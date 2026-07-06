Ankara'da barış masası! Trump'tan Ukrayna-Rusya mesajı: "NATO'ya gideceğiz ve bunu başaracağız"
Yarın Ankara'da başlayacak tarihi NATO Zirvesi öncesi Trump Beyaz Saray'dan açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna liderlerinin anlaşmak istediğini belirterek, "Ankara'da konuyu görüşeceğiz, sanırım bunu başaracağız" dedi.
Dünyanın gözü kulağı yarın Ankara'da başlayacak olan kritik NATO Zirvesi'ne çevrilmişken, ABD Başkanı Donald Trump'tan net mesajlar geldi. Beyaz Saray'da basın mensuplarının karşısına geçen Trump, hem Rusya-Ukrayna savaşı hem de İran'la yürütülen nükleer müzakereler konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Trump, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için Ankara'yı işaret etti: "NATO'ya gideceğiz, konuyu görüşeceğiz ve sanırım bunu başaracağız." Savaş sahasındaki SİHA'lar için "Öldürme makinesi" itirafında bulunan Trump, İran'a da gözdağı verdi: "Ya anlaşacaklar ya da işi bitireceğiz!"
"HEM PUTİN HEM ZELENSKİY ANLAŞMAK İSTİYOR"
Rusya-Ukrayna savaşı için Ankara'yı adres gösteren Trump, barış masasının kurulacağına dair inancını şu sözlerle ilan etti:
"NATO'ya gideceğiz, konuyu görüşeceğiz ve sanırım bunu başaracağız. Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Hem Rus hem de Ukraynalı liderler, anlaşma yapmak istiyor."
Trump, hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in bu kanlı savaşın artık sona ermesini istediğini vurgulayarak, Ankara'daki diplomasi trafiğinin nihai barış için en büyük fırsat penceresi olduğunun şifrelerini verdi.
TRUMP'TAN KORKUTAN SİHA İTİRAFI: "AĞACIN ARKASINA SAKLANSAN DA BULUYOR"
Savaş sahasında dengeleri altüst eden Türk ve dünya yapımı SİHA teknolojilerine de değinen ABD Başkanı, dronların ulaştığı ölümcül gücü dehşetle anlattı. Adeta bir itirafta bulunan Trump, "Kim dronların bu kadar büyük bir faktör haline geleceğini düşünürdü ki? Onlar, öldürme makineleri. Bu inanılmaz. Bir ağacın ardına saklanıyorsun ve o gelip seni buluyor. Ve ben görmek istemediğim sahneler gördüm ve sizin de bunları görmenizi istemiyorum" ifadelerini kullandı.
İRAN'A TEHDİT: "YA ANLAŞMA YA DA GÖREVİ TAMAMLAYACAĞIZ"
Trump'ın hedefindeki bir diğer sıcak nokta ise İran ve Hürmüz Boğazı'ydı. Tahran yönetimiyle yürütülen gizli müzakerelerde tavizler kopardıklarını ve zenginleştirilmiş nükleer malzemeyi teslim alacaklarını belirten Trump, adeta açık çek verdi:
"Öyle ya da böyle kazanacağız. Ya bir anlaşma yapacağız ya da işi bitireceğiz. İran asla nükleer silaha sahip olamaz. 91 milyon İran halkının savaştan etkilenmesini istemiyorum ama Hürmüz Boğazı büyük bir para makinesi ve ününü daha önce kimse duymamıştı."