Oktay Kaynarca ''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ''Hiç dinlemedin mi?''
Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı Atv ekranlarında devam ediyor. Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla yeni bölümde izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de 28 yaşındaki Filiz Gökbulut geceye damga vurdu. ''Doktor adlı şarkıyı seslendiren kimdir'' sorusuna yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'nın şaşkınlığına neden oldu. Kaynarca, yarışmacıya ''Koskoca Orhan Gencebayı hiç mi dinlemedin'' dedi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: