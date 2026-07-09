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Karaman'da 2 gencin öldüğü motosiklet kazası görüntülendi

Karaman'da 2 gencin öldüğü motosiklet kazası görüntülendi

Karaman'da 2 gencin hayatını kaybettiği motosiklet kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gençlerin kimlikleri de belli oldu.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Yenimahalle Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Ünlü (20) idaresindeki 70 ACR 835 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından da yol kenarında park halinde bulunan araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Zeki Ünlü ile arkasında yolcu konumunda bulunan Aziz Talha Altun (24) motosikletten savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, iki gencin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, hayatını kaybeden gençlerin cansız bedenleri Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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