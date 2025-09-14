Eşref Rüya’nın Kadir’i Görkem Sevindik’ten bomba proje! Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Kubilay Aka ile birlikte oynayacak

Demet Akbağ'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a, Uraz Kaygılaroğlu'ndan Burcu Özberk'e kadar birçok ünlü ismi buluşturan "Organize İşler Karun Hazinesi"ne sürpriz bir transfer gerçekleşti.

Fotoğraflar: Instagram

Görkem Sevindik "Organize İşler Karun Hazinesi" Kadrosunda

Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini üstlendiği ve Türk sinemasının fenomen yapımları arasında yer alan "Organize İşler" serisi, bu kez "Karun Hazinesi" ismiyle ekrana uyarlanıyor. Dizinin çekimleri 26 Eylül'de başlayacak ve daha şimdiden yıldızlarla dolu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Projede Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Selim Bayraktar, Menderes Samancılar, Uraz Kaygılaroğlu, Burcu Özberk, Okan Cabalar, Kubilay Aka, Ekin Türkmen, Cihan Talay ve Şükran Ovalı gibi birbirinden ünlü isimler bir araya geliyor. Bu güçlü kadroya son olarak başarılı oyuncu Görkem Sevindik de dahil oldu.