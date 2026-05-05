Türkiye'den dünyaya gövde gösterisi: Hipersonik füze Yıldırımhan ilk kez görücüye çıktı

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma kümelenmesi olan Saha İstanbul tarafından organize edilen Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, kapılarını büyük bir gurur tablosuyla açtı. İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen lansmanda, Türkiye'nin bugüne kadar hayata geçirdiği en stratejik projelerden biri olan kıtalararası hipersonik balistik füze Yıldırımhan ilk kez kamuoyunun önüne çıktı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının katıldığı törende, füzenin operasyonel kabiliyetlerini yansıtan animasyon filmi büyük yankı uyandırdı.

Bakan Yaşar Güler: Ar-ge odaklı tam bağımsızlık

Lansmanda önemli açıklamalarda bulunan Bakan Yaşar Güler, Türk savunma sanayisinin artık sadece üretim yapmadığını, yüksek teknoloji geliştiren bir ekosisteme dönüştüğünü vurguladı. Yıldırımhan'ın Türkiye'nin ilk sıvı roket yakıtlı ve hipersonik hızda seyir yapabilen en uzun menzilli füzesi olduğunu belirten Güler, bu başarının uzun soluklu bir planlamanın ve kararlı bir iradenin sonucu olduğunu ifade etti. Bakan Güler, gelişen teknolojiyle birlikte Türkiye'nin kendisini sürekli yenilediğinin altını çizdi.

Yerli motorlar ve milli güç bir arada

Sadece Yıldırımhan değil, Türkiye'nin motor teknolojisindeki devrim niteliğindeki ürünleri de fuarda yerini aldı. Ar-ge merkezinin özgün çalışmalarıyla üretilen Onur turboshaft helikopter motoru ve Güçhan turbofan jet motoru gibi kritik sistemler, Türkiye'nin havacılık alanındaki gücünü perçinledi. Ayrıca dünyanın en hafif silahı olma unvanına sahip, 2 bin 100 metre menzilli yeni yerli silah sistemleri de Saha 2026'nın en çok konuşulan teknolojik ürünleri arasında yer alarak büyük beğeni topladı.