CHP'de 3 büyükşehir belediye başkanından Özgür Özel'in yeni parti planına ret

İKİLİDE FİKİR AYRILIĞI

Öte yandan yeni parti konusunda Ekrem İmamoğlu'nun bir an önce harekete geçilmesini istediği bildirilirken, Özgür Özel ve destekçilerinin ise CHP'de kalabilmek için tüm hukuki yolları deneme niyetinde olduğu öne sürülüyor.



Özel ve İmamoğlu'nun olası yeni partinin programı, ismi ve ideolojik yapısı konusunda da fikir ayrılıkları yaşadığı iddia ediliyor. Bu kapsamda Özel'in merkez sol bir parti hedefinde olduğu, İmamoğlu'nun ise liberal anlayışa sahip bir parti hayal ettiği kulislerde konuşuluyor.

Haber: Murathan YILDIRIM

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel