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Dünya Kupası

İstatistikler

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Gol Krallığı

227

  1. Lionel Messi

    Arjantin

    6

  2. Kylian Mbappe

    Fransa

    6

  3. Erling Haaland

    Norveç

    5

  4. Harry Kane

    İngiltere

    5

  5. Ismaila Sarr

    Senegal

    4

Sarı Kart

198

  1. Sidny Lopes Cabral

    Kape Verde

    2

  2. Abdukodir Khusanov

    Özbekistan

    2

  3. Ahmed Fathy

    Katar

    2

  4. Amir Al-Ammari

    Irak

    2

  5. Diego Gomez

    Paraguay

    2

Kırmızı Kart

11

  1. Themba Zwane

    Güney Afrika

    1

  2. Assim Madibo

    Katar

    1

  3. Homam Ahmad

    Katar

    1

  4. Nathan Ngoy

    Belçika

    1

  5. Rebin Gharib Sulaka

    Irak

    1

Gruplar

Tüm Gruplar

A Grubu

  1. Meksika
    9
  2. Güney Afrika
    4
  3. Kore Cumhuriyeti
    3
  4. Çekya
    1

B Grubu

  1. İsviçre
    7
  2. Kanada
    4
  3. Bosna Hersek
    4
  4. Katar
    1

C Grubu

  1. Brezilya
    7
  2. Fas
    7
  3. İskoçya
    3
  4. Haiti
    0

D Grubu

  1. ABD
    6
  2. Avustralya
    4
  3. Paraguay
    4
  4. Türkiye
    3

E Grubu

  1. Almanya
    6
  2. Fildişi Sahili
    6
  3. Ekvador
    4
  4. Curaçao
    1

F Grubu

  1. Hollanda
    7
  2. Japonya
    5
  3. İsveç
    4
  4. Tunus
    0

G Grubu

  1. Belçika
    5
  2. Mısır
    5
  3. İran
    3
  4. Yeni Zelanda
    1

H Grubu

  1. İspanya
    7
  2. Kape Verde
    3
  3. Uruguay
    2
  4. Suudi Arabistan
    2

I Grubu

  1. Fransa
    9
  2. Norveç
    6
  3. Senegal
    3
  4. Irak
    0

J Grubu

  1. Arjantin
    9
  2. Avusturya
    4
  3. Cezayir
    4
  4. Ürdün
    0

K Grubu

  1. Kolombiya
    7
  2. Portekiz
    5
  3. Kongo Cumhuriyeti
    4
  4. Özbekistan
    0

L Grubu

  1. İngiltere
    7
  2. Hırvatístan
    6
  3. Gana
    4
  4. Panama
    0

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