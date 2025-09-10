PODCAST CANLI YAYIN
İnci Taneleri 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Yılmaz Erdoğan tarih verdi

ürk televizyonunun en çok konuşulan dizilerinden İnci Taneleri’nin yeni sezon tarihi netleşti. Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı dizi, Mayıs 2025’teki sezon finalinin ardından uzun bir ara vermişti. Dizinin merakla beklenen dönüş tarihi için usta sanatçı açıklama yaptı.

İnci Taneleri dizisinin yeni sezon tarihi netleşti. Yılmaz Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte çekimlerin ne zaman başlayacağı ve dizinin ekranlara dönüş zamanı belli oldu.

ŞUBAT AYINDA EKRANLARDA OLACAK

İnci Taneleri, son olarak 44. bölümüyle ekrana gelmiş ve izleyicileri birçok soruyla baş başa bırakmıştı. Azem'in çocuklarına kavuşup kavuşamayacağı, Dilber'in pavyon hayatından kurtulup kurtulamayacağı, Piraye ile Azem arasındaki ilişkinin nasıl şekilleneceği gibi kritik sorular cevapsız kalmıştı.

Uzun bir aradan sonra Şubat ayında ekrana gelecek yeni bölümler, bu sorulara yanıt verecek ve hikayeyi daha da derinleştirecek.

Yılmaz Erdoğan'dan sürpriz açıklamalar

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda basın mensuplarına konuşan Yılmaz Erdoğan, senaryo çalışmalarının titizlikle sürdüğünü vurguladı. Yeni sezonda kadroya katılacak sürpriz oyuncular olacağını belirten Erdoğan, hikayenin yeni karakterlerle daha da zenginleşeceğini ifade etti. Bu isimlerin kim olacağı ise şimdiden dizinin takipçileri arasında merak konusu oldu.

