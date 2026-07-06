KAAN'dan Çelik Kubbe'ye... Rutte'nin işaret ettiği Türk savunma gücü

ADVENT: DENİZLERİN DİJİTAL BEYNİ NATO RADARINDA ADVENT, HAVELSAN ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı iş birliğiyle tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yeni nesil Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi'dir (SYS). Savaş gemilerinin "çelik beyni" olarak nitelendirilen bu sistem, Temmuz 2026'da Romanya Deniz Kuvvetleri'ne ihraç edilerek ilk kez bir NATO üyesi ülkenin envanterine girmiş ve Türk savunma sanayisinde tarihi bir eşiği aşmıştır. Özellikleri ise şu şekilde: İstihbarat, Keşif, Gözetleme

Denizaltı Savunma Harbi/Su Üstü Harbi

Elektronik Harp

Arama/Kurtarma

Taktik Data Link Röle

Uyuşturucu Kaçakçılığı, İnsan Ticareti, Gemi Kaçırma gibi İllegal Faaliyetleri Engelleme

MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini "KAAN" olarak açıkladığı Türkiye'nin 5. Nesil savaş uçağı, Türk havacılığına yeni bir boyut getirdi. KAAN, yüksek hayatta kalma kabiliyeti, düşük görünürlük tasarımı ve akıllı aviyonik mimarisiyle öne çıkan çift motorlu, çok amaçlı bir savaş uçağıdır.

Boyut ve Performans Özellikleri Kanat Açıklığı: 14 metre

Uzunluk: 21 metre

Yükseklik: 6 metre

Azami Hız: 1,8 Mach

Servis Tavanı: 55.000 fit

Güç Kaynağı: 2 adet turbofan motor

İNSANSIZ SAVUNMA VE SALDIRI PLATFORMLARI SİHA'LAR Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2, AKINCI ve jet motorlu insansız savaş uçağı KIZILELMA ile TUSAŞ üretimi ANKA ve AKSUNGUR.