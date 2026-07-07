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CHP'de 3 büyükşehir belediye başkanından Özgür Özel'in yeni parti planına ret

CHP'deki mutlan butlan kararı sonrası genel başkanlık koltuğunu kaptıran Özgür Özel’in, “yeni parti” planına darbe indi. Büyükşehir belediye başkanları Ahmet Akın, Vahap Seçer ve Zeydan Karalar’ın yeni partiye katılmama kararı aldığı iddia ediliyor.

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CHP'de 3 büyükşehir belediye başkanından Özgür Özel'in yeni parti planına ret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Manisa Milletvekili Özgür Özel arasındaki bilek güreşinde sona yaklaşılıyor. Özgür Özel ve ekibinin yeni parti için 10 gün içerisinde somut adımlar atabileceği iddia edilirken, gözler bir yandan da belediye başkanlarının alacağı pozisyona çevrildi. Adım adım bölünmeye giden partide, belediye başkanlarının yeni partiye geçme konusunda isteksiz olduğu öğrenildi.

3 büyükşehir belediye başkanından Özgür Özel'in yeni parti planına ret. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır)3 büyükşehir belediye başkanından Özgür Özel'in yeni parti planına ret. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır)


3 İSİM YENİ PARTİYE KATILMAMA KARARI ALDI

Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yeni partiye katılmama kararı aldığı öne sürülüyor. Belediye başkanlarının birçoğunun, Ekrem İmamoğlu'nun güdümündeki bir partide yer almak istemediği bildirildi.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Zeydan Karalar, Ahmet Akın, Vahap SeçerZeydan Karalar, Ahmet Akın, Vahap Seçer


YAVAŞ'IN DA ADIM ATMASI BEKLENİYOR

Buna ek olarak ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın atacağı adımlar da merakla bekleniyor. Genel Merkez kaynakları Yavaş'ın CHP'den ayrılma ihtimalini düşük görürken, Özgür Özel kanadı ise Yavaş'ın kendilerine sırt dönmeyeceğini savunuyor.

CHP'de 3 büyükşehir belediye başkanından Özgür Özel'in yeni parti planına ret-4

İKİLİDE FİKİR AYRILIĞI

Öte yandan yeni parti konusunda Ekrem İmamoğlu'nun bir an önce harekete geçilmesini istediği bildirilirken, Özgür Özel ve destekçilerinin ise CHP'de kalabilmek için tüm hukuki yolları deneme niyetinde olduğu öne sürülüyor.

Özel ve İmamoğlu'nun olası yeni partinin programı, ismi ve ideolojik yapısı konusunda da fikir ayrılıkları yaşadığı iddia ediliyor. Bu kapsamda Özel'in merkez sol bir parti hedefinde olduğu, İmamoğlu'nun ise liberal anlayışa sahip bir parti hayal ettiği kulislerde konuşuluyor.

Haber: Murathan YILDIRIM

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CHP'de 3 büyükşehir belediye başkanından Özgür Özel'in yeni parti planına ret-6 CHP'de 3 büyükşehir belediye başkanından Özgür Özel'in yeni parti planına ret-7 CHP'de 3 büyükşehir belediye başkanından Özgür Özel'in yeni parti planına ret-8

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