Galatasaray’dan Premier Lig’de çifte orta saha operasyonu! Transferde 2 sürpriz
Galatasaray’da transfer çalışmaları orta saha hattı üzerinden hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, 10+4 yabancı kuralı doğrultusunda genç ve potansiyelli isimlere yönelirken, Premier Lig’den Tim Iroegbunam ve Andrey Santos gündeme geldi.
Galatasaray, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için Premier Lig'den iki genç oyuncuyu gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların listesinde Everton forması giyen Tim Iroegbunam ve Chelsea'nin Brezilyalı orta sahası Andrey Santos bulunuyor.
GALATASARAY'DA ORTA SAHA OPERASYONU
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 10+4 yabancı kuralı doğrultusunda genç ve potansiyelli oyunculara yöneldi. Sarı-kırmızılı yönetim, orta saha rotasyonunu hem bugüne hem de geleceğe dönük isimlerle güçlendirmek istiyor.
Galatasaray'ın Premier Lig'den gündemine aldığı iki isimden ilki Tim Iroegbunam oldu. Everton forması giyen İngiliz orta saha, fizik gücü ve mücadeleci yapısıyla dikkat çeken profiller arasında yer alıyor.
Sarı-kırmızılıların listesindeki diğer isim ise Andrey Santos. Chelsea'de forma giyen Brezilyalı futbolcu, yüksek piyasa değeri ve maliyeti nedeniyle daha zor bir hedef olarak öne çıkıyor.
İLK HEDEF TIM IROEGBUNAM
Galatasaray'ın orta saha listesinde ilk sırada Tim Iroegbunam yer alıyor. Everton forması giyen 23 yaşındaki futbolcu, merkez orta saha bölgesinde görev yapıyor.
Iroegbunam; top kazanma becerisi, pres gücü, ikili mücadelelerdeki dayanıklılığı ve fizik kalitesiyle dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılıların bu oyuncu özelinde baktığı ana nokta, skor katkısından çok orta sahadaki direnç ve kadro derinliği.
Tim Iroegbunam'ın güncel piyasa değeri yaklaşık 18 milyon euro. Everton ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam eden oyuncunun kontratında son yıla girilmiş olması, transfer ihtimalini Galatasaray açısından daha dikkat çekici hale getiriyor.
IROEGBUNAM KİMDİR?
Timothy Emeka Iroegbunam, 30 Haziran 2003'te İngiltere'nin Birmingham kentinde dünyaya geldi. 1.83 boyundaki sağ ayaklı futbolcu, merkez orta saha bölgesinde oynuyor.
Kariyerinde West Bromwich Albion ve Aston Villa altyapılarından geçen Iroegbunam, Queens Park Rangers'ta kiralık olarak forma giydi. 2024 yazında Everton'a transfer olan genç orta saha, Premier Lig tecrübesiyle Galatasaray'ın radarına giren isimlerden biri haline geldi.
İngiltere alt yaş milli takımlarında da forma giyen Iroegbunam, dinamik ve temaslı oyuna yatkın yapısıyla modern orta saha profiline yakın bir oyuncu olarak öne çıkıyor.
DAHA ZOR HEDEF ANDREY SANTOS
Galatasaray'ın listesindeki ikinci isim Andrey Santos. Chelsea forması giyen 22 yaşındaki Brezilyalı orta saha, piyasa değeri ve kulüp pozisyonu nedeniyle daha maliyetli bir süreç konumunda bulunuyor.
Andrey Santos'un güncel piyasa değeri yaklaşık 40 milyon euro. Chelsea ile uzun süreli sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcu, Galatasaray açısından transferin en zor başlıklarından biri olarak değerlendiriliyor.
Santos, merkez orta sahada görev yapmasına rağmen hücum bölgesine yaptığı koşular, ceza sahası çevresindeki etkinliği ve şut tehdidiyle klasik bir savunma ağırlıklı orta saha profilinden ayrılıyor.
SANTOS GEÇEN SEZON NE YAPTI?
Andrey Santos, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 43 maça çıktı. Brezilyalı futbolcu bu süreçte 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Yüksek pas yüzdesi, sert ve isabetli şutları, ceza sahasına yaptığı sürpriz koşular ve oyunun iki yönünde varlık göstermesi Santos'u değerli kılan ana başlıklar arasında yer alıyor.
Galatasaray açısından Santos, yalnızca bugünkü kadro derinliği için değil geleceğe dönük yatırım planı açısından da önem taşıyor. Ancak oyuncunun bonservis maliyeti ve Chelsea'nin kadro planlamasındaki yeri bu transferi zorlaştırıyor. Ancak Cimbom, Santos konusunda girişimde bulunacak.
ANDREY SANTOS KİMDİR?
Andrey Nascimento dos Santos, 3 Mayıs 2004'te Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde doğdu. 1.80 boyundaki sağ ayaklı futbolcu, merkez orta saha mevkisinde görev yapıyor.
Kariyerine Vasco da Gama'da başlayan Santos, genç yaşta Avrupa devlerinin dikkatini çekti ve Chelsea'ye transfer oldu. İngiliz ekibine katıldıktan sonra farklı takımlarda kiralık olarak süre alan Brezilyalı oyuncu, gelişimini Avrupa futbolunda sürdürdü.
Brezilya Milli Takımı seviyesinde de forma şansı bulan Santos, Galatasaray'ın genç, dinamik ve yüksek potansiyelli orta saha arayışında öne çıkan isimlerden biri oldu.
GALATASARAY'IN PLANI NE?
Galatasaray, Tim Iroegbunam ve Andrey Santos hamleleriyle orta saha rotasyonuna genç, fizik gücü yüksek ve gelişim potansiyeli bulunan iki profil eklemeyi hedefliyor.
Iroegbunam daha ulaşılabilir bir isim olarak öne çıkarken, Santos'un yüksek piyasa değeri ve Chelsea'deki konumu transferin maliyetini artırıyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, 10+4 yabancı kuralı kapsamında yalnızca kısa vadeli katkı sağlayacak oyunculara değil, ilerleyen yıllarda değer kazanabilecek isimlere de yöneliyor. Premier Lig'den gündeme gelen bu iki oyuncu, Galatasaray'ın orta sahada hem rekabeti artırma hem de yaş ortalamasını aşağı çekme planının parçası olarak dikkat çekiyor.