Trabzonspor'a Nijeryalı dev bir forvet daha! Transferde hedef Tolu Arokodare
Transferin en aktif ve hızlı takımı konumunda bulunan Trabzonspor, forvet çalışmaları kapsamında birçok isimle ilgileniyor. Bordo mavililerin gündemine aldığı son futbolcu, Wolverhampton Wanderers forması giyen Nijeryalı golcü Tolu Arokodare oldu. Kritik karar ise Paul Onuachu ile beraber mi yoksa yıldız oyuncunun ayrılığı halinde mi gerçekleşeceği yönünde verilecek.
Kadrosuna kattığı futbolcularla şampiyonluk hedefini net olarak belli eden Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Eksiklerini gidererek yurt dışı kampına gitmeyi hedefleyen Fırtına'nın hamle yapmak istediği bölgelerden biri de forvet. Listeye dahil olan son yıldız ise Tolu Arokodare.
ONUACHU İLE Mİ YOKSA YALNIZ MI?
Trabzonspor'da kaptanlığa kadar yükselen ve attığı gollerin yanı sıra gösterdiği karakterle de ön plana çıkan Paul Onuachu'nun takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Sezon içinde Almanya'dan başlayan ilgi, yaz aylarında Suudi Arabistan'a kadar genişledi. Son olarak da Al-Ahli'nin dev forveti istediği yönündeki haberler Arap basınında yer aldı. Sözleşmesindeki 2 milyon euroluk kazancının çok daha üzerinde teklif alması, yıldız oyuncuyu Karadeniz temsilcisinden koparabilir. Ancak bir yandan iki futbolcunun birlikte oynama ihtimali üzerine duyulan heyecan, fakrlı bir yönde kararı farklı alınmasına neden olabilir. Son söz teknik direktör Fatih Tekke'de olacak.
2 YIL SÖZLEŞMESİ VAR
Kulübüyle 2028 yılına kadar kontratı bulunan Paul Onuachu'nun güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Geride kalan sezonda ağları 26 kez havalandırıp 2 de asist yaptı. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca Süper Lig gol kralı oldu. 32 yaşında gelmesi nedeniyle transferi muhtemel gibi görünüyor. Bu durum genç futbolcularla yeni bir kimliğe bürünen Fırtına için kritik süreci işaret ediyor.
TOLU AROKODARE GÜNDEMDE
Paul Onuachu'nun takımdan ayrılması halinde yerine düşünülen futbolcu ise Wolverhampton Wanderers'ta forma giyen Tolu Arokodare. Kendisiyle aynı mevkide oynayan Onuachu gibi adını Genk'te duyuran ve ardından İngiltere'ye transferiyle dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki oyuncunun imza atması ise hiç kolay bir süreç değil.
DEĞERİ 20 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Tolu Arokodare için Trabzonspor'un kısa süre içerisinde girişimlere başlaması bekleniyor. Yapılacak pazarlıklarla birlikte yine önemli bir bonservis bedelinin kasadan çıkması yüksek ihtimal olarak gözüküyor. Dev forvetin kulübüyle ise 2029 yılına kadar sözleşmesi var. Ayrıca bir yıl da opsiyon bulunuyor.
9 GOLDE ADI VAR
Arokodare geride kalan sezonda 43 maça çıktı. Genk ve Wolverhampton Wanderers formalarıyla 7 kez ağları sarsıp 2 de asist yaptı ve 1.784 dakika sahada kaldı. Bugüne kadar Nijerya Milli Takımı ile 10 defa sahaya çıktı. Ülkesine 2 gollük katkı sundu.