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Emekli aylığına ‘26’ formülü: İpucu e-Devlet'te! Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar ve milyonların kazanç takvimi

Emeklilerin zam oranının belli olmasının ardından hesaplamalar yapıldı. e-Devlet’e de yeni ek ödemeler girildi. Emekliler, bu tutarlara göre yeni kök aylığını ve zamlı kazancını öğrenebilecek.

Giriş Tarihi:
Emekli aylığına ‘26’ formülü: İpucu e-Devlet'te! Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar ve milyonların kazanç takvimi

Milyonlarca emeklinin temmuz zammı belli oldu. Zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 17.76, memur emeklilerinde yüzde 13.52 çıktı. En düşük emekli aylığı ödemesini yüzde 17.76 artışla 23 bin 552 liraya yükseltecek düzenleme de TBMM'ye taşındı.

Emeklilerin zamlarının belli olmasının ardından yeni aylık hesaplamaları da yapıldı. Kök aylıklara zam oranı ilave edildi, ek ödemeler de yeni aylık üzerinden hesaplandığı için arttı. Ayrıca yüzde 4-5 ek ödeme sınırı değişti. Zam oranlarının yansıtıldığı yeni kazançların ipucu e-Devlet'ten geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu, e-Devlet'e emeklilerin yeni ek ödemelerini girdi. e-Devlet'te SSK'lılar '4A Emekli Ödeme Bilgileri', Bağ- Kur'lular '4B Emekli Ödeme Bilgileri', memur emeklileri '4C Emekli Ödeme Bilgileri' bölümüne girerek temmuz ayı ek ödeme tutarlarını görebilecek. Burada 'Ek Ödeme Tutarı' başlığının yanında yazan tutar memur emeklilerinin yüzde 13.52, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de yüzde 17.76 zamma göre hesaplanmış yeni 'ek ödeme tutarı'nı gösteriyor. Emekliler buradan da yeni gelirlerini hesaplayabiliyor.

Milyonlarca emeklinin temmuz zammı belli oldu. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)Milyonlarca emeklinin temmuz zammı belli oldu. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

EK ÖDEME DEĞİŞTİ

Emeklilerin ek ödemesi 2026'nın ilk yarısında 13 bin 14 lira 96 kuruşun altındaki aylıklarda yüzde 5, üstündekilerde yüzde 4 olarak hesaplanıyordu. Bu ay bu sınır 14 bin 774 lira 58 kuruşa yükseldi. Buna göre yılın ikinci yarısında ek ödeme, 14 bin 774 lira 58 kuruşun altındaki kök aylıklarda aylığın yüzde 5'i, üstündekilerde yüzde 4'ü oranında olacak.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Emekli aylığına ‘26’ formülü: İpucu e-Devlet'te! Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar ve milyonların kazanç takvimi-3

NASIL HESAPLANACAK?

Ek ödeme oranı yüzde 4 olan emekliler, e-Devlet'te 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümünde çıkan yeni ek ödeme tutarını 25 ile çarparak yeni kök aylığını görebiliyor. Yeni ek ödeme tutarı 26 ile çarpıldığında da yeni ek ödemeyle kök aylığın toplamı ortaya çıkıyor. Ek ödeme oranı yüzde 5 olanlar ise e-Devlet'te görünen yeni ek ödeme tutarını 20 ile çarparak yeni kök aylığını hesaplayabiliyor. Yeni ek ödeme tutarı 21 ile çarpıldığında da yeni ek ödemeyle kök aylığın toplamı bulunuyor.

Emekli aylığına ‘26’ formülü: İpucu e-Devlet'te! Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar ve milyonların kazanç takvimi-4

ÖRNEK 1

'Ek Ödeme Tutarı' 600 TL yazıyorsa:
Emekli aylığına ‘26’ formülü: İpucu e-Devlet'te! Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar ve milyonların kazanç takvimi-5 Yeni kök aylık: 600 x 25 = 15.000 TL
Emekli aylığına ‘26’ formülü: İpucu e-Devlet'te! Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar ve milyonların kazanç takvimi-6 Yeni ödeme (kök aylık + ek ödeme):
600 x 26 = 15.600 TL
Emekli aylığına ‘26’ formülü: İpucu e-Devlet'te! Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar ve milyonların kazanç takvimi-7 5510 Ek 19 ödemesi: 7.952 TL
Emekli aylığına ‘26’ formülü: İpucu e-Devlet'te! Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar ve milyonların kazanç takvimi-8 Hesaba yatırılacak tutar: 23.552 TL

Emekli aylığına ‘26’ formülü: İpucu e-Devlet'te! Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar ve milyonların kazanç takvimi-5

ÖRNEK 2

'Ek Ödeme Tutarı' 2.000 yazıyorsa:
Emekli aylığına ‘26’ formülü: İpucu e-Devlet'te! Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar ve milyonların kazanç takvimi-6 Yeni kök aylık: 2.000 x 25 = 50.000 TL
Emekli aylığına ‘26’ formülü: İpucu e-Devlet'te! Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar ve milyonların kazanç takvimi-7 Yeni ödeme (kök aylık + ek ödeme):
2.000 x 26 = 52.000 TL
Emekli aylığına ‘26’ formülü: İpucu e-Devlet'te! Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar ve milyonların kazanç takvimi-8 Hesaba yatırılacak tutar: 52.000 TL

Emekli aylığına ‘26’ formülü: İpucu e-Devlet'te! Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar ve milyonların kazanç takvimi-6

TABAN AYLIKTAN AZ ÇIKARSA

Yapılan hesaplamadan çıkan sonuç, bu ay emeklilerin hesaplarına yatırılacak tutarı ortaya koyacak. Ancak hesaplama sonrası kök aylığıyla ek ödemesinin toplamı 23 bin 552 liranın altında kalanlara verilecek para, 5510 Ek 19 kapsamında yapılacak ilaveyle 23 bin 552 liraya tamamlanacak.
Taban aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltecek düzenlemenin Meclis maratonu önümüzdeki günlerde başlayacak.

Hızla yasalaştırılıp aylık ödemelerinin başlayacağı 17 Temmuz'a yetiştirilmesi hedefleniyor. Ancak yetişmezse 20 bin lira taban aylığa göre ödemeler yapılacak. Hak sahiplerine sonrasında fark ödemesi gerçekleştirilecek.

SSK'lılar 17-26 Temmuz, Bağ-Kur'lular 25-28 Temmuz'da zamlı aylıklarını alacak. Memur emeklilerine ise zam farkı ödenecek.

Emekli aylığına ‘26’ formülü: İpucu e-Devlet'te! Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar ve milyonların kazanç takvimi-7

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ (TL)

MEVCUTYÜZDE 17.76 ZAMLI
KÖK AYLIKEK ÖDEMELİ KÖK AYLIKEK ÖDEMELİ
19.23120.000 22.64623.552
20.00020.800 23.55224.494
20.10020.904 23.67024.617
20.20021.008 23.78824.739
20.30021.112 23.90524.861
20.50021.320 24.14125.106
20.60021.424 24.25925.229

Emekli aylığına ‘26’ formülü: İpucu e-Devlet'te! Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar ve milyonların kazanç takvimi-8

MEVCUTYÜZDE 17.76 ZAMLI
KÖK AYLIKEK ÖDEMELİKÖK AYLIKEK ÖDEMELİ
20.70021.52824.37625.351
20.80021.63224.49425.474
20.90021.73624.61225.596
21.00021.84024.73025.719
21.50022.36025.31826.331
22.00022.88025.90726.943
22.50023.40026.49627.556
23.00023.92027.08528.168
23.50024.44027.67428.781
24.00024.96028.26229.393
24.50025.48028.85130.005
25.00026.00029.44030.618
26.00027.04030.61831.842

Emekli aylığına ‘26’ formülü: İpucu e-Devlet'te! Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar ve milyonların kazanç takvimi-9

MEVCUTYÜZDE 17.76 ZAMLI
KÖK AYLIKEK ÖDEMELİKÖK AYLIKEK ÖDEMELİ
26.50027.56031.20632.455
27.00028.08031.79533.067
27.50028.60032.38433.679
28.00029.12032.97334.292
28.50029.64033.56234.904
29.00030.16034.15035.516
29.50030.68034.73936.129
30.00031.20035.32836.741
30.50031.72035.91737.353
31.00032.24036.50637.966
31.50032.76037.09438.578
32.00033.28037.68339.191

Emekli aylığına ‘26’ formülü: İpucu e-Devlet'te! Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar ve milyonların kazanç takvimi-10

MEVCUTYÜZDE 17.76 ZAMLI
KÖK AYLIKEK ÖDEMELİKÖK AYLIKEK ÖDEMELİ
32.50033.80038.27239.803
33.00034.32038.86140.415
33.50034.84039.45041.028
34.00035.36040.03841.640
34.50035.88040.62742.252
35.00036.40041.21642.865
36.00037.44042.39444.089
37.00038.48043.57145.314
38.00039.52044.74946.539
39.00040.56045.92647.763
39.50041.08046.51548.376
40.00041.60047.10448.988

Emekli aylığına ‘26’ formülü: İpucu e-Devlet'te! Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar ve milyonların kazanç takvimi-11

MEVCUTYÜZDE 17.76 ZAMLI
KÖK AYLIKEK ÖDEMELİKÖK AYLIKEK ÖDEMELİ
41.00042.64048.28250.213
41.50043.16048.87050.825
42.00043.68049.45951.438
43.00044.72050.63752.662
43.50045.24051.22653.275
44.00045.76051.81453.887
44.50046.28052.40354.499
45.00046.80052.99255.112
46.00047.84054.17056.336
47.00048.88055.34757.561

Emekli aylığına ‘26’ formülü: İpucu e-Devlet'te! Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar ve milyonların kazanç takvimi-12

MEVCUTYÜZDE 17.76 ZAMLI
KÖK AYLIKEK ÖDEMELİKÖK AYLIKEK ÖDEMELİ
48.00049.92056.52558.786
49.00050.96057.70260.010
50.00052.00058.88061.235
51.00053.04060.05862.460
51.50053.56060.64663.072
52.00054.08061.23563.685
53.00055.12062.41364.909
54.00056.16063.59066.134
55.00057.20064.76867.359
56.00058.24065.94668.583

Emekli aylığına ‘26’ formülü: İpucu e-Devlet'te! Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar ve milyonların kazanç takvimi-13

MEVCUTYÜZDE 17.76 ZAM LI
KÖK AYLIKEK ÖDEMELİKÖK AYLIKEK ÖDEMELİ
57.00059.28067.12369.808
58.00060.32068.30171.033
59.00061.36069.47872.258
60.00062.40070.65673.482
61.00063.44071.83474.707
62.00064.48073.01175.932
63.00065.52074.18977.156
64.00066.56075.36678.381
64.50067.08075.95578.993
65.00067.60076.54479.606

Emekli aylığına ‘26’ formülü: İpucu e-Devlet'te! Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar ve milyonların kazanç takvimi-14

MEVCUTYÜZDE 17.76 ZAMLI
KÖKAYLIK EK ÖDEMELİKÖKAYLIK EK ÖDEMELİ
66.00068.64077.72280.830
67.00069.68078.89982.055
68.00070.72080.07783.280
69.00071.76081.25484.505
70.00072.80082.43285.729
71.00073.84083.61086.954
71.50074.36084.19887.566
72.00074.88084.78788.179
73.00075.92085.96589.403

Emekli aylığına ‘26’ formülü: İpucu e-Devlet'te! Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar ve milyonların kazanç takvimi-15

MEVCUTYÜZDE 17.76 ZAMLI
KÖK AYLIKEK ÖDEMELİKÖK AYLIKEK ÖDEMELİ
73.50076.44086.55490.016
74.00076.96087.14290.628
74.50077.48087.73191.240
75.00078.00088.32091.853
76.00079.04089.49893.078
77.00080.08090.67594.302
78.00081.12091.85395.527
79.00082.16093.03096.752
80.00083.20094.20897.976
81.00084.24095.38699.201

Emekli aylığına ‘26’ formülü: İpucu e-Devlet'te! Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar ve milyonların kazanç takvimi-16

MEVCUTYÜZDE 17.76 ZAMLI
KÖK AYLIKEK ÖDEMELİKÖK AYLIKEK ÖDEMELİ
82.00085.28096.563100.426
83.00086.32097.741101.650
83.00086.32097.741101.650
84.00087.36098.918102.875
85.00088.400100.096104.100
86.00089.440101.274105.325
87.00090.480102.451106.549
88.00091.520103.629107.774
89.00092.560104.806108.999
90.00093.600105.984110.223

Emekli aylığına ‘26’ formülü: İpucu e-Devlet'te! Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar ve milyonların kazanç takvimi-17

MEVCUTYÜZDE 17.76 ZAM LI
KÖK AYLIKEK ÖDEMELİKÖK AYLIKEK ÖDEMELİ
91.00094.640107.162111.448
92.00095.680108.339112.673
93.00096.720109.517113.897
94.00097.760110.694115.122
95.00098.800111.872116.347
96.00099.840113.050117.572
97.000100.880114.227118.796
98.000101.920115.405120.021
99.000102.960116.582121.246
100.000104.000117.760122.470

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