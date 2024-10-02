Kuruluş Osman İlbay tarihte kimdir? Ekin Mert Daymaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Kariyeri ve hayatı...

2 Ekim Çarşamba günü ATV ekranlarında 6. sezonuyla izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman, bu yıl yeni karakterleriyle dikkat çekiyor. Özellikle Ekin Mert Daymaz 'ın canlandırdığı İlbay karakteri büyük merak konusu oldu. Başarılı oyuncu, dizinin kadrosuna yeni katılarak güçlü hikayede önemli bir rol üstleniyor. Peki, Ekin Mert Daymaz kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

Fotoğraflar: Instagram

İlbay Kimdir?

Kuruluş Osman dizisinde İlbay, Kayı Obası'nda görev yapan güçlü ve zeki bir seyis olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Sadakati ve cesaretiyle dikkat çeken İlbay, aynı zamanda iyi bir savaşçı. Karakterin gizemli geçmişi ve sakladığı sır ise dizinin ilerleyen bölümlerinde Osman Bey ve Kayı Obası için büyük bir dönüm noktası olacak. İlbay'ın hikayesi ve mücadeleleri, izleyiciyi ekrana kilitlemeye aday.