Vergi borcu olan araç sahipleri dikkat! TÜVTÜRK duyurdu: Son tarih 31 Ağustos

Düzenleme, motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezaları ve diğer ilgili borçları bulunan araç sahiplerini kapsıyor.

TRAFİK GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR YÜKÜMLÜLÜK

TÜVTÜRK Genel Müdürü Koray Özcan, araç muayenesinin trafik güvenliği açısından önemli bir yükümlülük olduğunu vurguladı. Özcan, borçlarını yapılandıran araç sahiplerinin yapılandırma süresi boyunca muayene işlemlerini yaptırabildiğini belirterek, araç sahiplerine işlemlerini zamanında tamamlamaları ve muayenelerini ertelememeleri çağrısında bulundu ve şu ifadeleri kaydetti: