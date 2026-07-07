ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptığı açıklamalar Ankara-Washington ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

CAATSA YAPTIRIMLARI NE DEMEK?

CAATSA, İngilizce adıyla "Countering America's Adversaries Through Sanctions Act" (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası), ABD'nin ulusal güvenlik gerekçesiyle uyguladığı yaptırım mekanizmalarından biridir.

ABD Kongresi tarafından 2017 yılında kabul edilen yasa; başta Rusya, İran ve Kuzey Kore olmak üzere, ABD'nin tehdit olarak değerlendirdiği ülkelerle yapılan bazı savunma ve stratejik iş birliklerine karşı ekonomik ve siyasi yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor.

CAATSA kapsamında uygulanabilecek yaptırımlar arasında savunma sanayisi alanındaki kısıtlamalar, finansal işlemlere yönelik engeller ve bazı kurum ya da kişilere yönelik yaptırım kararları bulunuyor.