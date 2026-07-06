Trump'tan FIFA'ya Balogun telefonu! Kırmızı kart cezası ertelendi Belçika ayaklandı
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasıyla ilgili FIFA'dan yalnızca "inceleme talep ettiğini" açıkladı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Trump'ın kendisini aradığını doğrularken, FIFA Disiplin Kurulu'nun cezayı 1 yıl ertelemesiyle Balogun'un Belçika ile oynanacak son 16 turu maçında forma giymesi kesinleşti. Bu karar Belçika Futbol Federasyonu'nun tepkisine neden oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Mili Takımı forvet oyuncusu Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının ertelenmesi konusunda FIFA'dan sadece "inceleme talep ettiğini" söyledi.
Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıda, basın mensuplarının 2026 FIFA Dünya Kupası'yla ilgili sorularını yanıtladı.
ABD Mili Takımı forvet oyuncusu Balogun'un ABD-Bosna-Hersek maçı esnasında gördüğü kırmızı kartla ilgili FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştüğünü doğrulayan Trump, "İnceleme talep ettim çünkü bunun faul olmadığını düşündüm. Bu, birinin birine yumruk atıp yüzüne vurması gibi bir şey değildi." ifadelerini kullandı.
ABD'li forvet oyuncusu Folarin Balogun, 1 Temmuz'da ülkesinin Bosna-Hersek ile oynadığı son 32 tur mücadelesinde Tarik Muharemovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü.
Trump, Balogun'un kırmızı kart gördüğü pozisyonun, koşan iki oyuncunun "tesadüfen birbirine çarpması" olduğunu belirterek, "Spordan gerçekten çok iyi anlarım. O pozisyon faul değildi, kural ihlali bile sayılmazdı." dedi.
Kırmızı kart gören oyuncunun bir sonraki maçta forma giyemeyeceğini de o an öğrendiğini belirten Trump, bunun "çok büyük bir haksızlık" olduğunu ifade etti.
FIFA Disiplin Kurulu, 25 yaşındaki futbolcunun cezasını 1 yıl süreyle ertelemiş, Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim." ifadesini kullanmıştı. ABD'nin son 16 turunda karşılaşacağı Belçika'nın Futbol Federasyonu, Balogun'un cezasının ertelenmesi karşısında "şaşkınlık içinde" olduklarını ve kararın FIFA disiplin talimatının 66.4 maddesiyle çeliştiğini açıklamıştı.
ABD Başkanı, "Ben sadece hissettiklerimi dile getirdim; ona ne yapması gerektiğini söylemedim, söyleyemem de. Zaten kararı onun verdiğine de inanmıyorum; kararı bir kurul verdi ve bence doğru kararı verdiler." diye ekledi.
Federasyon, devam eden ve gelecekteki turnuvalara katılan tüm takımların meşru haklarını korumak ve adil oyunun temel ilkelerini savunmak adına tüm seçeneklerin araştırıldığını bildirmişti.
"BAŞKAN DONALD TRUMP'TAN DA BİR TELEFON ALDIM"
FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikalı forvet Folarin Balogun'un Dünya Kupası'ndaki tek maçlık men cezasının yeniden değerlendirilmesi için kendisini aradığı yönündeki iddiaları doğruladı.
Infantino, söz konusu süreçte FIFA'nın bağımsız yargı organlarının yetkili olduğunu vurgulayarak, alınan kararlara her zaman saygı duyduğunu ifade etti.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Infantino, "Evet. Başkan Donald Trump'tan da bir telefon aldım. Bu doğru. Görüşmemiz sırasında kendisine, FIFA'nın bağımsız yargı organlarını ilgilendiren bir hukuki sürecin olduğunu ve zamanı geldiğinde yetkili kurullar tarafından karara bağlanacağını açıkladım. FIFA'nın sistemi bu şekilde işler ve bu, benim her zaman savunacağım bir ilkedir" ifadelerini kullandı.
FIFA Başkanı, Disiplin Kurulu kararlarını kamuoyuyla birlikte öğrendiğini belirterek, "Bazen bu kararlar beni şaşırtıyor. Bazen aynı fikirde oluyorum, bazen olmuyorum. Ancak her zaman yaptığım şey, bu kararlara ve kararları alan kurulların özerkliğine saygı duymaktır" dedi.
TRUMP DEVREYE GİRDİ CEZA ERTELENDİ
Amerika Birleşik Devletleri ile Bosna Hersek arasında oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un cezası FIFA Disiplin Kurulu tarafından 1 yıl süreyle ertelendi. Buna göre 25 yaşındaki futbolcu, son 16 turunda Belçika'ya karşı forma giyebilecek.
FIFA Disiplin Kurulu'ndan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "FIFA disiplin talimatının 27. maddesi uyarınca, maçtan men cezasının uygulanması 1 yıl ertelenmiştir. Folarin Balogun'un bu süre içinde benzer nitelikte ve ağırlıkta başka bir ihlalde bulunması halinde, erteleme iptal edilecek ve yeni ihlal için uygulanan ek yaptırımlarla ceza infaz edilecektir" ifadelerine yer verildi.
"FIFA'NIN KARARINA ŞAŞIRDIK"
Belçika Futbol Federasyonu konuyla ilgili, "FIFA'nın ABD'li oyuncu Balogun'un ABD-Belçika maçında oynamasına izin verme kararına şaşırdık. Sporumuzun adil oyun ilkelerini savunmak adına seçenekleri araştırıyoruz." paylaşımı yaptı.