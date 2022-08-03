Promosyon yarışı büyüdü! 7500 TL kazanç imkanı

Emeklilerin banka promosyonu kazancı büyüyor. 2020'de maaşlara göre 500, 625 ve 750 lira olarak belirlenen taban promosyon tutarları, kampanyalarla 7 bin lira seviyesini bile aştı. Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. İşte bazı bankaların kampanyaları:

✔AKBANK: Emekli maaşını 31 Ağustos'a kadar taşıyanlardan aylık net geliri 1.500 liraya kadar olanlara 4.650, 1.500-2.500 lira arasında olanlara 5.800, 2.500 lira ve üzerinde olanlara 7.000 lira promosyon ödüyor. Ayrıca en az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira, kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira chippara ödüyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor.

✔DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira promosyon ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle birlikte maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor.

✔GARANTİ BBVA: Maaşa göre 4.850, 6.000, 7.250 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca 'yakınını getir' kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 lira ilave ödeme gerçekleştiriyor.

✔ING: 31 Ağustos'a kadar maaşını taşıyanlara ek koşulsuz maaşa göre 3.500, 4.250, 5.000 lira veriyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler her bir kişi için 250 lira alıyor. En fazla 5 emekli yönlendirmesi için ödül kazanılabiliyor.

✔İŞ BANKASI: 30 Eylül'e kadar geçerli kampanya ile; maaşını taşıyanlara maaşa göre 3.500, 4.250, 5.000 lira ödeme yapıyor. Ayrıca emekli yakınına referans olan emeklilere, her bir emekli yakını için 250 lira puan veriyor.

✔KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 1.750, 1.875, 2.000 lira promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. Kart ile ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor.

✔QNB FİNANSBANK: Bu ay boyunca geçerli olan kampanya kapsamında maaşını taşıyanlara maaşa göre 3.500, 4.250, 5.000 lira promosyon ödüyor. Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczanede yılda 360 lira indirim imkanı da sunuyor.

✔ŞEKERBANK: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.500, 1.750, 2.000 lira veriyor. Ayrıca 3 ay ötelemeli kredi kullanım fırsatı, ücretsiz havale ve EFT, eve teslim maaş, şubede işlem önceliği gibi imkanlar da sağlıyor. ✔TEB: Yeni edinilen emekli müşterilerin, 2 fatura ödeme talimatı vermeleri halinde promosyon ödemelerini maaşa göre 3.800, 4.575, 5.500 liraya yükseltiyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler de her bir kişi için 250, toplamda 500 lira kazanabiliyor.

✔TÜRKİYE FİNANS: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 2.250, 3.000, 5.000 lira promosyon veriyor. Ayrıca emekli yakınını getirenlere her bir kişi için 250 lira ödüyor. 10 kişi için bu ödemeden yararlanılabiliyor. Ayrıca kredi kartı ile ilk 3 ay yapılacak 250 lira ve üzeri harcamalara aylık 100, toplam 300 lira puan sunuyor. Maaş yatmadan 3 gün önce 1.000 liraya kadar ücretsiz para çekme fırsatı da sağlıyor.



BUNLARA DİKKAT!

PROMOSYON almak için tek şart 3 yıllık taahhüt vermek. Bunun dışındaki şartları kabul etmek zorunda değilsiniz.

BAZI bankalar maaşını şubesine taşıyanlara yüksek ödeme yapıyor. Bazıları da ek ürün kullananlara ya da kredi kartıyla harcama yapanlara promosyon ödemesini artırıyor. Bunlara dikkat edin.

EMEKLi yakınını getirenlere de ek ödeme yapan bankalar var. Burada getirilen her kişi için ödeme yapılıyor. Bazıları 1, bazıları 2, bazıları 10 emekli yakını için bu imkanı sunuyor.

PROMOSYON imzasını atmadan önce şartları iyice inceleyin. Şartları yerine getirip getiremeyeceğinizi ölçünbiçin ve kararınızı verin.

BANKA promosyonunu aldıktan sonra daha cazip fırsat çıkarsa, aldığınız promosyonu iade etmeniz gerekiyor. İade tutarı, taahhüdün tamamlanmasına kalan süre üzerinden hesaplanır.