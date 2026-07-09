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Malatyalı depremzedelerden Haluk Levent ve Ahbap'a konut tepkisi: Toplanan milyonlarca dolar nerede?

Malatyalı depremzedelerden Haluk Levent ve Ahbap'a konut tepkisi: Toplanan milyonlarca dolar nerede?

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6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ili sarsan büyük yıkımın ardından yaraları sarmak amacıyla devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları bölgede geniş kapsamlı şantiyeler kurdu. Bu süreçte kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olduğu Ahbap Derneği aracılığıyla yardım kampanyası başlatan sanatçı Haluk Levent, Gaziantep Nurdağı ile Malatya'nın Battalgazi ve Arapgir ilçelerinde toplam 460 deprem konutu inşa etme vaadiyle milyonlarca dolar bağış topladı. Ancak afetin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, Malatya'da yapımı planlanan 264 konutun eksiklikler nedeniyle hak sahiplerine tam anlamıyla teslim edilememesi ve kaba inşaatların yer yer çürümeye terk edilmesi bölge halkının tepkisini çekti.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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