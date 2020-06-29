A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Dalaman Havalimanı’nda yaşananların detayları masaya yatırıldı.
Kritik geceyle ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalar: 15 Temmuz'da Dalaman'da neler oldu?
29.06.2020 22:45
- Kritik geceyle ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalar: 15 Temmuz'da Dalaman'da neler oldu?
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