FIFA'nın kararı kriz çıkardı! Folarin Balogun tarihte ilk değil: Garrincha için siyasi baskı ve rüşvet iddiası

Ancak maçta yaşanan en dikkat çekici an kırmızı kart pozisyonuydu. Ülkesinin ilk golünü atan Folarin Balogun, rakibinin ayak bileğine basmasının ardından kırmızı kart görerek 64. dakikada oyundan atılmış ve takım arkadaşlarını 10 kişi bırakmıştı. Maçın ardından gözler yıldız futbolcu için verilecek karara ve alacağı cezaya çevrildi. Ancak beklenen açıklama gelmedi. FIFA, cezanın 1 yıl ertelendiğini duyurdu. Belçika'nın yaptığı itiraz ise reddedildi.

Dakikalar 45'i gösterirken ülkesini 1-0 öne geçiren başarılı futbolcu, ilk yarının da skorunu belirlemişti. 82'de sahneye çıkan Malik Tillman ise farkı ikiye çıkararak turu getiren bir başka isim olmuştu.

2026 FIFA Dünya Kupası 'na ev sahipliği yapan ülkelerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), son 32 turunda Bosna Hersek ile karşılaşmış ve sahadan 2-0 galip ayrılarak adını 16 takım arasına yazdırmayı başarmıştı. Mücadeleye damga vuran isim ise Folarin Balogun olmuştu.

Donald Trump FIFA'ya baskı uygulamadığını dile getirdi

TRUMP: SADECE İNCELEME TALEP ETTİK

ABD Milli Takımı forveti Folarin Balogun'un Bosna-Hersek maçında gördüğü kırmızı kartla ilgili konuşan Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştüğünü doğruladı.

Trump, pozisyonun faul olmadığını düşündüğü için inceleme talep ettiğini belirtti. ABD Başkanı, olayın bir oyuncunun diğerine yumruk atıp yüzüne vurması gibi değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Trump, Balogun'un kırmızı kart gördüğü pozisyonu koşan iki oyuncunun tesadüfen birbirine çarpması olarak gördüğünü ifade etti. ABD Başkanı, "Spordan gerçekten çok iyi anlarım. O pozisyon faul değildi, kural ihlali bile sayılmazdı." sözleriyle kararın yanlış olduğunu savundu.

"NE YAPMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEMEDİM"

Donald Trump, kırmızı kart gören oyuncunun bir sonraki maçta forma giyemeyeceğini o an öğrendiğini ve bunu büyük bir haksızlık olarak gördüğünü dile getirdi.

ABD Başkanı, FIFA Başkanı Infantino'ya herhangi bir talimat vermediğini de vurguladı. Trump, yalnızca kendi görüşünü aktardığını belirterek kararın bir kurul tarafından verildiğini söyledi.

Trump, "Ben sadece hissettiklerimi dile getirdim; ona ne yapması gerektiğini söylemedim, söyleyemem de. Zaten kararı onun verdiğine de inanmıyorum; kararı bir kurul verdi ve bence doğru kararı verdiler." ifadelerini kullandı.