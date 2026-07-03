Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 11:04 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 11:36

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini aylık bazda yüzde 0,99, yıllık bazda ise yüzde 32,11 olarak ilan etti. Bu kritik verinin gelmesiyle birlikte, kamu görevlilerinin heyecanla beklediği temmuz memur zammı resmiyet kazandı.

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahilinde memur ve sözleşmeli personelin maaşlarına yansıtılacak net artış oranı yüzde 13,52 olarak belirlendi. Canlı yayında hesaplanan ve evli, eşi çalışmayan, iki çocuklu aile kriterine göre şekillenen yeni unvan listesi netlik kazandı.

Zamlı Kamu Personeli Maaşları

Yeni zam dalgasının ardından, farklı meslek gruplarındaki kamu çalışanlarının alacağı en düşük ve en yüksek net maaşlar şu şekilde güncellendi:

Uzman Doktor (1/4): 170.764 TL

Profesör (1/4): 153.353 TL

Mühendis (1/4): 109.219 TL

Şube Müdürü: 107.145 TL

Araştırma Görevlisi: 102.813 TL

Avukat: 102.168 TL

Başkomiser: 101.276 TL

Polis Memuru (8/1): 92.652 TL

Uzman Öğretmen (1/4): 92.200 TL

Vaiz: 87.016 TL

Hemşire (Üniv. Mezunu 5/1): 84.879 TL

Öğretmen (1/4): 73.384 TL'den 83.287 TL seviyesine yükseldi.

Teknisyen (Lise Mezunu): 75.911 TL

Düz Memur (Üniv. Mezunu 9/1): 73.103 TL

Kendi Maaşınızı %13,52 Oranında Artırabilirsiniz

Ekonomi uzmanları, listede yer almayan kadro ve derecelerdeki memurların da mevcut kök maaşlarını yüzde 13,52 oranında çarparak temmuz ayında banka hesaplarına yatacak yeni parayı kolayca hesaplayabileceklerini belirtiyor. Yeni zamlı bordrolar temmuz ayı maaş ödeme döneminde geçerli olacak.