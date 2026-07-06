Soykırımcı Netanyahu'yu "Ankara" paniği sardı! Zirve öncesi Trump'a yalvardı: Türkiye'ye F-35 ve jet motoru satmayın

NATO'nun geleceği Ankara'da şekilleniyor, Türkiye özgül ağırlığıyla ittifakın yeni döneminde hayati bir rol üstleniyor.



Türkiye'nin küresel sahnede sahip olduğu siyasi ve askeri gücünün açık bir kabulü olarak değerlendirilen Ankara Zirvesi, en çok İsrail'i panikletti.



TRUMP'A YALVARDI!



Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya gelecek olan ABD Başkanı Donald Trump'a deyim yerindeyse yalvardı.







"TÜRKİYE'YE F-35 VE JET MOTORU VERMEYİN"



Netanyahu, "Türkiye'ye F-35 veya savaş uçaklarının motorları verilmemeli. Çünkü bu, Orta Doğu'daki güç dengesini bozacak. Bu denge, İsrail'in hava üstünlüğü ve ABD'nin desteği sayesinde korunuyor." ifadelerini kullandı.



Hadsiz sözlerle Türkiye'yi hedef alan İsrailli soykırım şefi, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile kurdukları Siyonist-Helenist ittifaka vurgu yaptı.



"ERDOĞAN KUDÜS'Ü FETHETMEKTEN BAHSEDİYOR"



Netanyahu, Başkan Erdoğan'ın İsrail, GKRY, Yunanistan ve Kudüs için tehdit olduğunu öne sürdü. "Türkiye, Kudüs'ü fethetmekten bahseden bir adam tarafından yönetiliyor." dedi.



Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu, İsrail'i çaresiz bıraktı. Takvim Kaynak Tercihleri