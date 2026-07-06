Ankara'da barış masası! Trump'tan Ukrayna-Rusya mesajı: "NATO'ya gideceğiz ve bunu başaracağız"

Dünyanın gözü kulağı yarın Ankara'da başlayacak olan kritik NATO Zirvesi'ne çevrilmişken, ABD Başkanı Donald Trump'tan net mesajlar geldi. Beyaz Saray'da basın mensuplarının karşısına geçen Trump, hem Rusya-Ukrayna savaşı hem de İran'la yürütülen nükleer müzakereler konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy ve Putin

Trump, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için Ankara'yı işaret etti: "NATO'ya gideceğiz, konuyu görüşeceğiz ve sanırım bunu başaracağız." Savaş sahasındaki SİHA'lar için "Öldürme makinesi" itirafında bulunan Trump, İran'a da gözdağı verdi: "Ya anlaşacaklar ya da işi bitireceğiz!"

"HEM PUTİN HEM ZELENSKİY ANLAŞMAK İSTİYOR"

Rusya-Ukrayna savaşı için Ankara'yı adres gösteren Trump, barış masasının kurulacağına dair inancını şu sözlerle ilan etti:

"NATO'ya gideceğiz, konuyu görüşeceğiz ve sanırım bunu başaracağız. Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Hem Rus hem de Ukraynalı liderler, anlaşma yapmak istiyor."

Trump, hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in bu kanlı savaşın artık sona ermesini istediğini vurgulayarak, Ankara'daki diplomasi trafiğinin nihai barış için en büyük fırsat penceresi olduğunun şifrelerini verdi.