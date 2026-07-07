Memur ve emeklilere Temmuz zammı: 11,6 milyon kişiye fark ödemesi yapılacak! Yeni emekliler artışlardan yararlanacak mı?
Memurların, emeklilerin, dul ve yetimlerin Temmuz zammı belli oldu, sıra ödemelere gelirken; milyonlara fark göründü. Yaklaşık 5,1 milyon SSK ve Bağ-Kur’luyu taban aylık farkı, 2,5 milyon memur emeklisini zam farkı, yaklaşık 4 milyon memuru da 14 günlük fark ödemesi bekliyor...
Milyonların temmuz zammı belli oldu. Enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17,76, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 13,52 çıktı. SSK ve Bağ-Kur'lularda taban aylığın 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılması için de düğmeye basıldı. Sıra yeni aylıkların ödenmesine ve taban aylık artışının yasalaşmasına geldi. Taban aylık düzenlemesinin Meclis maratonunun ayın 14'ünde başlayacağı, bu nedenle aylık ödemelerinin başlayacağı 17 Temmuz'a yetişmeyeceği belirtiliyor. Bu durumda kapsamdaki 5,1 milyon kişiye yasa çıktıktan sonra fark ödemesi yapılacak.
Ayrıca memurlara maaşlarıyla birlikte 14 günlük zam farkı verilirken; aylıklarını yüzde 13,52 artış yansıtılmadan alan memur emeklilerine de bu nedenle oluşan fark yatırılacak. İşte detayları...
SSK VE BAĞ-KUR'LULARA NE YATIRILACAK?
Kök aylıklara yüzde 17,76 zam uygulandı. Hesaplanan tutara yeni kök aylığın yüzde 4'ü-5'i oranında ek ödeme eklendi. Taban aylık düzenlemesi henüz yasalaşmadığı için aylık gününde, yeni kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 20 bin liranın altında olanlara 20 bin lira, üstünde olanlara ise hesaplanan tutar yatırılacak. Düzenleme yasalaştıktan sonra da, bu ay 23 bin 552 liranın altında para alan emeklilere, ödemeyi bu tutara tamamlayacak fark ödenecek. Kapsamdaki emekliler 3 bin 552 liraya varan fark alacak.
TEMMUZ ARTIŞI DUL VE YETİMLERE NASIL YANSITILIYOR?
SSK ve Bağ-Kur'dan aylık bağlananlara yüzde 17,76 zam uygulandı. 23 bin 552 liraya çıkacak taban aylık da dul ve yetimlere hisseleri oranında yansıyacak.
Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 17 bin 664 liradan, ölüm aylığı oranı yüzde 50 olana 11 bin 776 liradan, yüzde 25 olana da 5 bin 888 liradan az ödeme yapılamayacak. Taban aylık düzenlemesi bu ayki maaş ödemelerine yetişmeyeceği için, bu tutarın altında ödeme alanlara sonradan fark verilecek.
MEMUR EMEKLİSİNE NE ÖDENECEK?
Memur emeklilerinin de çalışmaları kapsamında hesaplanan aylığı kök aylığı oluyor. Bu aylığın üzerine yüzde 4 ek ödeme ilave ediliyor. En düşük maaş memur emeklilerinde ek ödeme dahil 27 bin 772 liraydı. Yüzde 13,52'lik temmuz zammıyla 31 bin 527 lira oldu. Memur emeklileri, dul ve yetimleri temmuz ayı aylıklarını zamsız olarak aldı. Yüzde 13,52 zamla oluşan fark önümüzdeki günlerde ödenecek. Maaşını aylık alanlara 1 aylık, 3 aylık alanlara da ödeme dönemine göre 1, 2 ya da 3 aylık fark yatırılacak.
MEMURLAR NE ALACAK?
Kamu görevlileri bu ay yüzde 13,52 zamla hesaplanan maaşlarını, aile yardımlarını ve toplu sözleşme ikramiyelerini hesabında görecek. En düşük memur maaşı, aile yardımı (eş ve 6 yaş altı 2 çocuk) dahil 70 bin 224 lira oldu. Toplu sözleşme ikramiyesi de bin 113 liraya çıktı. Yani memurlara en az 71 bin 337 lira yatırılacak. Buna ilaveten, yeni katsayıların yürürlüğe girmesi nedeniyle 1 Temmuz-14 Temmuz dönemine ait maaş ve ücret farkları hesaplanarak ödenecek.
SSK VE BAĞ-KUR'LULAR
|Taban aylık
|Mevcut
|% 17,76 zamlı
|Fark
|Emekli
|20.000
|23.552
|3.552
|% 75 ölüm aylığı
|15.000
|17.664
|2.664
|% 50 ölüm aylığı
|10.000
|11.776
|1.776
|% 25 ölüm aylığı
|5.000
|5.888
|888
ÖDEME TAKVİMİ NASIL UYGULANACAK?
SSK emeklileri, dul ve yetimlerine 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri, dul ve yetimlerine 25-28 Temmuz tarihleri arasında maaş ödemeleri gerçekleştirilecek.
Taban aylık düzenlemesi yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra, kapsamdaki 5,1 milyon SSK ve Bağ-Kur'luya fark verilecek. Bu fark büyük ihtimalle de ağustos ayı başında yatırılacak. 4 milyona yakın memur 15 Temmuz'da yeni maaşlarıyla ve ek ödemeleriyle birlikte 14 günlük zam farklarını hesaplarında görecek.
Yaklaşık 2,5 milyon memur emeklisi, dul ve yetimi ise temmuz aylığını zamsız olarak aldı. Bu kişilere, yüzde 13,52'lik artışla oluşan fark bu ay içerisinde ödenecek. Tam tarihi önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.
YENİ EMEKLİLER ARTIŞLARDAN YARARLANACAK MI?
Yıl içinde emeklilik dilekçesi verenler o yıl ocak ve temmuz aylarında yapılan maaş artışlarından aynen yararlanıyor.
Bu yılın ilk yarısında emekli olanlar temmuz zammını alıyor.
Bu aydan itibaren emekli olanların aylıkları da hem ocak hem temmuz artışı yansıtılacak bağlanacak. Yeni emeklilere de yasa çıkınca 23 bin 552 liradan az ödeme yapılamayacak.
KİM, NE ALACAK?
SSK-BAĞ-KUR EMEKLİLERİ, DUL VE YETİMLERİ
17-26 Temmuz'da yüzde 17,76 zam ve 20 bin lira taban aylık üzerinden ödeme
5,1 milyonuna yasa çıkınca taban aylık farkı
MEMUR EMEKLİLERİ
Ay içerisinde temmuz ayı zam farkı
MEMURLAR
15 Temmuz'da zamlı maaş ve 14 günlük fark
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