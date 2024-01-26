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Galatasaray'ı İstanbulspor önünde kabustan Kerem kurtardı

Sarı-Kırmızılılar ‘averaj’ için çıktığı maçta büyük bir sinir harbi yaşadı. 28’de Sambissa’nın attığı golü 38 ve 67’de Kerem Aktürkoğlu yanıtladı. 90+2’de Icardi perdeyi kapattı, Aslan zirvede yine Fener’i yakaladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Ocak 2024 Güncelleme 26 Ocak 2024, 07:00
Galatasaray’ı İstanbulspor önünde kabustan Kerem kurtardı

Cimbom çok zorlandı ama hata yapmadı... Sarı-Kırmızılılar ligin dibinde yer alan İstanbulspor'u 3-1 yenerek yeniden lider Fenerbahçe ile puanları eşitledi. 28. dakikada Ndao'nun vuruşu direkten döndü. Ardından Ali Yaşar ortaladı. Sambissa kafayla vurduğu topu ağlara gönderdi: 0-1.

ÇOK KRİTİK VAR KARARLARI
33'de İstanbulspor, Ndao ile skoru 2-0 yaptı. VAR incelemesi sonrası gol iptal edildi ve Galatasaray lehine penaltı kararı çıktı. Kerem Aktürkoğlu skoru 1-1'e getirdi. 67. dakikada Icardi'nin golüyle Galatasaray öne geçti. Ancak VAR incelemesi sonrası ofsayt kararı verildi. 79. dakikada Kerem Aktürkoğlu frikikten attığı şık golle takımını 2-1 öne geçirdi. 90+2. dakikada Icardi kendi kazandırdığı penaltıyı gole çevirerek gecenin skorunu tayin etti: 3-1

YİNE EN KRİTİK ANDA SAHNEDE
Sezon başından bu yana ağır eleştiriler alsa da her zaman skora çok önemli katkı veren Kerem Aktürkoğlu, dün yine en kritik anlarda sahne aldı. Yıldız futbolcu, attığı iki golle Galatasaray'ın galibiyetinde başrol oynadı.

HAK EDİLMİŞ BİR SEVİNÇ
Gecenin yıldızı Kerem Aktürkoğlu attığı 2. golün ardından büyük sevinç yaşadı.

YARI OTOMATİK SİSTEM İPTAL!
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında uygulanmaya başlanan yarı otomatik ofsayt sistemi dün oynanan Galatasaray-İstanbulspor maçında arızalandı. Karşılaşmanın 67. dakikasında Mauro Icardi'nin topu ağlara yollamasının ardından yaklaşık 3 dakikalık bir VAR incelemesi yapıldı.

5 DAKİKA İNCELENDİ
Ancak yarı otomatik sistem çalışmayınca bu kez hakem Bahattin Şimşek monitöre gitti. Şimşek yaklaşık 2 dakika izledikten sonra golü iptal etti. Ardından eski sistemle ofsayt çizgisi çekildi. Galatasaray cephesi topun rakipten geldiğini belirtip, iptal kararına çok büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada bu pozisyon çok konuşuldu.

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