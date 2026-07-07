Bakan Yusuf Tekin duyurdu: MEB Okul Dışı Öğrenme Platformu nedir?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaz tatilinde öğrencilerin öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla Okul Dışı Öğrenme Platformunun aktif olarak kullanılabileceğini duyurdu. Bakan Tekin, platformda 6 binden fazla okul dışı öğrenme ortamı ile yaklaşık 200 bin öğrenme çıktısının öğrencilerin erişimine sunulduğunu kaydetti.
Yaz tatilini sadece dinlenerek değil, keşfederek ve öğrenerek geçirmek isteyen öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı Okul Dışı Öğrenme Platformu erişime açık. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin ilgi alanlarını geliştirmeyi hedefleyen platformda 6 binden fazla öğrenme ortamı ve yaklaşık 200 bin öğrenme çıktısının bulunduğunu açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Okul Dışı Öğrenme Platformu'nun yaz tatili boyunca öğrencilerin kullanımına açık olduğunu kaydetti.
Tekin, platformun kültürel, dinî ve sanatsal mekânlardan doğa ve açık hava alanlarına, bilim merkezlerinden kütüphanelere, toplumsal ve tarihî mekânlardan çevresel, ekolojik, sanayi ve üretim tesislerine kadar geniş bir yelpazede 6 binden fazla okul dışı öğrenme ortamını içerdiğini ifade etti. Platformda ayrıca yaklaşık 200 bin öğrenme çıktısının yer aldığını belirtti.
"İLGİ VE MERAKI GÜÇLENDİRİYOR"
Paylaşımında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hazırlanan platformun bütüncül eğitim anlayışıyla geliştirildiğini vurgulayan Tekin, şu ifadeleri kullandı:
Kültürel, dinî ve sanatsal mekânlardan doğa ve açık hava alanlarına, bilim merkezlerinden kütüphanelere, toplumsal ve tarihî mekânlardan çevresel, ekolojik, sanayi ve üretim tesislerine kadar 6 binin üzerinde okul dışı öğrenme ortamı ve yaklaşık 200 binin üzerinde öğrenme çıktısı öğrencilerimizle buluşuyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda bütüncül eğitim anlayışıyla hazırladığımız Okul Dışı Öğrenme Platformu, öğrencilerimizin hazırbulunuşluklarını artırırken ilgi ve meraklarını da güçlendiriyor.
Okul Dışı Öğrenme Platformu'na okuldisiogrenme.eba.gov.tr adresi üzerinden erişilebiliyor.
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MEB OKUL DIŞI ÖĞRENME PLATFORMU HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER
Okul Dışı Öğrenme Platformu nedir?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen, öğrencilerin okul dışındaki öğrenme deneyimlerini destekleyen dijital eğitim platformudur.
Platform yaz tatilinde kullanılabiliyor mu?
Platform yaz tatili boyunca da erişime açık.
Platformda kaç öğrenme ortamı bulunuyor?
6 binden fazla okul dışı öğrenme ortamı yer alıyor.
Kaç öğrenme çıktısı sunuluyor?
Platformda yaklaşık 200 bin öğrenme çıktısı bulunuyor.
Platformun amacı ne?
Öğrencilerin ilgi ve meraklarını artırmak, okulda edinilen bilgileri gerçek yaşamla ilişkilendirmelerine katkı sağlamak.
Platforma nasıl erişilir?
okuldisiogrenme.eba.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlanabiliyor.
Haberde kullanılan fotoğraflar MEB'den servis edilmiştir.