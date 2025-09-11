“Gözleri KaraDeniz” ikinci bölümüyle reyting zirvesinde! Azil ve Mehmet karşı karşıya geldi

SON DAKİKA
Atv’nin yeni sezon dizisi “Gözleri KaraDeniz”, ikinci bölümüyle tüm kategorilerde birinci oldu. %4,58 reyting ve %14,72 izlenme payıyla zirveye oturan dizide; Azil’in İstanbul’a gelişi, Maçari ailesiyle olan hesaplaşmayı derinleştirirken, Güneş’le yaşanan yakınlık Mehmet’le olan gerilimi tırmandırdı. Duygular, sırlar ve çatışmalar yeni bölümde zirveye çıktı.

Giriş Tarihi :11 Eylül 2025
Atv'nin yeni sezon dizilerinden "Gözleri KaraDeniz" önceki akşam ikinci bölümüyle ekrana geldi. Dizi, Tüm kişilerde %4,58 izlenme oranı ve %14,72 izlenme payı alarak reytinglerde birinci sıraya yerleşti. Dizinin ikinci bölümünde şunlar yaşandı; Süt annesini hain pusu ile kaybeden Azil yaşadığı acının hesabını sormak için İstanbul'a gelir. Dursun da onu yalnız bırakmaz.

Bu durum Babası ile birlikte hem Maçarileri hem de düşmanlarını tanıma fırsatı verir ona. Azil'in sorumlulardan hesap sorması Osman ile Havva Kırkayvaz'ı karşı karşıya getirir.

AZİL VE MEHMET KARŞI KARŞIYA!

Yıllar sonra oğluna kavuşan Osman, Azil'in haklı mücadelesinde ona destek çıkar. Mehmet ise Azil'in gelişi ile iyice hırslanır. Güneş'in, Maçarilerin müstakbel gelini olduğunu öğrenen Azil, ondan uzak durmaya çalışır.

Ancak duygularına engel olmakta zorlanır. Asiye'nin de gelişi evdeki tüm dengeleri bir daha değiştirir. Kaçakçılığın arkasındaki isimler tek tek ortaya çıkarken Azil'in zayıf noktasının Güneş olduğu da gizli kalmaz. Azil'den uzak kalamayan Güneş, yaralanır ve Mehmet ona sahip çıkar. Azil ve Mehmet, Güneş için de karşı karşıya gelir.

