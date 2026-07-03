Sosyal yardımlara zam geldi! 65 yaş, evde bakım ve SED ödemeleri değişti! İşte hesaplara yatacak net rakamlar

Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 10:50 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 10:51

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini ilan etmesiyle birlikte memur maaş katsayısına endeksli sosyal yardım ödemeleri de resmi olarak zamlandı. Haziran ayında enflasyonun aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 32,11 gelmesiyle memurların temmuz zam oranı yüzde 13,52 olarak netleşti. Bu artış; yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklu ailelere kadar pek çok vatandaşa verilen devlet desteklerine doğrudan yansıtıldı.

Yeni Zamlı Evde Bakım, Engelli ve 65 Yaş Aylığı Ne Kadar Oldu?

Temmuz dönemi memur katsayı artışıyla birlikte yeni taban destek tutarları şu şekilde güncellendi:

65 Yaş Aylığı: Sosyal güvencesi bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen 6.393 TL, zamla birlikte 7.257 TL seviyesine yükseldi.

Evde Bakım Aylığı: Bakıma muhtaç yaşlı ve engelliler için ödenen 13.879 TL tutarındaki destek, 15.755 TL oldu.

%40-%69 Engelli Aylığı: Aylık 5.103 TL'den 5.793 TL seviyesine çıktı.

%70 ve Üzeri Engelli Aylığı: 7.655 TL olan ödeme 8.690 TL olarak güncellendi.

Engelli Yakını Aylığı: 18 yaşından küçük engelli yakınlarına ödenen tutar da 5.103 TL'den 5.793 TL 'ye ulaştı.

Hastalara Nakdi Yardım: Tüberküloz veya SSPE hastalarına verilen 13.879 TL'lik yardım aylığı 15.755 TL'ye yükseltildi.

Ailelere Çocuk Desteği (SED) Ödemeleri Uçuşa Geçti

Çocukların ailelerinin yanında büyümesini desteklemek amacıyla ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarları da eğitim kademesine göre sil baştan değişti: