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Meta'ya 7 günlük mühlet! Hindistan "çocuk istismarını özendiren" reklamlar için tebligatta bulundu

Sosyal medya devi Instagram, bu kez çok ağır bir suçlamayla karşı karşıya. BBC’nin yürüttüğü araştırma, platformda çocuk istismarını teşvik eden ücretli reklamların yayımlandığını ortaya çıkardı. Skandalın ardından harekete geçen Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, çatı şirket Meta’ya resmi tebligatta bulunarak reklamların derhal kaldırılmasını istedi.

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Meta'ya 7 günlük mühlet! Hindistan "çocuk istismarını özendiren" reklamlar için tebligatta bulundu

Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının, Instagram'da çocuklara yönelik cinsel istismarı "teşvik eden" ücretli reklamların kaldırılması için platformun çatı şirketi Meta'ya tebligatta bulunduğu bildirildi.

Hindistan'ın, Instagram'daki ʺçocuk istismarını özendirenʺ reklamlar için Meta'ya tebligatta bulunduğu belirtildi. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)Hindistan'ın, Instagram'daki ʺçocuk istismarını özendirenʺ reklamlar için Meta'ya tebligatta bulunduğu belirtildi. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre ismi paylaşılmayan Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı yetkilisi, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yetkili, Bakanlığın, sosyal medya platformu Instagram'da yer alan ücretli reklamlardaki çocuk istismarıyla bağlantılı içeriklere ilişkin Meta'ya tebligatta bulunduğunu belirtti.

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Meta'ya 7 günlük mühlet! Hindistan "çocuk istismarını özendiren" reklamlar için tebligatta bulundu-3

Buna göre Bakanlık, Meta'dan Instagram'daki çocuk istismarı içeren reklamları kaldırmasını ve 7 gün içinde detaylı yanıt vermesini istedi.

BBC'ye açıklama yapan Meta sözcüsü, şirketin "çocuklara yönelik cinsel istismar ve şiddet içeriklerinin paylaşımına ve yayılmasına sıfır tolerans gösterdiğini" savundu.

Sözcü, içerik ve kişisel ihlallerin gelişmiş yapay zeka teknolojisi kullanılarak belirlendiğini ve "3,5 milyar kullanıcı arasında gizlenen suçlularla mücadele edildiğini" belirtti.

Meta'ya 7 günlük mühlet! Hindistan "çocuk istismarını özendiren" reklamlar için tebligatta bulundu-4

Hindistan'da 2012'de çıkarılan yasalara göre Meta'nın konuyla ilgili bilgi vermemesi, yasal işlem başlatılmasına yol açabilir.

BBC'nin yürüttüğü araştırmada Instagram'ın, Hindistan'da çocuklara yönelik cinsel istismarı "teşvik eden" ücretli reklamlar yayımladığı ortaya konulmuştu.

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