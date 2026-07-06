KAAN'dan Çelik Kubbe'ye... Rutte'nin işaret ettiği Türk savunma gücü
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Zirvesi öncesi Ankara'da diplomasi trafiği tavan yaptı! Başkan Erdoğan ile bir araya gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türk savunma sanayiinin ulaştığı küresel gücü çarpıcı sözlerle ilan etti: "NATO'nun ihtiyacını Türkiye karşılıyor!" İşte ittifakın kaderini değiştiren, Çelik Kubbe’den denizlerin dijital beyni ADVENT’e, göklerin hakimi KAAN’dan SİHA’lara kadar dünyayı sarsan o yerli ve milli sistemler...
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Ankara'da diplomasi trafiği hız kazandı.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, temasları kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilirken, yaptığı açıklamalarda Türk savunma sanayiine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Konuşmasına ev sahipliğinden dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek başlayan Rutte, "Türkiye NATO için çok önemli. Savunma için ihtiyacımız olan malzemeyi Türk Savunma Sanayii karşılıyor" dedi.
RUTTE'NİN İŞARET ETTİĞİ GÜÇ
Türkiye, son yıllarda geliştirdiği yerli ve milli savunma projeleriyle NATO'nun tedarik zincirindeki konumunu güçlendirdi.
ASELSAN'ın geliştirdiği elektronik ve haberleşme sistemleri, ADVENT ağ destekli komuta kontrol sistemi, Çelik Kubbe hava savunma mimarisi, SAMP/T hava savunma sistemi iş birliği ve milli muharip uçak KAAN yer alıyor.
İşte Rutte'nin işaret ettiği, NATO'nun doğrudan ihtiyacını karşılayan o kritik başlıklar:
ÇELİK KUBBE: SADECE TÜRKİYE'NİN DEĞİL İTTİFAKIN KALKANI
Türkiye'nin hava savunma sistemi "Çelik Kubbe", alçak, orta ve yüksek irtifada entegre savunma sistemlerinde pek çok yeteneğe sahip.
|Katman
|Menzil
|Görev Tanımı ve Özellikleri
|Başlıca Entegre Sistemler
|Çok Alçak İrtifa
|0 - 10 km
|Mikro İHA/dronlar, seyir füzeleri ve helikopterlerin yakın mesafede imhası. Fiziksel ve lazerle koruma.
|KORKUT (Akıllı Mühimmat), GÖKBERK (Lazer Silahı), İHTAR, ŞAHİN, SUNGUR
|Alçak İrtifa
|10 - 25 km
|Alçak irtifadan sızmaya çalışan jetler, mühimmatlar ve İHA'lara karşı dinamik savunma reaksiyonu.
|HİSAR-A+, GÜRZ, BURÇ hava savunma sistemleri
|Orta İrtifa
|25 - 50 km
|Orta irtifa hava koruması, yüksek manevralı füzeler ve savaş uçaklarına karşı hedefe kilitlenme.
|HİSAR-O+, GÖKDEMİR füzeleri, KALKAN serisi radarlar
|Yüksek İrtifa
|60 - 150+ km
|Stratejik tesislerin korunması ve uzak mesafedeki balistik füzeler ile uçakların yüksek irtifada imhası.
|SİPER (Blok-1, Blok-2, Blok-3) uzun menzilli füzeleri
ADVENT: DENİZLERİN DİJİTAL BEYNİ NATO RADARINDA
ADVENT, HAVELSAN ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı iş birliğiyle tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yeni nesil Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi'dir (SYS). Savaş gemilerinin "çelik beyni" olarak nitelendirilen bu sistem, Temmuz 2026'da Romanya Deniz Kuvvetleri'ne ihraç edilerek ilk kez bir NATO üyesi ülkenin envanterine girmiş ve Türk savunma sanayisinde tarihi bir eşiği aşmıştır.
Özellikleri ise şu şekilde:
- İstihbarat, Keşif, Gözetleme
- Denizaltı Savunma Harbi/Su Üstü Harbi
- Elektronik Harp
- Arama/Kurtarma
- Taktik Data Link Röle
- Uyuşturucu Kaçakçılığı, İnsan Ticareti, Gemi Kaçırma gibi İllegal Faaliyetleri Engelleme
MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini "KAAN" olarak açıkladığı Türkiye'nin 5. Nesil savaş uçağı, Türk havacılığına yeni bir boyut getirdi. KAAN, yüksek hayatta kalma kabiliyeti, düşük görünürlük tasarımı ve akıllı aviyonik mimarisiyle öne çıkan çift motorlu, çok amaçlı bir savaş uçağıdır.
Boyut ve Performans Özellikleri
- Kanat Açıklığı: 14 metre
- Uzunluk: 21 metre
- Yükseklik: 6 metre
- Azami Hız: 1,8 Mach
- Servis Tavanı: 55.000 fit
- Güç Kaynağı: 2 adet turbofan motor
İNSANSIZ SAVUNMA VE SALDIRI PLATFORMLARI SİHA'LAR
Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2, AKINCI ve jet motorlu insansız savaş uçağı KIZILELMA ile TUSAŞ üretimi ANKA ve AKSUNGUR.
TCG ANADOLU
TCG Anadolu (L-400), Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki en büyük askerî gemi ve dünyanın ilk SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) gemisidir.
Temel ve Teknik Ölçüleri
- Uzunluk: 231 metre
- Genişlik: 32 metre
- Yükseklik: 58 metre
- Tam Yüklü Deplasman: 27.436 ton
- Maksimum Sürat: 21 knot (yaklaşık 39 km/sa)
- Seyir Menzili: En az 9.000 deniz mili
Uçuş güvertesinde 11 adet SİHA veya 10 helikopter; hangarda ise 30 SİHA veya 19 helikopter konuşlandırılabilir.