Meteorolojiden yaz ortasında İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı: O tarihte yağış bekleniyor

Günün dikkat çeken bir diğer hava olayı ise kuvvetli rüzgar olacak. Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşması beklenen rüzgarın, ulaşım başta olmak üzere günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği belirtilirken, kuvvetli yağış beklenen iller için de sel ve su baskını uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzurum, Hatay, Kars ve Ardahan için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Özellikle Hatay'ın kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlü rüzgarın saatte 40-60 km hıza ulaşması beklenirken, yurdun diğer bölgelerinde rüzgarın genellikle hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE KUZEY EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgar da günün önemli hava olayları arasında yer alıyor. Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden esecek rüzgarın saatte 40-60 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Genel olarak yurdun büyük bölümünde rüzgar kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Güneydoğu kesimlerde ise rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da Perşembe ve Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, sıcaklıkların 25-27 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL: PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜNE DİKKAT!

İstanbul'da haftanın ilk günleri güneşli ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Ancak Perşembe gününden itibaren şehirde hava dengeleri değişiyor.

7 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu, sıcaklık 30 derece. Yağış beklenmiyor.

8 Temmuz Çarşamba: Hava sıcaklığı biraz düşerek 27 dereceye geriliyor, nem oranı artıyor.

9 Temmuz Perşembe: Şehir genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 25 derece civarında.

10 Temmuz Cuma: Yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Sıcaklık 27 derece. İstanbulluların özellikle Perşembe ve Cuma günleri tedbirli olmaları öneriliyor.

Ankara'da hafta boyunca yağış beklenmezken, sıcaklıkların 29-31 derece arasında seyredeceği, gecelerin ise serin geçeceği tahmin ediliyor. (Takvim foto arşiv)

ANKARA: SICAK VE KURU HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Başkent Ankara'da önümüzdeki dört gün boyunca yağış beklenmiyor. Şehirde tam anlamıyla bir yaz sıcağı hakim olacak.

Hafta Boyunca: Ankara'da gökyüzü az bulutlu ve açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 29 ile 31 derece arasında seyrederken, gece sıcaklıkları 10-15 derecelere kadar düşerek serin bir hava sunacak. Ankaralılar için yağış riski görünmüyor.

İzmir'de hafta boyunca yağış beklenmezken, sıcaklıkların 35-38 dereceye ulaşacağı, özellikle Salı ve Çarşamba günü aşırı sıcakların etkili olacağı tahmin ediliyor. (Takvim foto arşiv)

İZMİR: TERMOMETRELER 38 DERECEYİ ZORLAYACAK

Ege'nin incisi İzmir, önümüzdeki günlerde aşırı sıcaklarla mücadele edecek.

7 - 10 Temmuz: İzmir'de dört gün boyunca yağış ihtimali sıfır. Gökyüzü tamamen açık ve güneşli.

Sıcaklık Uyarısı: İzmir'de termometreler hafta boyunca 35-38 derece civarında seyredecek. Özellikle Salı ve Çarşamba günleri sıcaklığın en yüksek seviyelere ulaşması bekleniyor. Vatandaşların güneş çarpmasına karşı dikkatli olması gerekiyor.

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde de hafta boyunca yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. (Görsel: AA)

TÜRKİYE GENELİNDE YAĞIŞ BEKLENEN DİĞER BÖLGELER

Haritalara göre yağışın sadece İstanbul ile sınırlı kalmadığı görülüyor:

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun Kuzeyi: Artvin, Rize ve Trabzon çevrelerinde Salı gününden itibaren aralıksız gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Batı Karadeniz ve İç Kesimler: Perşembe ve Cuma günleri Bolu, Karabük ve Kastamonu çevresinde de kuvvetli yağış geçişleri bekleniyor.

Güney Kesimler: Adana, Mersin ve Antalya'nın iç kesimlerinde zaman zaman yerel sağanak geçişleri (özellikle Çarşamba ve Perşembe) görülebilir.

Özetle İstanbul Perşembe günü yağmura teslim olurken Ankara güneşli, İzmir ise oldukça sıcak bir hafta geçirecek. Kuzey bölgelerimizde yaşayan vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı Perşembe gününden itibaren dikkatli olmaları önem arz ediyor.

7 TEMMUZ 2026 BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Öğleden sonra Marmara'nın güneybatısında kuzey yönlü rüzgarın kuvvetini artırması öngörülüyor.

İstanbul: 30°C, parçalı ve az bulutlu

Bursa: 32°C, parçalı ve az bulutlu

Çanakkale: 32°C, parçalı bulutlu

Kırklareli: 31°C, parçalı bulutlu

Ege

Ege Bölgesi'nde genel olarak parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Günün ilerleyen saatlerinde iç kesimlerde bulutlanmanın artması beklenirken, Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar etkili olacak.

İzmir: 36°C, parçalı ve az bulutlu

Manisa: 35°C, parçalı ve az bulutlu

Denizli: 35°C, parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

Muğla: 34°C, parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

Akdeniz

Bölgenin iç ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Hatay'ın kıyı ilçelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Adana: 33°C, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak

Antalya: 34°C, iç ve batı kesimlerde yerel sağanak

Burdur: 31°C, yerel sağanak

Hatay: 30°C, yerel kuvvetli sağanak bekleniyor

İç Anadolu

Parçalı ve zaman zaman çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgede önemli bir yağış beklentisi bulunmuyor.

Ankara: 30°C

Eskişehir: 29°C

Çankırı: 31°C

Konya: 28°C

Batı Karadeniz

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürecek.

Bolu: 27°C

Düzce: 28°C

Kastamonu: 28°C

Zonguldak: 26°C

Orta ve Doğu Karadeniz'de Samsun'un doğusu, Ordu ve bölge genelinde aralıklı gök gürültülü sağanak bekleniyor. (Görsel: AA)

Orta ve Doğu Karadeniz

Samsun'un doğusu, Ordu ve Doğu Karadeniz genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevresinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Samsun: 28°C

Trabzon: 26°C

Rize: 26°C

Amasya: 28°C

Doğu Anadolu

Bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde sağanak yağışlar görülecek. Erzurum, Kars ve Ardahan'da öğleden sonra yağışların kuvvet kazanması bekleniyor.

Erzurum: 23°C

Kars: 22°C

Van: 27°C

Malatya: 33°C

Güneydoğu Anadolu

Bölgede parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Sıcaklıklar yüksek seviyelerde seyretmeye devam edecek.

Şanlıurfa: 38°C

Diyarbakır: 37°C

Siirt: 37°C

Mardin: 35°C

VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunmasını istedi. Kuvvetli rüzgarın etkili olacağı Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de ise çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Meteoroloji