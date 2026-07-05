Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Temel Demirer ve Sibel Özbudun Demirer hakkında, adli makamlardan resmi açıklama geldi. Başsavcılık, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında soruşturmanın mahiyetini göz ardı eden değerlendirmelerin yer alması üzerine kamuoyunu bilgilendirdi.

"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA" SUÇLAMASI Takvim Kaynak Tercihleri

Adli kaynaklardan yapılan açıklamaya göre; Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Anayasal Suçlar Bürosunun yürüttüğü soruşturma dosyası kapsamında, Temel Demirer ve Sibel Özbudun Demirer "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu yönünden 5 Temmuz 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.

Başsavcılık, soruşturmanın kişilerin kamuoyunda tanındığı sıfatlardan bağımsız olarak, tamamen dosya kapsamındaki deliller ve mevzuat çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı.

ŞÜPHELİLER HAKKINDAKİ TESPİTLER

Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin faaliyetleri ve geçmiş adli kayıtlarına dair şu bilgilere yer verildi:

Temel Demirer: DSİH terör örgütü güdümündeki Kaldıraç Dergisi yazarları arasında yer aldığı, DHKP/C terör örgütü yapılanması TAYAD güdümünde cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlü şahıslarla irtibatlı olduğu ve bu örgütler içerisindeki faaliyetleri nedeniyle adli takibi yapılan kişiler arasında bulunduğu bildirildi. Şüphelinin 2007-2026 yılları arasında "silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma", "terör örgütü propagandası yapmak", "suçu ve suçluyu övme" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından toplam 18 adli olay kaydı olduğu belirtildi.

Sibel Özbudun Demirer: Hacettepe Üniversitesindeki öğretim görevliliği görevinden 2010 yılında istifa ettiği; DHKP/C başta olmak üzere sol terör örgütleri güdümündeki oluşumların düzenlediği toplantı, panel ve forum gibi etkinliklere katıldığı ve adli takibi yapılan kişiler arasında yer aldığı ifade edildi. Şüphelinin 2011-2026 yılları arasında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 5 adli olay kaydı bulunduğu aktarıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle devam ettiğini bildirdi.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel