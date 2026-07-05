Emekli aylığına ‘26’ formülü: İpucu e-Devlet'te! Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar ve milyonların kazanç takvimi

TABAN AYLIKTAN AZ ÇIKARSA

Yapılan hesaplamadan çıkan sonuç, bu ay emeklilerin hesaplarına yatırılacak tutarı ortaya koyacak. Ancak hesaplama sonrası kök aylığıyla ek ödemesinin toplamı 23 bin 552 liranın altında kalanlara verilecek para, 5510 Ek 19 kapsamında yapılacak ilaveyle 23 bin 552 liraya tamamlanacak.

Taban aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltecek düzenlemenin Meclis maratonu önümüzdeki günlerde başlayacak.

Hızla yasalaştırılıp aylık ödemelerinin başlayacağı 17 Temmuz'a yetiştirilmesi hedefleniyor. Ancak yetişmezse 20 bin lira taban aylığa göre ödemeler yapılacak. Hak sahiplerine sonrasında fark ödemesi gerçekleştirilecek.