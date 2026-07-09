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Şırnak'ta taşlı sopalı kavga: 3'ü polis 6 yaralı 11 gözaltı

Şırnak'ta taşlı sopalı kavga: 3'ü polis 6 yaralı 11 gözaltı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3'ü polis 6 kişi yaralandı, 11 kişi gözaltına alındı.

Olay, ilçenin İpekyolu Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. iddiaya göre, aralarında alacak verecek anlaşmazlığı bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayı ayırmaya çalışan 3 polis ve taraflardan olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Öte yandan, kavga anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tarafların birbirine saldırdığı ve bazı kişilerin ellerindeki sopalarla kavgaya karıştığı yer aldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 11 kişiyi gözaltına aldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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