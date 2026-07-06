Cristiano Ronaldo efsanesi sona erdi! Gözyaşlarıyla Dünya Kupası'na veda

Cristiano Ronaldo 2026 FIFA Dünya Kupası'nı 3 golle tamamladı

ALTI DÜNYA KUPASI, TARİHİ BİR İZ

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası sahnesinde ilk kez 2006'da Almanya'da boy gösterdi. Portekiz o turnuvada yarı finale kadar yükseldi ve Ronaldo, milli takım kariyerinin en büyük vitrinlerinden birine adım attı.

2010, 2014, 2018 ve 2022 turnuvalarında da Portekiz forması giyen yıldız futbolcu, 2026'da altıncı kez Dünya Kupası sahnesine çıktı. Ronaldo, 2026 turnuvasında da gol atarak altı farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Dünya Kupası kariyerinde birçok tarihi ana imza atan Ronaldo, 2026'da Portekiz'in Hırvatistan'ı geçtiği son 32 turunda da gol sevinci yaşadı. Ancak İspanya karşısındaki 1-0'lık yenilgi, bu büyük serüvenin son durağı oldu.