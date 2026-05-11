ASELSAN ‘TOLUN’ seri üretim hattını ilk kez paylaştı!

Gökyüzünün Akıllı Gücü: TOLUN-L ve TOLUN-F

ASELSAN'ın paylaştığı bilgilere göre, TOLUN ailesinin her bir üyesi farklı operasyonel ihtiyaçlara göre özelleştirildi. TOLUN-L, 50 kilometreyi aşan menzili ve lazer arayıcı başlığı ile hareketli hedeflere karşı cerrahi hassasiyetle angajman sağlıyor. Özellikle düşük yan hasar kabiliyetiyle dikkat çeken bu mühimmat, sivil yerleşim bölgelerine yakın operasyonlarda kritik rol oynuyor. TOLUN-F ise kokpitten programlanabilen elektronik tapası ve yaklaşım sensörü sayesinde hedef üzerinde maksimum parçacık etkisi yaratarak geniş alan tahribatı sağlıyor.

Sığınak Delen ve Elektronik Harp Yapan Yeni Nesil Sistemler

Milli mühimmat ailesi, sadece açık alan hedeflerini değil, en korunaklı yapıları da hedef alıyor:

TOLUN P (Delici): Özel burun yapısıyla 1 metre kalınlığındaki güçlendirilmiş betonu delerek zırhlı ve korunaklı hedefleri imha edebiliyor.

TOLUN EW (Elektronik Harp): Hava savunma sistemlerini karıştırma, aldatma ve bastırma özellikleriyle etkisiz hale getirerek dost unsurların güvenliğini sağlıyor.

TOLUN IIR: Kızılötesi başlığı ve veri bağı sayesinde operatöre anlık görüntü aktararak, atışın son anına kadar hedef güncelleme imkanı tanıyor.

Operasyon Maliyetlerinde Devrim

TOLUN ailesinin en büyük avantajlarından biri olan Çoklu Taşıma Salanı (SADAK 4T) sayesinde, tek bir platformla birden fazla hedefe aynı anda saldırı düzenlenebiliyor. Bu teknoloji, operasyonlardaki sorti sayısını düşürerek hem personel güvenliğini artırıyor hem de maliyetleri minimize ediyor.

Her Hava Şartında Tam İsabet

ANS ve KKS güdümleriyle desteklenen TOLUN serisi, gece-gündüz ve tüm hava koşullarında yol noktası takibi yapabiliyor. ASELSAN'ın seri üretim hattından paylaştığı görüntüler, Türk savunma sanayiinin mühimmat teknolojisindeki dışa bağımlılığı tamamen bitirme ve küresel pazarda oyun kurucu olma vizyonunu bir kez daha ortaya koydu.