Yıldızların altında bilim yolculuğu: TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği için başvurular başladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin bu yıl 12-15 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Türkiye'nin en köklü gök bilim organizasyonlarından biri olan etkinliğe başvurular 19 Temmuz tarihine kadar gge.tubitak.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Etkinliğe katılmaya hak kazanacak isimler Türkiye'nin dört bir yanından yapılacak başvurular arasından değerlendirme sistemi ve kura yöntemiyle belirlenecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin en köklü bilim organizasyonlarından biri olan TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin bu yıl 12-15 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Etkinlik gökyüzü meraklılarını Frigya Bölgesi'nde bilim ve astronomiyle buluşturacak.
Bakan Kacır Nsosyal hesabından paylaştı
Türkiye'nin en köklü gök bilim etkinliklerinden biri olan TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği için bu yıl 12-15 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar'da buluşulacağını belirten Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:
Gökyüzü meraklıları ile eşsiz bir atmosferde buluşacağımız etkinlikte, gündüzleri astronomi söyleşileri, bilim ve teknoloji atölyeleri ile gökyüzünü hep birlikte keşfedecek, geceleri ise teleskoplarımızı yıldızlara çevireceğiz. Perseid meteor yağmurunun en yoğun döneminde, yıldızları, takımyıldızları, gezegenleri ve Samanyolu'nu gözlemlemek isteyen herkesi bekliyoruz.
28. TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne başvuru nasıl yapılır?
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Afyonkarahisar'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Frigya Bölgesi'ndeki Emre Gölü'nde düzenlenecek 28. TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne başvuruların, 19 Temmuz'a "gge.tubitak.gov.tr" adresi üzerinden yapılabileceği kaydedildi.
Katılımcıların gündüz saatlerinde özel filtreli teleskoplarla güneşi güvenli şekilde gözlemleme fırsatı bulacağına değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Gece saatlerinde ise ışık kirliliğinden uzak gökyüzünde gezegenler, yıldız kümeleri, bulutsular, galaksiler ve Perseid meteor yağmuru, uzmanlar eşliğinde teleskoplarla incelenebilecek. Etkinlik kapsamında ayrıca, alanında uzman bilim insanlarının gerçekleştireceği etkileşimli sunumlar, akademik söyleşiler ve bilim temalı atölye çalışmaları da katılımcılara zengin bir bilim deneyimi sunulacak. Etkinliğe katılmaya hak kazananlar, Türkiye'nin dört bir yanından yapılan başvurular arasından, değerlendirme sistemi ve kura yöntemiyle belirlenecek.
TÜBİTAK GÖKYÜZÜ GÖZLEM ETKİNLİĞİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
❓TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği ne zaman yapılacak?
📌 Etkinlik, 12-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
❓Etkinlik nerede düzenlenecek?
📌 Afyonkarahisar'da, Frigya Bölgesi'ndeki Emre Gölü'nde yapılacak.
❓Başvurular ne zamana kadar devam edecek?
📌 Başvurular 19 Temmuz 2026 tarihine kadar alınacak.
❓Başvuru nasıl yapılacak?
📌 Başvurular gge.tubitak.gov.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.
❓Katılımcılar nasıl belirlenecek?
📌 Katılımcılar (değerlendirme sistemi ve kura yöntemiyle) seçilecek.
❓Etkinlikte neler yapılacak?
📌 Astronomi söyleşileri, bilim ve teknoloji atölyeleri, Güneş gözlemi, teleskoplarla gece gözlemleri ve bilim insanlarının sunumları düzenlenecek.
❓Hangi gök olayı gözlemlenebilecek?
📌 Etkinlik boyunca Perseid meteor yağmuru, gezegenler, yıldız kümeleri, bulutsular, galaksiler ve Samanyolu gözlemlenebilecek.
❓Kimler başvurabilir?
📌 Astronomi ve gökyüzüne ilgi duyan herkes başvuru yapabilecek.