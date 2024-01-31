Beşiktaş’ta transferde beklenmedik gelişme!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta dün tuhaf bir olay yaşandı. Siyah-Beyazlılar sabah saatlerinde Valencia forması giyen 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ile her konuda anlaşma sağladı.

Ancak öğle saatlerinde transferde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Giménez'in pazar günü Valencia maçında sakatlanması ve Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'ye kiralanması sonucu stoper arayışına giren Atletico Madrid, Brezilyalı savunmacıya 1,5 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden tecrübeli stoper, Beşiktaş ile olan anlaşmasını iptal etti. İspanyol basını da Gabriel Paulista'nın sözleşme imzalamak için Madrid'e gittiğini duyurdu.