Yılmaz Erdoğan’ın yıllardır konuşulan “Organize İşler” serisi bu kez dizi formatıyla geri dönüyor. Şampiyonlar Ligi kadrosunu aratmayan projeye son katılan ünlü isim, canlandıracağı rolle izleyiciyi şaşırtacak.

Giriş Tarihi :14 Eylül 2025 , 23:43
Eşref Rüya’nın Kadir’i Görkem Sevindik’ten bomba proje! Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Kubilay Aka ile birlikte oynayacak

Demet Akbağ'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a, Uraz Kaygılaroğlu'ndan Burcu Özberk'e kadar birçok ünlü ismi buluşturan "Organize İşler Karun Hazinesi"ne sürpriz bir transfer gerçekleşti.

Görkem Sevindik "Organize İşler Karun Hazinesi" Kadrosunda

Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini üstlendiği ve Türk sinemasının fenomen yapımları arasında yer alan "Organize İşler" serisi, bu kez "Karun Hazinesi" ismiyle ekrana uyarlanıyor. Dizinin çekimleri 26 Eylül'de başlayacak ve daha şimdiden yıldızlarla dolu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Projede Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Selim Bayraktar, Menderes Samancılar, Uraz Kaygılaroğlu, Burcu Özberk, Okan Cabalar, Kubilay Aka, Ekin Türkmen, Cihan Talay ve Şükran Ovalı gibi birbirinden ünlü isimler bir araya geliyor. Bu güçlü kadroya son olarak başarılı oyuncu Görkem Sevindik de dahil oldu.

Aytekin Karakterine Hayat Verecek

Sevindik, dizide "Aytekin" karakterini canlandıracak. Yapım ekibi, rolün hikâyedeki kritik bir dönüm noktasında önemli bir görev üstleneceğini belirtiyor. Oyuncunun özellikle aksiyon sahnelerindeki başarısı göz önünde bulundurulduğunda, bu rolün seyirciye adrenalin dolu anlar yaşatması bekleniyor.

Görkem Sevindik'in Çift Proje Heyecanı

Sevindik, yeni projesine hazırlanırken bir yandan da "Eşref Rüya" dizisinde Kadir karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Sevindik'in rol aldığı "Eşref Rüya" 2. sezonunu önümüzdeki çarşamba açacak. Yeni sezonda aksiyonun dozu artarken, karakterlerin karşı karşıya geleceği zorlu mücadeleler dizinin temposunu yükseltecek.

Fenomen Seriden Büyük Beklenti

"Organize İşler" daha önceki filmleriyle gişe başarısı yakalamış ve kült sahneleriyle hafızalara kazınmıştı. Bu kez dizi formatında izleyiciyle buluşacak proje, geniş kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle merakla bekleniyor. Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkacak yeni maceraların, hem sinema hem de dizi severler tarafından ilgiyle takip edilmesi bekleniyor.

