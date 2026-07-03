Emekli memur maaş listesi yenilendi! İşte kuruşu kuruşuna yeni aylıklar

Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 11:15 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 11:16

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu aylık yüzde 0,99, yıllık ise yüzde 32,11 olarak ilan etmesiyle birlikte milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yaz dönemi zam oranları netleşti. Bu gelişmenin ardından, kamuya yıllarca hizmet edip emekliliğe ayrılan memur emeklilerinin zamlı maaş listesi kuruşu kuruşuna hesaplandı.

Canlı yayında paylaşılan resmi hesaplamalara göre, farklı kadro ve unvanlardaki memur emeklilerinin temmuz ayı itibarıyla banka hesaplarına yatacak yeni net maaş tutarları belirlendi.

Meslek Meslek Zamlı Memur Emeklisi Maaşları

Yeni zam dalgasının ardından, emekli kamu personelinin alacağı yeni aylıklar şu şekilde güncellendi:

Müsteşar (Emekli): 112.140 TL

Genel Müdür (Emekli): 98.377 TL

Profesör (Emekli): 80.490 TL

Pratisyen Hekim (Emekli): 68.691 TL

Kaymakam (Emekli): 65.853 TL

Polis Memuru (Emekli): 47.893 TL

Mühendis (Emekli): 47.893 TL

Başkomiser (Emekli): 47.877 TL

Öğretmen (Emekli): 46.908 TL

Hemşire (Emekli): 46.908 TL

Avukat (Emekli): 46.908 TL

İmam Hatip (Emekli): 46.908 TL

Şube Müdürü (Lisans Mezunu): 39.881 TL

Teknisyen (Lise Mezunu): 33.995 TL

Düz Memur (Emekli): 31.313 TL

Açıklanan yeni maaşlar, temmuz ayı emekli maaşı ödeme takvimiyle birlikte hak sahiplerinin hesaplarına yansıtılacak.