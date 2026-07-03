Kıdem tazminatı tavanında yeni sınır belli oldu

Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 11:52 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 11:53

Memur maaş katsayısına yapılan yüzde 13,52'lik temmuz zammıyla birlikte, çalışanların işten ayrıldıklarında alacakları tazminat miktarını belirleyen en üst sınır yani kıdem tazminatı tavanı da değişti. Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Ekonomi Yazarı Faruk Erdem, eski tutarı 64 bin lira seviyelerinde olan kıdem tazminatı tavanının yeni dönemde 73.703 TL olarak uygulanacağını belirtti.

Kıdem Tazminatı Tavanı Kimleri İlgilendiriyor?

Kıdem tazminatı tavanındaki bu dev artış, özellikle yüksek maaşla çalışan işçileri doğrudan ilgilendiriyor. Yasaya göre çalışanların kıdem tazminatı hesaplanırken çalıştıkları her yıl için 1 brüt maaş baz alınıyor.

Ancak kişinin brüt maaşı ne kadar yüksek olursa olsun (örneğin 80 bin TL, 100 bin TL), alabileceği yıllık maksimum tazminat tutarı bu tavan ücret olan 73 bin 703 lirayı geçemiyor. Bu ücretten sadece yasal binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılıyor.