NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den Başkan Erdoğan'a özel teşekkür: "Şimdiye kadar her şey mükemmel"
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 36. NATO ve Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin Külliye'de açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Rutte, "Bu muhteşem salonda bizi ağırladığı için teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar her şey mükemmel." ifadelerini kullandı. Rutte, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya desteklerin devam edeceğini bildirdi. Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir soruya cevap veren Rutte, soru sorabildiğini hatırlatarak, "Demokrasinin bir kısmı burada istediğiniz soruyu sorabilmeniz demektir." dedi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 36. NATO ve Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin Külliye'de açıklamalarda bulundu.
Rutte'den demokrasi cevabı
"DEMOKRASİ BURADA SORU SORUYOR OLABİLMENİZDİR"
Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir soruya cevap veren Rutte, soru sorabildiğini hatırlattı. Rutte, "Demokrasinin bir kısmı burada istediğiniz soruyu sorabilmeniz demektir. Demokrasi serbest seçimlerden ibaret değildir. Medya NATO'daki bütün önemli olaylara katılabilir." diyerek soru sorabilmesinin demokrasinin varlığına işaret ettiğini hatırlattı.
Rutte'nin açıklamalarından satır başları:
BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖZEL TEŞEKKÜR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu muhteşem salonda bizi ağırladığı için teşekkür ediyorum Şimdiye kadar her şey mükemmel.
Ankara zirvesinde ülkelerin, yüzde 5 hedefine ulaşma yolunda net, sağlam ve güvenilir planlar sunmasını bekliyorum.
NATO üyesi ülkeler savunma harcamalarını arttırıyor. Güçlü bir Avrupa, güçlü bir NATO demek.
Yıllar boyunca yaptığımız yatırımların sonucunda kapasitemizi artırıyoruz.
Paramızı işe dönüştürüyoruz, aynı zamanda savunma sanayi forumumuz olacak burası gösteri platformu olacak.
YÜZ BİNLERCE KİŞİYE İSTİHDAM
Bizler bunlara ihtiyaç duyuyoruz çünkü caydırıcı olmak zorundayız. Yeni sözleşmeler yalnızca güvenliğimizin güçlenmesi değil Aynı zamanda ekonomilerimizin büyümesine katkı sağlayacak, yenilikçiliği teşvik edecek ve Atlantik'in her iki yakasında yüz binlerce kişiye istihdam sağlayacak.
Tehdit gerçek, Rusya'dan Ukrayna'ya doğru. Ukrayna hava savunmasında desteğe ihtiyaç duyuyor.
Başkan basın toplantısında Türkiye'ye teşekkür
Dün akşamki saldırıda da görüldüğü gibi, Rusya Ukrayna'ya saldırmaya devam ediyor. Rusya, bunu göze almaya istekli görünüyor. Üniformalı yaklaşık 35 bin askerini cephede kaybetmesine rağmen bunu sürdürüyor. Bu, aileler için elbette korkunç bir haber. Ancak askeri açıdan bakıldığında bu, Ukrayna açısından önemli bir gelişme.
Çünkü sahada başarılısınız. Rus ekonomisini zorluyorsunuz. Enerji sektörü başta olmak üzere Rusya'nın kritik savunma sanayi kapasitesini derinlemesine hedef alıyorsunuz.
UKRAYNA'YA DESTEK
Dün gece yaşananlar; Ukrayna'daki masum sivillere, altyapıya ve şehirlere yönelik ayrım gözetmeyen bir saldırıydı. İnsanlar hayatını kaybetti. Ancak Rusya bu savaşı bu şekilde asla kazanamaz.
Önümüzdeki iki gün boyunca, 32 müttefik ülke; Ukrayna, Avrupa Birliği, Hint-Pasifik bölgesi ve Körfez'den ortaklarla birlikte, NATO'nun görevini yerine getirmeye devam etmesini sağlamak amacıyla bir araya gelecek.
AB den Ukrayna'dan Pasifik Birliği'nden sonuç almaya devam edeceğiz
Lahey'deki kararları uygulayamaya devam edeceğiz. İttifak olarak dünya ekonomik gücünün üçte ikisini temsil ediyoruz
NATO içerisinde özgürlüğün savunulmasında hep beraberiz. Avrupalı müttefikler ve Kanada, halihazırda yurt içi hasılalarının yüzde 4'ünü savunma ve güvenlik için yatırıma ayırıyor.
Başkan Trump da aslında ilk defa Avrupalıların ve Kanadalıların aynı harcamayı yapması gerektiğini söyleyen ilk lider oldu.
Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret trafiğini devam ettirmede Başkan Trump ile mutabık kaldık.
İzmir'de indirim kılıflı bindirim!
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi NATO Zirvesi'ne hazır