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Trabzonspor Aral Şimşir transferini açıkladı
Trabzonspor Aral Şimşir transferini açıkladı
Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 19:57
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NSosyal
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Süper Lig takımlarından Trabzonspor, kadrosuna kattığı Aral Şimşir'i paylaştığı videoyla duyurdu
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Bordo-mavililerin yeni transferi Trabzon'da: Aral Şimşir'den ilk açıklamalar
Serkan Cortaoğlu
Takvim.com.tr
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