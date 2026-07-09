Vergi borcu olan araç sahipleri dikkat! TÜVTÜRK duyurdu: Son tarih 31 Ağustos
Araç sahiplerini ilgilendiren vergi borcu yapılandırmasında yeni bir kolaylık duyuruldu. TÜVTÜRK, GİB tarafından uygulanan yapılandırmadan faydalanan vatandaşların borçlarını taksitlendirmeleri halinde araç muayene işlemlerini aksatmadan gerçekleştirebileceğini bildirdi. Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin başvurularını 31 Ağustos tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.
TÜVTÜRK, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yürütülen vergi borcu yapılandırması kapsamında yapılandırmadan yararlanan araç sahiplerinin araç muayenelerini yaptırabileceğini hatırlattı.
BORCUNU YAPILANDIRANLAR ARAÇ MUAYENESİNİ YAPTIRABİLECEK
Mevcut uygulamaya göre, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), MTV'ye bağlı gecikme zammı ve faizleri, vergi cezaları, trafik idari para cezaları ile kara yolları geçiş ücretleri ve bunlara bağlı cezalar nedeniyle borcu bulunan araç sahipleri, yükümlülüklerini yerine getirmeden araç muayene işlemi yaptıramıyor.
Ancak söz konusu borçlarını yapılandırarak taksitlendiren araç sahipleri, yapılandırma süresi boyunca araç muayenelerini gerçekleştirebiliyor. Böylece vatandaşlar hem yasal sorumluluklarını yerine getiriyor hem de araçlarını kullanmaya devam edebiliyor.
BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?
Vergi borcu yapılandırmasından yararlanmak isteyen araç sahiplerinin başvurularını 31 Ağustos tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Yapılandırma sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilere Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.
TRAFİK GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR YÜKÜMLÜLÜK
TÜVTÜRK Genel Müdürü Koray Özcan, araç muayenesinin trafik güvenliği açısından önemli bir yükümlülük olduğunu vurguladı. Özcan, borçlarını yapılandıran araç sahiplerinin yapılandırma süresi boyunca muayene işlemlerini yaptırabildiğini belirterek, araç sahiplerine işlemlerini zamanında tamamlamaları ve muayenelerini ertelememeleri çağrısında bulundu ve şu ifadeleri kaydetti:
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen bu uygulama hakkında araç sahiplerini bilgilendirerek sürece katkı sağlıyoruz. Başvuru süresi devam ederken bu imkandan yararlanabilecek araç sahiplerinin işlemlerini zamanında tamamlamalarını ve araç muayenelerini geciktirmemelerini tavsiye ediyoruz.
|5 MADDEDE YAPILANDIRMA DETAYLARI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
|ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT
|Vergi borcu olan araç sahipleri muayene yaptırabilecek mi?
|Borcunu yapılandırarak taksitlendiren araç sahipleri, yapılandırma süresi boyunca araç muayenelerini yaptırabilecek.
|Hangi borçlar yapılandırma kapsamına giriyor?
|MTV borçları, gecikme zamları/faizleri, vergi cezaları, trafik idari para cezaları ve kara yolları geçiş ücretlerine ilişkin borçlar kapsama giriyor.
|Yapılandırma yapılmazsa ne olur?
|Borçlarını ödemeyen veya yapılandırmayan araç sahipleri, mevcut uygulamaya göre araç muayene işlemlerini gerçekleştiremiyor.
|Başvuru için son tarih ne zaman?
|Vergi borcu yapılandırmasından yararlanmak isteyenlerin başvurularını 31 Ağustos'a kadar tamamlaması gerekiyor.
|Araç sahipleri bu fırsattan nasıl yararlanabilir?
|Borçlarını yapılandırıp taksitlendiren vatandaşlar, muayene işlemlerini yaptırarak araçlarını yasal şekilde kullanmaya devam edebilir.