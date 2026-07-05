Emekli aylığına ‘26’ formülü: İpucu e-Devlet'te! Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar ve milyonların kazanç takvimi
Emeklilerin zam oranının belli olmasının ardından hesaplamalar yapıldı. e-Devlet’e de yeni ek ödemeler girildi. Emekliler, bu tutarlara göre yeni kök aylığını ve zamlı kazancını öğrenebilecek.
Milyonlarca emeklinin temmuz zammı belli oldu. Zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 17.76, memur emeklilerinde yüzde 13.52 çıktı. En düşük emekli aylığı ödemesini yüzde 17.76 artışla 23 bin 552 liraya yükseltecek düzenleme de TBMM'ye taşındı.
Emeklilerin zamlarının belli olmasının ardından yeni aylık hesaplamaları da yapıldı. Kök aylıklara zam oranı ilave edildi, ek ödemeler de yeni aylık üzerinden hesaplandığı için arttı. Ayrıca yüzde 4-5 ek ödeme sınırı değişti. Zam oranlarının yansıtıldığı yeni kazançların ipucu e-Devlet'ten geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu, e-Devlet'e emeklilerin yeni ek ödemelerini girdi. e-Devlet'te SSK'lılar '4A Emekli Ödeme Bilgileri', Bağ- Kur'lular '4B Emekli Ödeme Bilgileri', memur emeklileri '4C Emekli Ödeme Bilgileri' bölümüne girerek temmuz ayı ek ödeme tutarlarını görebilecek. Burada 'Ek Ödeme Tutarı' başlığının yanında yazan tutar memur emeklilerinin yüzde 13.52, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de yüzde 17.76 zamma göre hesaplanmış yeni 'ek ödeme tutarı'nı gösteriyor. Emekliler buradan da yeni gelirlerini hesaplayabiliyor.
EK ÖDEME DEĞİŞTİ
Emeklilerin ek ödemesi 2026'nın ilk yarısında 13 bin 14 lira 96 kuruşun altındaki aylıklarda yüzde 5, üstündekilerde yüzde 4 olarak hesaplanıyordu. Bu ay bu sınır 14 bin 774 lira 58 kuruşa yükseldi. Buna göre yılın ikinci yarısında ek ödeme, 14 bin 774 lira 58 kuruşun altındaki kök aylıklarda aylığın yüzde 5'i, üstündekilerde yüzde 4'ü oranında olacak.
NASIL HESAPLANACAK?
Ek ödeme oranı yüzde 4 olan emekliler, e-Devlet'te 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümünde çıkan yeni ek ödeme tutarını 25 ile çarparak yeni kök aylığını görebiliyor. Yeni ek ödeme tutarı 26 ile çarpıldığında da yeni ek ödemeyle kök aylığın toplamı ortaya çıkıyor. Ek ödeme oranı yüzde 5 olanlar ise e-Devlet'te görünen yeni ek ödeme tutarını 20 ile çarparak yeni kök aylığını hesaplayabiliyor. Yeni ek ödeme tutarı 21 ile çarpıldığında da yeni ek ödemeyle kök aylığın toplamı bulunuyor.
ÖRNEK 1
'Ek Ödeme Tutarı' 600 TL yazıyorsa:
Yeni kök aylık: 600 x 25 = 15.000 TL
Yeni ödeme (kök aylık + ek ödeme):
600 x 26 = 15.600 TL
5510 Ek 19 ödemesi: 7.952 TL
Hesaba yatırılacak tutar: 23.552 TL
ÖRNEK 2
'Ek Ödeme Tutarı' 2.000 yazıyorsa:
Yeni kök aylık: 2.000 x 25 = 50.000 TL
Yeni ödeme (kök aylık + ek ödeme):
2.000 x 26 = 52.000 TL
Hesaba yatırılacak tutar: 52.000 TL
TABAN AYLIKTAN AZ ÇIKARSA
Yapılan hesaplamadan çıkan sonuç, bu ay emeklilerin hesaplarına yatırılacak tutarı ortaya koyacak. Ancak hesaplama sonrası kök aylığıyla ek ödemesinin toplamı 23 bin 552 liranın altında kalanlara verilecek para, 5510 Ek 19 kapsamında yapılacak ilaveyle 23 bin 552 liraya tamamlanacak.
Taban aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltecek düzenlemenin Meclis maratonu önümüzdeki günlerde başlayacak.
Hızla yasalaştırılıp aylık ödemelerinin başlayacağı 17 Temmuz'a yetiştirilmesi hedefleniyor. Ancak yetişmezse 20 bin lira taban aylığa göre ödemeler yapılacak. Hak sahiplerine sonrasında fark ödemesi gerçekleştirilecek.
SSK'lılar 17-26 Temmuz, Bağ-Kur'lular 25-28 Temmuz'da zamlı aylıklarını alacak. Memur emeklilerine ise zam farkı ödenecek.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ (TL)
|MEVCUT
|YÜZDE 17.76 ZAMLI
|KÖK AYLIK
|EK ÖDEMELİ
|KÖK AYLIK
|EK ÖDEMELİ
|19.231
|20.000
|22.646
|23.552
|20.000
|20.800
|23.552
|24.494
|20.100
|20.904
|23.670
|24.617
|20.200
|21.008
|23.788
|24.739
|20.300
|21.112
|23.905
|24.861
|20.500
|21.320
|24.141
|25.106
|20.600
|21.424
|24.259
|25.229
|MEVCUT
|YÜZDE 17.76 ZAMLI
|KÖK AYLIK
|EK ÖDEMELİ
|KÖK AYLIK
|EK ÖDEMELİ
|20.700
|21.528
|24.376
|25.351
|20.800
|21.632
|24.494
|25.474
|20.900
|21.736
|24.612
|25.596
|21.000
|21.840
|24.730
|25.719
|21.500
|22.360
|25.318
|26.331
|22.000
|22.880
|25.907
|26.943
|22.500
|23.400
|26.496
|27.556
|23.000
|23.920
|27.085
|28.168
|23.500
|24.440
|27.674
|28.781
|24.000
|24.960
|28.262
|29.393
|24.500
|25.480
|28.851
|30.005
|25.000
|26.000
|29.440
|30.618
|26.000
|27.040
|30.618
|31.842
|MEVCUT
|YÜZDE 17.76 ZAMLI
|KÖK AYLIK
|EK ÖDEMELİ
|KÖK AYLIK
|EK ÖDEMELİ
|26.500
|27.560
|31.206
|32.455
|27.000
|28.080
|31.795
|33.067
|27.500
|28.600
|32.384
|33.679
|28.000
|29.120
|32.973
|34.292
|28.500
|29.640
|33.562
|34.904
|29.000
|30.160
|34.150
|35.516
|29.500
|30.680
|34.739
|36.129
|30.000
|31.200
|35.328
|36.741
|30.500
|31.720
|35.917
|37.353
|31.000
|32.240
|36.506
|37.966
|31.500
|32.760
|37.094
|38.578
|32.000
|33.280
|37.683
|39.191
|MEVCUT
|YÜZDE 17.76 ZAMLI
|KÖK AYLIK
|EK ÖDEMELİ
|KÖK AYLIK
|EK ÖDEMELİ
|32.500
|33.800
|38.272
|39.803
|33.000
|34.320
|38.861
|40.415
|33.500
|34.840
|39.450
|41.028
|34.000
|35.360
|40.038
|41.640
|34.500
|35.880
|40.627
|42.252
|35.000
|36.400
|41.216
|42.865
|36.000
|37.440
|42.394
|44.089
|37.000
|38.480
|43.571
|45.314
|38.000
|39.520
|44.749
|46.539
|39.000
|40.560
|45.926
|47.763
|39.500
|41.080
|46.515
|48.376
|40.000
|41.600
|47.104
|48.988
|MEVCUT
|YÜZDE 17.76 ZAMLI
|KÖK AYLIK
|EK ÖDEMELİ
|KÖK AYLIK
|EK ÖDEMELİ
|41.000
|42.640
|48.282
|50.213
|41.500
|43.160
|48.870
|50.825
|42.000
|43.680
|49.459
|51.438
|43.000
|44.720
|50.637
|52.662
|43.500
|45.240
|51.226
|53.275
|44.000
|45.760
|51.814
|53.887
|44.500
|46.280
|52.403
|54.499
|45.000
|46.800
|52.992
|55.112
|46.000
|47.840
|54.170
|56.336
|47.000
|48.880
|55.347
|57.561
|MEVCUT
|YÜZDE 17.76 ZAMLI
|KÖK AYLIK
|EK ÖDEMELİ
|KÖK AYLIK
|EK ÖDEMELİ
|48.000
|49.920
|56.525
|58.786
|49.000
|50.960
|57.702
|60.010
|50.000
|52.000
|58.880
|61.235
|51.000
|53.040
|60.058
|62.460
|51.500
|53.560
|60.646
|63.072
|52.000
|54.080
|61.235
|63.685
|53.000
|55.120
|62.413
|64.909
|54.000
|56.160
|63.590
|66.134
|55.000
|57.200
|64.768
|67.359
|56.000
|58.240
|65.946
|68.583
|MEVCUT
|YÜZDE 17.76 ZAM LI
|KÖK AYLIK
|EK ÖDEMELİ
|KÖK AYLIK
|EK ÖDEMELİ
|57.000
|59.280
|67.123
|69.808
|58.000
|60.320
|68.301
|71.033
|59.000
|61.360
|69.478
|72.258
|60.000
|62.400
|70.656
|73.482
|61.000
|63.440
|71.834
|74.707
|62.000
|64.480
|73.011
|75.932
|63.000
|65.520
|74.189
|77.156
|64.000
|66.560
|75.366
|78.381
|64.500
|67.080
|75.955
|78.993
|65.000
|67.600
|76.544
|79.606
|MEVCUT
|YÜZDE 17.76 ZAMLI
|KÖK
|AYLIK EK ÖDEMELİ
|KÖK
|AYLIK EK ÖDEMELİ
|66.000
|68.640
|77.722
|80.830
|67.000
|69.680
|78.899
|82.055
|68.000
|70.720
|80.077
|83.280
|69.000
|71.760
|81.254
|84.505
|70.000
|72.800
|82.432
|85.729
|71.000
|73.840
|83.610
|86.954
|71.500
|74.360
|84.198
|87.566
|72.000
|74.880
|84.787
|88.179
|73.000
|75.920
|85.965
|89.403
|MEVCUT
|YÜZDE 17.76 ZAMLI
|KÖK AYLIK
|EK ÖDEMELİ
|KÖK AYLIK
|EK ÖDEMELİ
|73.500
|76.440
|86.554
|90.016
|74.000
|76.960
|87.142
|90.628
|74.500
|77.480
|87.731
|91.240
|75.000
|78.000
|88.320
|91.853
|76.000
|79.040
|89.498
|93.078
|77.000
|80.080
|90.675
|94.302
|78.000
|81.120
|91.853
|95.527
|79.000
|82.160
|93.030
|96.752
|80.000
|83.200
|94.208
|97.976
|81.000
|84.240
|95.386
|99.201
|MEVCUT
|YÜZDE 17.76 ZAMLI
|KÖK AYLIK
|EK ÖDEMELİ
|KÖK AYLIK
|EK ÖDEMELİ
|82.000
|85.280
|96.563
|100.426
|83.000
|86.320
|97.741
|101.650
|83.000
|86.320
|97.741
|101.650
|84.000
|87.360
|98.918
|102.875
|85.000
|88.400
|100.096
|104.100
|86.000
|89.440
|101.274
|105.325
|87.000
|90.480
|102.451
|106.549
|88.000
|91.520
|103.629
|107.774
|89.000
|92.560
|104.806
|108.999
|90.000
|93.600
|105.984
|110.223
|MEVCUT
|YÜZDE 17.76 ZAM LI
|KÖK AYLIK
|EK ÖDEMELİ
|KÖK AYLIK
|EK ÖDEMELİ
|91.000
|94.640
|107.162
|111.448
|92.000
|95.680
|108.339
|112.673
|93.000
|96.720
|109.517
|113.897
|94.000
|97.760
|110.694
|115.122
|95.000
|98.800
|111.872
|116.347
|96.000
|99.840
|113.050
|117.572
|97.000
|100.880
|114.227
|118.796
|98.000
|101.920
|115.405
|120.021
|99.000
|102.960
|116.582
|121.246
|100.000
|104.000
|117.760
|122.470