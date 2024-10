Kuruluş Osman İlbay tarihte kimdir? Ekin Mert Daymaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Kariyeri ve hayatı...

Ekin Mert Daymaz Kimdir?

2 Aralık 1990 tarihinde Hollanda'da dünyaya gelen Ekin Mert Daymaz, Best Model of Turkey yarışmasında üçüncü olarak adını duyurdu. Bu başarısıyla dikkat çeken Daymaz, kısa sürede oyunculuk dünyasına adım attı. Not Defteri dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan genç yetenek, daha sonra geniş bir hayran kitlesine ulaştığı Çilek Kokusu dizisinde Volkan Mazharoğlu karakterine hayat verdi. Ardından Hayat Sevince Güzel adlı dizide başrol oynayan Daymaz, bu yapımlarla televizyon dünyasında kendine sağlam bir yer edindi.