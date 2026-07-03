Temmuz 2026 zamlı memur maaşları tam liste
Milyonlarca memurun beklediği zam oranı yüzde 13,52 olarak kesinleşti. TÜİK verilerinin ardından öğretmenden polise, hemşireden doktora yeni zamlı maaş listesi kuruşu kuruşuna açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini aylık bazda yüzde 0,99, yıllık bazda ise yüzde 32,11 olarak ilan etti. Bu kritik verinin gelmesiyle birlikte, kamu görevlilerinin heyecanla beklediği temmuz memur zammı resmiyet kazandı.
Enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahilinde memur ve sözleşmeli personelin maaşlarına yansıtılacak net artış oranı yüzde 13,52 olarak belirlendi. Canlı yayında hesaplanan ve evli, eşi çalışmayan, iki çocuklu aile kriterine göre şekillenen yeni unvan listesi netlik kazandı.
Zamlı Kamu Personeli Maaşları
Yeni zam dalgasının ardından, farklı meslek gruplarındaki kamu çalışanlarının alacağı en düşük ve en yüksek net maaşlar şu şekilde güncellendi:
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Uzman Doktor (1/4): 170.764 TL
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Profesör (1/4): 153.353 TL
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Mühendis (1/4): 109.219 TL
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Şube Müdürü: 107.145 TL
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Araştırma Görevlisi: 102.813 TL
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Avukat: 102.168 TL
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Başkomiser: 101.276 TL
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Polis Memuru (8/1): 92.652 TL
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Uzman Öğretmen (1/4): 92.200 TL
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Vaiz: 87.016 TL
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Hemşire (Üniv. Mezunu 5/1): 84.879 TL
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Öğretmen (1/4): 73.384 TL'den 83.287 TL seviyesine yükseldi.
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Teknisyen (Lise Mezunu): 75.911 TL
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Düz Memur (Üniv. Mezunu 9/1): 73.103 TL
Kendi Maaşınızı %13,52 Oranında Artırabilirsiniz
Ekonomi uzmanları, listede yer almayan kadro ve derecelerdeki memurların da mevcut kök maaşlarını yüzde 13,52 oranında çarparak temmuz ayında banka hesaplarına yatacak yeni parayı kolayca hesaplayabileceklerini belirtiyor. Yeni zamlı bordrolar temmuz ayı maaş ödeme döneminde geçerli olacak.