Bakan Yusuf Tekin duyurdu: MEB Okul Dışı Öğrenme Platformu nedir?

Yaz tatilini sadece dinlenerek değil, keşfederek ve öğrenerek geçirmek isteyen öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı Okul Dışı Öğrenme Platformu erişime açık. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin ilgi alanlarını geliştirmeyi hedefleyen platformda 6 binden fazla öğrenme ortamı ve yaklaşık 200 bin öğrenme çıktısının bulunduğunu açıkladı.

Yaz tatilini sadece dinlenerek değil, keşfederek ve öğrenerek geçirmek isteyen öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı Okul Dışı Öğrenme Platformu erişime açık. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Okul Dışı Öğrenme Platformu'nun yaz tatili boyunca öğrencilerin kullanımına açık olduğunu kaydetti. Takvim Kaynak Tercihleri