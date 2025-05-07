Hindistan ve Pakistan’ın askeri gücü karşılaştırması 2025: Karada, denizde ve havada kim önde?

Pakistan'ın en uzun menzilli balistik füzesi Shaheen-III, yaklaşık 2.750 km menzile sahiptir. Bazı raporlar, Çin ve Belarus'un teknik desteğiyle bu menzilin 3.000 km'nin üzerine çıkarılması yönünde çalışmalar yapıldığını öne sürüyor.

Hindistan: Agni-V (5.200+ km menzil), geliştirilmekte olan Agni-VI ile hem Çin hem Pakistan hedef alınabiliyor.

Demografik yapı

Hindistan'da her yıl askerlik çağına ulaşan kişi sayısı yaklaşık 24 milyondur. Pakistan'da ise bu sayı yaklaşık 4,8 milyon civarındadır.

Hindistan'ın ayrıca 2,5 milyonluk paramiliter gücü bulunuyor. Bu güç, iç güvenlik ve sınır yönetimi görevlerinde kullanılıyor.