Trabzonspor'a Nijeryalı dev bir forvet daha! Transferde hedef Tolu Arokodare

Kadrosuna kattığı futbolcularla şampiyonluk hedefini net olarak belli eden Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Eksiklerini gidererek yurt dışı kampına gitmeyi hedefleyen Fırtına'nın hamle yapmak istediği bölgelerden biri de forvet. Listeye dahil olan son yıldız ise Tolu Arokodare.

Paul Onuachu performansını gol krallığıyla taçlandırdı ONUACHU İLE Mİ YOKSA YALNIZ MI? Trabzonspor'da kaptanlığa kadar yükselen ve attığı gollerin yanı sıra gösterdiği karakterle de ön plana çıkan Paul Onuachu'nun takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Sezon içinde Almanya'dan başlayan ilgi, yaz aylarında Suudi Arabistan'a kadar genişledi. Son olarak da Al-Ahli'nin dev forveti istediği yönündeki haberler Arap basınında yer aldı. Sözleşmesindeki 2 milyon euroluk kazancının çok daha üzerinde teklif alması, yıldız oyuncuyu Karadeniz temsilcisinden koparabilir. Ancak bir yandan iki futbolcunun birlikte oynama ihtimali üzerine duyulan heyecan, fakrlı bir yönde kararı farklı alınmasına neden olabilir. Son söz teknik direktör Fatih Tekke'de olacak. Takvim Kaynak Tercihleri