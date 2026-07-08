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Trabzonspor Aral Şimşir transferini açıkladı

Trabzonspor Aral Şimşir transferini açıkladı

Süper Lig takımlarından Trabzonspor, kadrosuna kattığı Aral Şimşir'i paylaştığı videoyla duyurdu

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Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Spor

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