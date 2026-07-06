NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den Başkan Erdoğan'a özel teşekkür: "Şimdiye kadar her şey mükemmel"

Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir soruya cevap veren Rutte, soru sorabildiğini hatırlattı. Rutte, "Demokrasinin bir kısmı burada istediğiniz soruyu sorabilmeniz demektir. Demokrasi serbest seçimlerden ibaret değildir. Medya NATO'daki bütün önemli olaylara katılabilir." diyerek soru sorabilmesinin demokrasinin varlığına işaret ettiğini hatırlattı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖZEL TEŞEKKÜR Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu muhteşem salonda bizi ağırladığı için teşekkür ediyorum Şimdiye kadar her şey mükemmel.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte



YÜZ BİNLERCE KİŞİYE İSTİHDAM



Bizler bunlara ihtiyaç duyuyoruz çünkü caydırıcı olmak zorundayız. Yeni sözleşmeler yalnızca güvenliğimizin güçlenmesi değil Aynı zamanda ekonomilerimizin büyümesine katkı sağlayacak, yenilikçiliği teşvik edecek ve Atlantik'in her iki yakasında yüz binlerce kişiye istihdam sağlayacak.

Tehdit gerçek, Rusya'dan Ukrayna'ya doğru. Ukrayna hava savunmasında desteğe ihtiyaç duyuyor.

Başkan basın toplantısında Türkiye'ye teşekkür

Dün akşamki saldırıda da görüldüğü gibi, Rusya Ukrayna'ya saldırmaya devam ediyor. Rusya, bunu göze almaya istekli görünüyor. Üniformalı yaklaşık 35 bin askerini cephede kaybetmesine rağmen bunu sürdürüyor. Bu, aileler için elbette korkunç bir haber. Ancak askeri açıdan bakıldığında bu, Ukrayna açısından önemli bir gelişme.

Çünkü sahada başarılısınız. Rus ekonomisini zorluyorsunuz. Enerji sektörü başta olmak üzere Rusya'nın kritik savunma sanayi kapasitesini derinlemesine hedef alıyorsunuz.