FIFA'nın kararı kriz çıkardı! Folarin Balogun tarihte ilk değil: Garrincha için siyasi baskı ve rüşvet iddiası
Belçika Futbol Federasyonu, ABD Milli Takımı yıldızı Folarin Balogun'un gördüğü kırmızı kart sonrasında cezasının ertelenmesi karşısındaki tepkisini sürdürdü. Ayrıca yapılan itiraz da FIFA tarafından reddedildi. Ancak Balogun'un durumu otomatik ceza sisteminin devreye girmesi sonrasında tek olsa da tarihte ilk değil. Brezilya efsanesi Garrincha da yarı finalde gördüğü kırmızı kart sonrası Çekoslovakya ile oynanan finalde oynamıştı. Ancak iki isim arasındaki durum arasında fark bulunsa da Sambacı yıldıza ceza verilmemesinde yatan nedenin rüşvet siyasi baskı olduğu öne sürüldü.
2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülkelerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), son 32 turunda Bosna Hersek ile karşılaşmış ve sahadan 2-0 galip ayrılarak adını 16 takım arasına yazdırmayı başarmıştı. Mücadeleye damga vuran isim ise Folarin Balogun olmuştu.
Dakikalar 45'i gösterirken ülkesini 1-0 öne geçiren başarılı futbolcu, ilk yarının da skorunu belirlemişti. 82'de sahneye çıkan Malik Tillman ise farkı ikiye çıkararak turu getiren bir başka isim olmuştu.
Ancak maçta yaşanan en dikkat çekici an kırmızı kart pozisyonuydu. Ülkesinin ilk golünü atan Folarin Balogun, rakibinin ayak bileğine basmasının ardından kırmızı kart görerek 64. dakikada oyundan atılmış ve takım arkadaşlarını 10 kişi bırakmıştı. Maçın ardından gözler yıldız futbolcu için verilecek karara ve alacağı cezaya çevrildi. Ancak beklenen açıklama gelmedi. FIFA, cezanın 1 yıl ertelendiğini duyurdu. Belçika'nın yaptığı itiraz ise reddedildi.
TRUMP: SADECE İNCELEME TALEP ETTİK
ABD Milli Takımı forveti Folarin Balogun'un Bosna-Hersek maçında gördüğü kırmızı kartla ilgili konuşan Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştüğünü doğruladı.
Trump, pozisyonun faul olmadığını düşündüğü için inceleme talep ettiğini belirtti. ABD Başkanı, olayın bir oyuncunun diğerine yumruk atıp yüzüne vurması gibi değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.
Trump, Balogun'un kırmızı kart gördüğü pozisyonu koşan iki oyuncunun tesadüfen birbirine çarpması olarak gördüğünü ifade etti. ABD Başkanı, "Spordan gerçekten çok iyi anlarım. O pozisyon faul değildi, kural ihlali bile sayılmazdı." sözleriyle kararın yanlış olduğunu savundu.
"NE YAPMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEMEDİM"
Donald Trump, kırmızı kart gören oyuncunun bir sonraki maçta forma giyemeyeceğini o an öğrendiğini ve bunu büyük bir haksızlık olarak gördüğünü dile getirdi.
ABD Başkanı, FIFA Başkanı Infantino'ya herhangi bir talimat vermediğini de vurguladı. Trump, yalnızca kendi görüşünü aktardığını belirterek kararın bir kurul tarafından verildiğini söyledi.
Trump, "Ben sadece hissettiklerimi dile getirdim; ona ne yapması gerektiğini söylemedim, söyleyemem de. Zaten kararı onun verdiğine de inanmıyorum; kararı bir kurul verdi ve bence doğru kararı verdiler." ifadelerini kullandı.
FIFA'DAN BAĞIMSIZLIK VURGUSU
FIFA Başkanı Gianni Infantino da konuya ilişkin açıklama yaptı. Infantino, Folarin Balogun'un cezasının askıya alınmasıyla ilgili kamuoyunda oluşan tartışmaları gördüğünü belirterek FIFA'nın yönetişim ilkelerine dikkat çekti.
Infantino, FIFA'nın yargı organlarının bağımsız olduğunu ve özerk şekilde çalıştığını vurguladı. FIFA Başkanı, bu organların kararlarını geçerli düzenlemeler ve somut olgulara dayanarak verdiğini belirtti.
Infantino, bu bağımsızlığın futbolun inandırıcılığı ve bütünlüğü için esas olduğunu ifade etti.
INFANTINO TRUMP İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ KABUL ETTİ
Gianni Infantino, ABD Başkanı Donald Trump ile FIFA Dünya Kupası'na ilişkin konuları düzenli olarak görüştüğünü ve Balogun dosyasıyla ilgili de Trump'tan bir telefon aldığını açıkladı.
Infantino, görüşmede devam eden bir hukuki süreç olduğunu ve dosyanın FIFA'nın bağımsız yargı organları tarafından karara bağlanacağını Trump'a anlattığını belirtti.
FIFA Başkanı, dünya genelinden devlet başkanları, hükümet yetkilileri, futbol paydaşları ve iş dünyası yöneticileriyle farklı konularda görüşmeler yaptığını da ifade etti.
"KARARLARA HER ZAMAN SAYGI DUYARIM"
Infantino, FIFA Disiplin Komitesi'nin kararlarını yayımlandıktan sonra okuduğunu belirtti. Bazı kararların kendisini şaşırttığını, bazılarına katıldığını, bazılarına ise katılmadığını söyledi.
Ancak FIFA Başkanı, kişisel görüşünün kararların geçerliliğini değiştirmeyeceğini vurguladı. Infantino, bağımsız kurumlara ve hukukun üstünlüğüne saygının FIFA'nın inandırıcılığını koruyan temel unsur olduğunu ifade etti.
Infantino, "Bir karardan kişisel olarak hoşlanıp hoşlanmamamız önemsizdir. Bağımsız kurumlara ve hukukun üstünlüğüne saygı, rekabetlerimizin bütünlüğünü ve FIFA'nın inandırıcılığını her zaman koruyan şeydir." mesajını verdi.
BELÇİKA'DAN AÇIKLAMA: FIFA TALİMATLARINA UYMUYOR
Belçika Futbol Federasyonu, Balogun'un cezasının ertelenmesine istinaden yapılan itirazın reddedilmesi üzerine bir açıklama yayımlayarak; "Balogun'un cezasının ertelenme kararıyla ilgili bize bir gerekçe sunulmadı. Ayrıca başta hakem raporu olmak üzere talep ettiğimiz bilgiler bize ulaştırılmadı. Bu durum, FIFA talimatlarına kesinlikle uymuyor. Balogun'un kadro listesinde olması durumunda tüm yasal haklarımız saklıdır." ifadelerini kullandı.
1 NİSAN ŞAKASI!
Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia da sert bir açıklamada bulundu.
Garcia, "Demek ki FIFA Dünya Kupası'nda artık 5 Temmuz değil, 1 Nisan yani Şaka Günü yaşanıyor. Biz sadece milli takımı ya da federasyonu değil, futbolun kendisini savunuyoruz." diye konuştu.
FOLARIN BALOGUN BELÇİKA MAÇINDA OYNAYACAK MI?
ABD'nin gol yollarındaki en önemli gol silahlarından biri olan Folarin Balogun, Bosna Hersek maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında cezalı duruma düştü ancak aldığı erteleme ile birlikte sahaya çıkma konusundaki engeli ortadan kalktı. Bu nedenle Belçika maçında oynayabilecek.
ABD İLE BELÇİKA KARŞI KARŞIYA
2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD ile Belçika'nın oynayacağı karşılaşma, çeyrek finalistin belirlenmesi açısından kritik öneme sahip. Maç öncesi verilen bu karar ise ev sahibi adına çok büyük bir avantajı beraberinde getirdi. Sebebi ise Balogun'un attığı 3 golle takımı adına en golcü isim konumunda bulunması.
YENİ KIRMIZI KART KURALI İLK KEZ TÜRKİYE MAÇINDA UYGULANDI
FIFA'nın duyurduğu yeni kırmızı kart kuralının ardından futbolcuların ağzını kapatarak ve ne söylediklerini gözleyerek konuşmaları yasaklanmıştı. Ancak bu kuralı hiçe sayan Paraguay'ın yıldızı Miguel Almirón, milli takımımıza karşı oynadıkları maçta oyundan atılarak bu alanda ilk isim olmuştu.
GARRINCHA'NIN 1962 FİNALİNE UZANAN HİKAYESİ
Balogun kararı, Dünya Kupası tarihindeki eski bir dosyayı yeniden akıllara getirdi. 1962 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın yıldızı Garrincha, Şili ile oynanan yarı final maçında kırmızı kart gördü. Buna rağmen Brezilya'nın Çekoslovakya'yı 3-1 mağlup ettiği finalde sahaya çıktı.
FIFA'nın kendi arşivinde de Garrincha'nın kırmızı kartının final öncesi ceza tehlikesi yarattığı, ancak Şilili taraftarların ve dönemin Şili Devlet Başkanı Jorge Alessandri'nin desteğiyle onun finalde oynamasına izin verildiği bilgisi yer alıyor.
TANIK ORTADAN KAYBOLDU İDDİASI
Garrincha'nın finalde nasıl oynadığı yıllar boyunca futbol tarihinin en tartışmalı dosyalarından biri olarak anlatıldı. Brezilyalı yıldız, Şili maçında rakibine tekme attığı gerekçesiyle oyundan ihraç edilmişti. O dönemde kırmızı kartlar için bugünkü gibi otomatik ve standart bir ceza süreci bulunmuyordu.
Hikayenin en tartışmalı kısmı ise Uruguaylı yan hakem Esteban Marino'nun disiplin sürecinde ifade vermemesi oldu. Marino'nun duruşmaya katılmaması, Garrincha'nın ceza almadan finale çıkmasının önünü açan en kritik ayrıntılardan biri olarak aktarıldı. Yahoo Sports'un derlediği dosyada, olayın yıllar sonra rüşvet ve siyasi müdahale iddialarıyla birlikte anlatıldığı bilgisi yer aldı.
27. MADDE KRİZ ÇIKARDI
Garrincha olayının bugünkü Balogun dosyasından en büyük farkı, modern futboldaki disiplin kurallarının çok daha net olması. Kırmızı kart sonrası otomatik ceza uygulaması, Dünya Kupası gibi turnuvalarda adalet ve rekabet eşitliği açısından temel standartlardan biri olarak kabul ediliyor.
Bu nedenle FIFA'nın Balogun kararında Disiplin Kodu'nun 27. maddesini devreye sokması tartışmayı büyüttü. Reuters, söz konusu maddenin disiplin yaptırımlarının belli koşullar altında askıya alınmasına imkan verdiğini aktardı. Kararın ardından Balogun'un 1 yıllık denetim sürecine tabi tutulduğu ve benzer bir ihlal halinde cezanın yeniden gündeme gelebileceği belirtildi.