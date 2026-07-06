Trump'tan FIFA'ya Balogun telefonu! Kırmızı kart cezası ertelendi Belçika ayaklandı

Federasyon, devam eden ve gelecekteki turnuvalara katılan tüm takımların meşru haklarını korumak ve adil oyunun temel ilkelerini savunmak adına tüm seçeneklerin araştırıldığını bildirmişti.

ABD Başkanı, "Ben sadece hissettiklerimi dile getirdim; ona ne yapması gerektiğini söylemedim, söyleyemem de. Zaten kararı onun verdiğine de inanmıyorum; kararı bir kurul verdi ve bence doğru kararı verdiler. " diye ekledi.

"BAŞKAN DONALD TRUMP'TAN DA BİR TELEFON ALDIM"

FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikalı forvet Folarin Balogun'un Dünya Kupası'ndaki tek maçlık men cezasının yeniden değerlendirilmesi için kendisini aradığı yönündeki iddiaları doğruladı.

Infantino, söz konusu süreçte FIFA'nın bağımsız yargı organlarının yetkili olduğunu vurgulayarak, alınan kararlara her zaman saygı duyduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Infantino, "Evet. Başkan Donald Trump'tan da bir telefon aldım. Bu doğru. Görüşmemiz sırasında kendisine, FIFA'nın bağımsız yargı organlarını ilgilendiren bir hukuki sürecin olduğunu ve zamanı geldiğinde yetkili kurullar tarafından karara bağlanacağını açıkladım. FIFA'nın sistemi bu şekilde işler ve bu, benim her zaman savunacağım bir ilkedir" ifadelerini kullandı.

FIFA Başkanı, Disiplin Kurulu kararlarını kamuoyuyla birlikte öğrendiğini belirterek, "Bazen bu kararlar beni şaşırtıyor. Bazen aynı fikirde oluyorum, bazen olmuyorum. Ancak her zaman yaptığım şey, bu kararlara ve kararları alan kurulların özerkliğine saygı duymaktır" dedi.