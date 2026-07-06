Cristiano Ronaldo efsanesi sona erdi! Gözyaşlarıyla Dünya Kupası'na veda
Cristiano Ronaldo’nun Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası yolculuğu kupasız sona erdi. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya’ya 1-0 mağlup olan Portekiz turnuvaya veda ederken, yıldız futbolcu kariyerindeki en büyük eksiklerden biri olan Dünya Kupası’nı kazanamadan defteri kapattı.
Portekiz Milli Takımı'nın efsane ismi Cristiano Ronaldo, 2026 FIFA Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti. Dallas'ta oynanan mücadelede İspanya, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Portekiz'in elenmesi, Ronaldo'nun Dünya Kupası kariyerindeki son sayfayı da kapattı. 41 yaşındaki yıldız, turnuva öncesinde 2026'nın kendisi için son Dünya Kupası olduğunu açıklamıştı. Böylece Ronaldo, milli forma altında sayısız rekor kırdığı kariyerinde Dünya Kupası'nı kazanamadan bu sahneye veda etti.
İSPANYA MAÇI SON DANS OLDU
Portekiz ile İspanya arasındaki son 16 turu mücadelesi uzun süre golsüz devam etti. İspanya, 91. dakikada Mikel Merino'nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Portekiz turnuvaya veda ederken, Ronaldo'nun Dünya Kupası kariyeri de kupasız sona erdi. Yıldız futbolcu, Portekiz'in hücum hattında sahada kalmasına rağmen takımını çeyrek finale taşıyacak golü bulamadı.
MİLLİ TAKIMDA REKORLARIN ADAMI
Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı tarihinin en büyük figürü olarak öne çıktı. Milli formayla çıktığı maçlarda attığı gollerle yalnızca Portekiz'in değil, dünya futbolunun da en özel rekorlarından birine imza attı.
UEFA verilerine göre Ronaldo, Portekiz formasıyla 146 gole ulaştı. Bu rakam, onu erkek futbolunda milli takım seviyesinin en golcü oyuncusu yaptı.
Ronaldo, Portekiz Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası zaferi yaşadı, UEFA Uluslar Ligi kupası kazandı ve uzun yıllar boyunca takımın lideri olarak sahaya çıktı. Ancak Dünya Kupası kupası, kariyerinin en büyük eksiklerinden biri olarak kaldı.
ALTI DÜNYA KUPASI, TARİHİ BİR İZ
Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası sahnesinde ilk kez 2006'da Almanya'da boy gösterdi. Portekiz o turnuvada yarı finale kadar yükseldi ve Ronaldo, milli takım kariyerinin en büyük vitrinlerinden birine adım attı.
2010, 2014, 2018 ve 2022 turnuvalarında da Portekiz forması giyen yıldız futbolcu, 2026'da altıncı kez Dünya Kupası sahnesine çıktı. Ronaldo, 2026 turnuvasında da gol atarak altı farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.
Dünya Kupası kariyerinde birçok tarihi ana imza atan Ronaldo, 2026'da Portekiz'in Hırvatistan'ı geçtiği son 32 turunda da gol sevinci yaşadı. Ancak İspanya karşısındaki 1-0'lık yenilgi, bu büyük serüvenin son durağı oldu.
KUPASIZ AMA REKORLARLA DOLU BİR MİRAS
Ronaldo'nun Dünya Kupası kariyerinde kupa eksik kaldı ancak Portekiz futboluna bıraktığı miras tartışmasız şekilde tarihe geçti. Milli takım formasını en üst düzeyde temsil eden yıldız futbolcu, rekorları, liderliği ve uzun ömürlü performansıyla Portekiz'in futbol hafızasında özel bir yer edindi.
Kariyeri boyunca Portekiz'in en kritik maçlarında sahneye çıkan Ronaldo, birçok jenerasyonun milli takım algısını değiştirdi. Onun döneminde Portekiz, yalnızca yetenekli oyuncular çıkaran bir ülke değil, büyük turnuvalarda kupa hedefleyen bir futbol gücü haline geldi.
CRISTIANO RONALDO KİMDİR?
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, 5 Şubat 1985'te Portekiz'in Madeira Adası'nda dünyaya geldi. Sporting altyapısından yetişen Ronaldo, Manchester United, Real Madrid, Juventus ve Al Nassr formalarıyla kulüp futbolunun en büyük yıldızlarından biri haline geldi.
Portekiz Milli Takımı'nda ise 2003'ten itibaren uzun yıllar boyunca takımın lideri oldu. Avrupa Şampiyonası ve UEFA Uluslar Ligi zaferleri yaşayan Ronaldo, milli forma altında kırdığı gol rekorlarıyla futbol tarihinin en özel isimleri arasına girdi.
2026 Dünya Kupası'nda İspanya karşısında gelen 1-0'lık yenilgi, Ronaldo'nun Dünya Kupası kariyerinin son maçı olarak kayıtlara geçti. Yıldız futbolcu, kupayı kazanamadan bu sahneye veda etse de Portekiz Milli Takımı tarihindeki yerini rekorlarla sağlamlaştırdı.