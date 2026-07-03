Emekli memur maaş listesi yenilendi! İşte kuruşu kuruşuna yeni aylıklar
TÜİK’in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur emeklilerinin temmuz ayı zamlı maaş tablosu kesinleşti! Öğretmenden polise, mühendisten hekime yeni maaşlar haberimizde...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu aylık yüzde 0,99, yıllık ise yüzde 32,11 olarak ilan etmesiyle birlikte milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yaz dönemi zam oranları netleşti. Bu gelişmenin ardından, kamuya yıllarca hizmet edip emekliliğe ayrılan memur emeklilerinin zamlı maaş listesi kuruşu kuruşuna hesaplandı.
Canlı yayında paylaşılan resmi hesaplamalara göre, farklı kadro ve unvanlardaki memur emeklilerinin temmuz ayı itibarıyla banka hesaplarına yatacak yeni net maaş tutarları belirlendi.
Meslek Meslek Zamlı Memur Emeklisi Maaşları
Yeni zam dalgasının ardından, emekli kamu personelinin alacağı yeni aylıklar şu şekilde güncellendi:
-
Müsteşar (Emekli): 112.140 TL
-
Genel Müdür (Emekli): 98.377 TL
-
Profesör (Emekli): 80.490 TL
-
Pratisyen Hekim (Emekli): 68.691 TL
-
Kaymakam (Emekli): 65.853 TL
-
Polis Memuru (Emekli): 47.893 TL
-
Mühendis (Emekli): 47.893 TL
-
Başkomiser (Emekli): 47.877 TL
-
Öğretmen (Emekli): 46.908 TL
-
Hemşire (Emekli): 46.908 TL
-
Avukat (Emekli): 46.908 TL
-
İmam Hatip (Emekli): 46.908 TL
-
Şube Müdürü (Lisans Mezunu): 39.881 TL
-
Teknisyen (Lise Mezunu): 33.995 TL
-
Düz Memur (Emekli): 31.313 TL
Açıklanan yeni maaşlar, temmuz ayı emekli maaşı ödeme takvimiyle birlikte hak sahiplerinin hesaplarına yansıtılacak.