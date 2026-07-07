Memur ve emeklilere Temmuz zammı: 11,6 milyon kişiye fark ödemesi yapılacak! Yeni emekliler artışlardan yararlanacak mı?

Milyonların temmuz zammı belli oldu. Enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17,76, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 13,52 çıktı. SSK ve Bağ-Kur'lularda taban aylığın 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılması için de düğmeye basıldı. Sıra yeni aylıkların ödenmesine ve taban aylık artışının yasalaşmasına geldi. Taban aylık düzenlemesinin Meclis maratonunun ayın 14'ünde başlayacağı, bu nedenle aylık ödemelerinin başlayacağı 17 Temmuz'a yetişmeyeceği belirtiliyor. Bu durumda kapsamdaki 5,1 milyon kişiye yasa çıktıktan sonra fark ödemesi yapılacak.

Ayrıca memurlara maaşlarıyla birlikte 14 günlük zam farkı verilirken; aylıklarını yüzde 13,52 artış yansıtılmadan alan memur emeklilerine de bu nedenle oluşan fark yatırılacak. İşte detayları...