CAATSA yaptırımları nedir, maddeleri neler? CAATSA yaptırımları kalkarsa ne olur?
ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptığı açıklamalar Ankara-Washington ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Trump, Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede söz konusu kısıtlamaların kaldırılacağını açıkladı. Açıklamanın ardından CAATSA yaptırımlarının ne olduğu ve Türkiye’ye etkileri yeniden gündeme geldi. Peki CAATSA yaptırımları nedir? CAATSA yaptırımları kalkarsa ne olur? İşte merak edilen maddeler ve detayları.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki temasları sırasında Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarıyla ilgili yaptığı açıklama gözleri yeniden sürece çevirdi. Türkiye ile ABD arasındaki savunma ve diplomasi başlıklarında önemli bir konu olan CAATSA'nın kapsamı, neden uygulandığı ve olası kaldırılmasının ne gibi sonuçlar doğuracağı merak konusu oldu.
CAATSA YAPTIRIMLARI NE DEMEK?
CAATSA, İngilizce adıyla "Countering America's Adversaries Through Sanctions Act" (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası), ABD'nin ulusal güvenlik gerekçesiyle uyguladığı yaptırım mekanizmalarından biridir.
ABD Kongresi tarafından 2017 yılında kabul edilen yasa; başta Rusya, İran ve Kuzey Kore olmak üzere, ABD'nin tehdit olarak değerlendirdiği ülkelerle yapılan bazı savunma ve stratejik iş birliklerine karşı ekonomik ve siyasi yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor.
CAATSA kapsamında uygulanabilecek yaptırımlar arasında savunma sanayisi alanındaki kısıtlamalar, finansal işlemlere yönelik engeller ve bazı kurum ya da kişilere yönelik yaptırım kararları bulunuyor.
"YAPTIRIMLARI İPTAL EDECEĞİZ"
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından kendisine yöneltilen CAATSA yaptırımlarıyla ilgili soruya yanıt verdi.
Trump açıklamasında, Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönünde karar alacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
Yaptırımları iptal edeceğiz, tamam mı. Bunu yanıtlamakla vakit kaybedilmesini istemem. Bu yaptırımları kaldıracağız. Zamanı geldi. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum Suriye'nin yeni lideri de ülkesini 1 senede toparladı. Ben de sayın cumhurbaşkanı ile onu onaylayanlardandım. Her şeyi bir araya getirdi, kolay iş değil.
CAATSA KAPSAMINDA UYGULANAN YAPTIRIMLAR NELER?
CAATSA Yasası, ABD Başkanı'na 12 farklı yaptırım seçeneği sunuyor ve bunlardan en az 5'inin uygulanmasını öngörüyor. Başlıca yaptırımlar şu maddelerden oluşuyor:
- ABD İhracat-İthalat Bankası desteklerinin kesilmesi,
- ABD'den ihracat lisanslarının verilmemesi,
- ABD ve uluslararası finans kuruluşlarından kredi kısıtlamaları,
- ABD hükümetiyle kamu alımı ve sözleşme yasağı,
- ABD'deki mal varlıklarının dondurulması,
- Vize ve seyahat kısıtlamaları,
- Dolar üzerinden bazı finansal işlemlerin sınırlandırılması.
CAATSA YAPTIRIMLARININ KALKMASI NE ANLAMA GELİYOR?
Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılması halinde, savunma sanayisi alanında ABD ile ilişkilerin yeniden güçlenmesi bekleniyor. Ayrıca iki ülke arasındaki askeri iş birlikleri, teknoloji transferi ve yeni savunma projeleri açısından daha olumlu bir ortam oluşabileceği değerlendiriliyor.
Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan servis edilmiştir.