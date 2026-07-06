Meta'ya 7 günlük mühlet! Hindistan "çocuk istismarını özendiren" reklamlar için tebligatta bulundu

Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının, Instagram'da çocuklara yönelik cinsel istismarı "teşvik eden" ücretli reklamların kaldırılması için platformun çatı şirketi Meta'ya tebligatta bulunduğu bildirildi.

Hindistan'ın, Instagram'daki ʺçocuk istismarını özendirenʺ reklamlar için Meta'ya tebligatta bulunduğu belirtildi. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.) Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre ismi paylaşılmayan Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı yetkilisi, konuyla ilgili açıklama yaptı. Yetkili, Bakanlığın, sosyal medya platformu Instagram'da yer alan ücretli reklamlardaki çocuk istismarıyla bağlantılı içeriklere ilişkin Meta'ya tebligatta bulunduğunu belirtti. Takvim Kaynak Tercihleri