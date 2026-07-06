Soykırımcı Netanyahu'yu "Ankara" paniği sardı! Zirve öncesi Trump'a yalvardı: Türkiye'ye F-35 ve jet motoru satmayın
Soykırım şefi Netanyahu'yu "F-35" ve "KAAN" endişesi sardı. Daha önce ABD makamlarına çağrı yapan Netanyahu, bu kez NATO Zirvesi için Ankara'ya gelecek olan ABD Başkanı Trump'a yalvardı. Netanyahu, “Türkiye’ye F-35 veya savaş uçaklarının motorları verilmemeli. Çünkü bu, Orta Doğu’daki güç dengesini bozacak. Bu denge, İsrail’in hava üstünlüğü ve ABD’nin desteği sayesinde korunuyor." dedi. Trump geçtiğimiz haftalarda "Başkan Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım." demişti. Bu sözler, İsrail'i bir hayli panikletmişti.
NATO'nun geleceği Ankara'da şekilleniyor, Türkiye özgül ağırlığıyla ittifakın yeni döneminde hayati bir rol üstleniyor.
Türkiye'nin küresel sahnede sahip olduğu siyasi ve askeri gücünün açık bir kabulü olarak değerlendirilen Ankara Zirvesi, en çok İsrail'i panikletti.
TRUMP'A YALVARDI!
Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya gelecek olan ABD Başkanı Donald Trump'a deyim yerindeyse yalvardı.
"TÜRKİYE'YE F-35 VE JET MOTORU VERMEYİN"
Netanyahu, "Türkiye'ye F-35 veya savaş uçaklarının motorları verilmemeli. Çünkü bu, Orta Doğu'daki güç dengesini bozacak. Bu denge, İsrail'in hava üstünlüğü ve ABD'nin desteği sayesinde korunuyor." ifadelerini kullandı.
Hadsiz sözlerle Türkiye'yi hedef alan İsrailli soykırım şefi, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile kurdukları Siyonist-Helenist ittifaka vurgu yaptı.
"ERDOĞAN KUDÜS'Ü FETHETMEKTEN BAHSEDİYOR"
Netanyahu, Başkan Erdoğan'ın İsrail, GKRY, Yunanistan ve Kudüs için tehdit olduğunu öne sürdü. "Türkiye, Kudüs'ü fethetmekten bahseden bir adam tarafından yönetiliyor." dedi.
Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu, İsrail'i çaresiz bıraktı.
NETANYAHU'NUN DIŞA VURAN KORKUSU: "TÜRKİYE BİZİ YOK EDER"
İsrail Başbakanı Netanyahu, geçtiğimiz günlerde de Türkiye'ye F-35 ve jet motoru verilmemesi için ABD makamlarına çağrı yapmış, "Verirseniz bizi yok ederler." diyerek endişesini dile getirmişti.
"Bibi" şu ifadeleri kullanmıştı:
"Erdoğan'ın İsrail Devleti'nin yok edilmesi çağrısında bulunmadığı neredeyse tek bir gün bile geçmiyor. Bu sözleri çok ciddiye alıyoruz, çünkü halkımızın tarihinden öğrendiğimiz bir şey varsa, o da biri sizi yok etmeye niyetli olduğunu söylediğinde onu ciddiye almanız gerektiğidir."
TRUMP: BAŞKAN ERDOĞAN'I MUTLU EDECEK BİR ŞEY YAPACAĞIM
Trump'ın Ankara ziyareti, Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği açısından kritik başlıkların ele alınacağı önemli bir diplomatik temas olarak değerlendiriliyor.
ABD Başkanı, geçtiğimiz haftalarda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlayarak, Türk gazetecinin "Trump'ın Türkiye'ye jet motoru ve F-35 satışı konusunda Ankara'ya güzel haberlerle gidip gitmeyeceği" yönündeki sorusuna şöyle yanıt vermişti:
"Sanırım öyle yapacağım. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle. O, NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen onu (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı) çok mutlu edecek bir şey yapacağım."
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