Yeni keşiflere yelken açıyoruz: Türkiye'nin enerji filosu Pakistan'da 5 sahada petrol ve doğal gaz arayacak

Türkiye, Hint Okyanusu'nda Somali ile başlattığı yurt dışı sondaj çalışmalarına Pakistan ile devam edecek.

İlk olarak Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa'dan oluşan sismik araştırma filosunun eylül başında Pakistan'a ulaşması, burada yapacağı sismik çalışmalar sonucu belirlenecek en verimli sahalarda ise sondaj filosunun göreve başlaması hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında Pakistan'daki 3 deniz ve 2 kara sahasında petrol ve doğal gaz aranacak.

Türkiye'nin milli şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Pakistan'ın petrol şirketleri Mari Energies, Fatima, OGDCL, PPL, Prime ve GHPL arasında Pakistan'daki 3 deniz ve 2 kara sahası için imzalanan hidrokarbon arama ve üretim anlaşmalarında süreç başlıyor.