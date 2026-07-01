Dünya Kupası
İstatistiklerTüm İstatistikler
Gol Krallığı227
Sarı Kart198
Kırmızı Kart11
GruplarTüm Gruplar
A Grubu
- Meksika9
- Güney Afrika4
- Kore Cumhuriyeti3
- Çekya1
B Grubu
- İsviçre7
- Kanada4
- Bosna Hersek4
- Katar1
C Grubu
- Brezilya7
- Fas7
- İskoçya3
- Haiti0
D Grubu
- ABD6
- Avustralya4
- Paraguay4
- Türkiye3
E Grubu
- Almanya6
- Fildişi Sahili6
- Ekvador4
- Curaçao1
F Grubu
- Hollanda7
- Japonya5
- İsveç4
- Tunus0
G Grubu
- Belçika5
- Mısır5
- İran3
- Yeni Zelanda1
H Grubu
- İspanya7
- Kape Verde3
- Uruguay2
- Suudi Arabistan2
I Grubu
- Fransa9
- Norveç6
- Senegal3
- Irak0
J Grubu
- Arjantin9
- Avusturya4
- Cezayir4
- Ürdün0
K Grubu
- Kolombiya7
- Portekiz5
- Kongo Cumhuriyeti4
- Özbekistan0
L Grubu
- İngiltere7
- Hırvatístan6
- Gana4
- Panama0