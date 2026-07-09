E-5'te yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı: Yaya hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 01:44 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 01:54

Kaza, saat 23:00 sıralarında Bakırköy İncirli mevkii E-5 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E-5 Karayolu üzerinden karşıya geçmeye çalışan adama, aynı istikamette seyir halinde olan bir otomobil çarptı.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine hemen polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, otomobilin çarptığı vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.