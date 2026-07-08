Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin en köklü bilim organizasyonlarından biri olan TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin bu yıl 12-15 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Etkinlik gökyüzü meraklılarını Frigya Bölgesi'nde bilim ve astronomiyle buluşturacak.

Bakan Mehmet Fatih Kacır TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin bu yıl 12-15 Ağustos tarihlerinde yapılacağını açıkladı. (Fotoğraf X'ten alınmıştır)

Bakan Kacır Nsosyal hesabından paylaştı

Türkiye'nin en köklü gök bilim etkinliklerinden biri olan TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği için bu yıl 12-15 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar'da buluşulacağını belirten Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

Gökyüzü meraklıları ile eşsiz bir atmosferde buluşacağımız etkinlikte, gündüzleri astronomi söyleşileri, bilim ve teknoloji atölyeleri ile gökyüzünü hep birlikte keşfedecek, geceleri ise teleskoplarımızı yıldızlara çevireceğiz. Perseid meteor yağmurunun en yoğun döneminde, yıldızları, takımyıldızları, gezegenleri ve Samanyolu'nu gözlemlemek isteyen herkesi bekliyoruz.