K2, Mızrak ve Sivrisinek SAHA 2026'da tanıtıldı

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026, Türk savunma sanayisinin en büyük gövde gösterilerinden birine sahne oldu. Baykar, bugüne kadar gizli tutulan ve modern muharebe alanında devrim yapması beklenen K2, Mızrak ve Sivrisinek kamikaze İHA sistemlerini ilk kez kamuoyuna tanıttı. Selçuk Bayraktar, bu sistemlerin sadece birer mühimmat değil, yapay zeka ile donatılmış "akıllı birer ordu" olduğunu vurguladı.

K2: Kamikaze İHA'ların "En Ağır Ağabeyi"

Tanıtılan ürünler arasında en dikkat çekeni, 850 kilogramlık kalkış ağırlığıyla dünyanın en büyük kamikaze İHA'sı olan K2 oldu.

Menzil: 2 bin kilometreyi aşkın operasyonel menzil.

Vurucu Güç: MKE tarafından geliştirilen 200 kilogramlık harp başlığı.

Bağımsızlık: Küresel konumlama sistemlerinden (GPS) tamamen bağımsız, yeryüzü şekillerini tanıyarak yön bulma kabiliyeti.

Kamikaze İHA Ailesi Karşılaştırma Tablosu

Özellik K2 Mızrak Sivrisinek Kalkış Ağırlığı 850 kg 200 kg 80 kg Harp Başlığı 200 kg 40 kg 20 kg Menzil 2000+ km 2000 km 1000+ km Teknoloji Yapay Zeka / GPS Bağımsız Radar Arayıcı Başlık / EO Akıllı Sürü Otonomisi

Elektronik Harbe Karşı "Yeryüzü Tanıma" Teknolojisi

Yeni nesil İHA'ların en büyük gücü, yoğun elektronik harp ortamlarında dahi görev yapabilmeleri. Selçuk Bayraktar, araçların üzerindeki yapay zeka beyinlerinin, kameralar aracılığıyla yeryüzü şekillerini haritalarla kıyaslayarak yön bulabildiğini açıkladı. Bu teknoloji, GPS sinyallerinin kesildiği veya aldatıldığı durumlarda dahi sistemlerin hedefini bulmasını sağlıyor.

Sürü Sinerjisi ve Yeni Savaş Doktrini

Bayraktar, geleceğin savaş senaryosunu şu sözlerle özetledi: "Ön tarafta 1000'lik bir Sivrisinek paketi, arkasında 500-600 adet Mızrak ve en arkada 300-400 adet K2'lik bir taarruz paketi düşünün." Bu devasa sürü, arkadan gelen AKINCI, Bayraktar TB3 veya TB2 tarafından komuta edilecek. Bu sistemlerin maliyet etkin olması ve her türlü hazırlıksız yoldan dahi kalkış yapabilmesi, sürdürülebilir bir güç çarpanı oluşturuyor.