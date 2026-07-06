Galatasaray’dan Premier Lig’de çifte orta saha operasyonu! Transferde 2 sürpriz

Tim Iroegbunam 10.7 milyon euro karşılığında Aston Villa'dan Everton'a transfer olmuştu IROEGBUNAM KİMDİR? Timothy Emeka Iroegbunam, 30 Haziran 2003'te İngiltere'nin Birmingham kentinde dünyaya geldi. 1.83 boyundaki sağ ayaklı futbolcu, merkez orta saha bölgesinde oynuyor. Kariyerinde West Bromwich Albion ve Aston Villa altyapılarından geçen Iroegbunam, Queens Park Rangers'ta kiralık olarak forma giydi. 2024 yazında Everton'a transfer olan genç orta saha, Premier Lig tecrübesiyle Galatasaray'ın radarına giren isimlerden biri haline geldi. İngiltere alt yaş milli takımlarında da forma giyen Iroegbunam, dinamik ve temaslı oyuna yatkın yapısıyla modern orta saha profiline yakın bir oyuncu olarak öne çıkıyor.

Chelsea, Andrey Santos'u 12.5 milyon euro karşılğında Vasco de Gama'dan transfer etmişti DAHA ZOR HEDEF ANDREY SANTOS Galatasaray'ın listesindeki ikinci isim Andrey Santos. Chelsea forması giyen 22 yaşındaki Brezilyalı orta saha, piyasa değeri ve kulüp pozisyonu nedeniyle daha maliyetli bir süreç konumunda bulunuyor. Andrey Santos'un güncel piyasa değeri yaklaşık 40 milyon euro. Chelsea ile uzun süreli sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcu, Galatasaray açısından transferin en zor başlıklarından biri olarak değerlendiriliyor. Santos, merkez orta sahada görev yapmasına rağmen hücum bölgesine yaptığı koşular, ceza sahası çevresindeki etkinliği ve şut tehdidiyle klasik bir savunma ağırlıklı orta saha profilinden ayrılıyor.

Andrey Santos'un Chelsea ile 2030'a kadar sözleşmesi bullunuyor SANTOS GEÇEN SEZON NE YAPTI? Andrey Santos, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 43 maça çıktı. Brezilyalı futbolcu bu süreçte 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Yüksek pas yüzdesi, sert ve isabetli şutları, ceza sahasına yaptığı sürpriz koşular ve oyunun iki yönünde varlık göstermesi Santos'u değerli kılan ana başlıklar arasında yer alıyor. Galatasaray açısından Santos, yalnızca bugünkü kadro derinliği için değil geleceğe dönük yatırım planı açısından da önem taşıyor. Ancak oyuncunun bonservis maliyeti ve Chelsea'nin kadro planlamasındaki yeri bu transferi zorlaştırıyor. Ancak Cimbom, Santos konusunda girişimde bulunacak.