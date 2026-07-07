Ankara'da tarihi zirve! NATO 3.0 yükleniyor: İttifakta yeni dönem ortak savunma

NATO 3.0'IN TEMELİ ANKARA ATILACAK

32 Devlet ve hükümet başkanı yanı sıra ortak ülkelerin de katılım sağlayacağı zirve, ittifakın yeni dönemine ilişkin yol haritasını belirleyecek. Kuruluşu, soğuk savaşın bitimiyle oluşan yeni düşman doktrininin ardından bugün NATO 3.0'ın şifreleri belirginleşiyor. Buna göre yeni döneminde daha fazla bütçe değil, daha hızlı üretim; yalnızca tank ve uçak değil, drone sürüleri, yapay zekâ, siber savunma ve uzay güvenliği olacak.

NATO 1.0 (1949-91)



Sovyet tehdidine karşı kolektif savunma dönemi.



NATO 2.0 (1991–2022)



Soğuk savaş sonrası kriz yönetimi ve terörle mücadele dönemi.



NATO 3.0 (2022– GÜNÜMÜZ)



Ortak savunma üretimi, çok boyutlu güvenlik, ileri teknoloji ve caydırıcılık.

6 KATMANLI ANKARA ZİRVESİ



Türkiye; savunma sanayiindeki üretim kapasitesi, Karadeniz'den Orta Doğu'ya uzanan stratejik hattı ve sahada test edilmiş insansız sistemleriyle bu yeni modelin merkez ülkelerinden biri olmaya hazırlanıyor. Ankara zirveye 6 katmanlı bir stratejik plan oluşturdu.

YENİ NATO DOKTRİNİ



İttifak'ın savunma harcaması, ortak üretim, mühimmat stokları, insansız sistemler ve yeni tehditlere karşı hızla harekete geçme modeli.





SAVUNMA SANAYİİ VİTRİNİ



KAAN, Bayraktar, İHA-SİHA'lar, hava savunma sistemleri ve mühimmat kapasitesiyle Türkiye'nin NATO'da yalnızca cephe ülkesi değil, üretim ve tedarik merkezi olma iddiası.



LİDERLER DİPLOMASİSİ



Donald Trump–Avrupa savunma yükü tartışması, Ukrayna dosyası, Orta Doğu, İran savaşı, İsrail'in saldırıları ve Gazze liderlerin kapalı kapılar ardındaki ikili görüşmelerin başlıca konularını oluşturacak.

AİLE FOTOĞRAFI



32 müttefikin aynı karedeki dizilişi, zirvenin en çok konuşulan diplomasi fotoğrafı olacak. Kimin kimin yanında durduğu, beden dili ve ikili temaslar dünya medyasının odağında.





GÜVENLİK KUŞATMASI



Beştepe, Etimesgut, Ayyıldız Karargahı ve protokol güzergahlarında çok katmanlı güvenlik; hava sahası, konvoylar, kapatılan yollar ve başkentin zirve temposu en önemli başlıklar arasında yer aldı.



KÜRESEL VİTRİN



NATO’nun başkentteki kritik zirvesine uluslararası medya çok büyük ilgi gösteriyor. 3 binden fazla yabancı basın mensubu zirve süresinde Ankara’da dünyaya canlı bağlanacak.