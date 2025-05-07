Hindistan ve Pakistan’ın askeri gücü karşılaştırması 2025: Karada, denizde ve havada kim önde?

Hindistan ile Pakistan arasındaki uzun süredir devam eden kriz yeniden tırmandı. Pakistan Ordu Sözcüsü, Hindistan'ın gerçekleştirdiği füze saldırılarıyla belirli bölgeleri hedef aldığını duyurdu. Hindistan ve Pakistan arasındaki askeri güç dengesi, ordu kapasitesi ve savunma sistemleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Hindistan mı güçlü yoksa Pakistan mı? İşte Hindistan ordusu ve Pakistan askeri gücü karşılaştırması!
Hindistan ordusu, Pakistan ve Azad Keşmir'deki hedeflere yönelik askeri operasyon başlattığını açıkladı.
PAKİSTAN-TÜRKİYE SAVUNMA İLİŞKİLERİ
Türkiye ile Pakistan, son yıllarda İHA teknolojileri ile deniz ve hava kuvvetleri alanında savunma iş birliğini önemli ölçüde güçlendirdi.
İHA Tedariği
◻EurAsian Times'ın haberine göre Pakistan, Türkiye'den Bayraktar TB2 ve Akıncı İHA'larını satın aldı. 2023'te ilk Akıncı grubunu teslim aldı ve bu İHA'ları hem iç güvenlikte hem de Afganistan gibi sınır ötesi operasyonlarda kullanıyor.
KAAN Savaş Uçağı
◻Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın Pakistan'a ihracı ve ortak üretimi gündemde.
F-16 Modernizasyonu
◻Türkiye, Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait 41 F-16 savaş uçağını modernize etti. Son teslimatlar 2014'te yapıldı.
Akıllı Mühimmat ve Füze İşbirliği
◻Baykar'dan Kemankeş seyir füzeleri tedarik edildi (AI destekli, TB2 ve Akıncı'ya entegre edilebilir).
◻ROKETSAN'dan tanksavar füzeleri alındı; ortak ATGM üretimi görüşülüyor.
◻Hava-hava füzelerinde Gökdoğan ve FAZ-2 projeleri kapsamında teknoloji paylaşımı yapılıyor.
Donanma İşbirliği
◻Türkiye, Pakistan'a dört MILGEM sınıfı korvet sattı. Sonuncusu PNS Tariq, 2023'te teslim edildi.
◻Agosta 90B denizaltıları Türkiye tarafından modernize edildi (radar, sonar, komuta-kontrol sistemleri vb.).
◻Türk STM firması tarafından tasarlanan PNS Moawin filo tankeri, Pakistan'da inşa edilerek donanmaya katıldı.
Hindistan, "Operasyon Sindoor" ile Keşmir'deki Terör Hedeflerine Saldırdı
Business Standard haberine göre, 7 Mayıs Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde Hindistan, "Operasyon Sindoor" adı verilen yüksek riskli bir askeri harekat başlattı. Pakistan, Pakistan kontrolündeki Keşmir (PoK) ve çeşitli bölgelerdeki terör ağlarına ait dokuz noktaya yönelik hassas saldırılar gerçekleştirildi.
Operasyonun hedefinde, Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed ve Hizbul Mujahideen gibi örgütlerin uzun süredir kullandığı kritik altyapılar ve yerleşik üsler bulunuyordu.
PAKİSTAN ORDUSU MU DAHA GÜÇLÜ HİNDİSTAN ORDUSU MU DAHA GÜÇLÜ?
Pakistan ordusu, Hindistan'ın üç farklı bölgeden topraklarına füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Hindistan Silahlı Kuvvetleri ise saldırıların ardından "Sindoor Operasyonu" adıyla saldırılar başladı. Bu askeri tırmanış, Pakistan hükümetinin Hindistan'ın operasyon yapmayı planladığına dair "güvenilir istihbarat" aldığını açıklamasının hemen ardından geldi.
22 Nisan'da Hindistan'ın Cemmu Keşmir bölgesindeki Pahalgam'da bir turistik mekana yapılan terör saldırısında 26 sivilin hayatını kaybetmesi, Hindistan-Pakistan arasındaki gerilimi daha da artırmıştı. Hindistan, saldırının arkasında Pakistan'ın olduğunu öne sürerken, Pakistan yönetimi bu iddiaları yalanlamıştı.
PAKİSTAN - HİNDİSTAN ASKERİ GÜÇ KARŞILAŞTIRMASI
🔴Küresel Sıralama ve Personel Gücü
Business Standard'ın haberine göre, Hindistan, 2025 Küresel Ateş Gücü Endeksi'nde 4. sırada yer alırken Pakistan 12. sırada bulunuyor.
Hindistan'ın aktif askeri personel sayısı: 1,46 milyon, yedek personel: 1,15 milyon
Pakistan'ın aktif ordusu: 654.000, buna ek olarak 500.000 paramiliter destek gücü var.
Savunma Bütçesi
Hindistan'ın 2025-26 mali yılı savunma bütçesi: yaklaşık 79 milyar dolar
Pakistan'ın aynı dönem savunma tahsisi: yaklaşık 7,6 milyar dolar
Tanklar ve Zırhlı Araçlar
Hindistan: 4.200+ tank (T-90 Bhishma, Arjun), 148.594 zırhlı araç
Pakistan: 2.627 tankı bulunuyor.
Hava Kuvvetleri
Hindistan: 2.229 askeri uçak, bunların 513'ü savaş uçağı (Rafale, Su-30MKI, Tejas)
Pakistan: 1.399 uçak, 328 savaş uçağı (JF-17, F-16)
Hindistan ayrıca 899 helikopter ve 6 hava tankeri bulunuyor.
Pakistan ise 565 eğitim uçağı ve Hindistan'ın 351 eğitim uçağı vardır.
Deniz Kuvvetleri
Hindistan Donanması: 293 gemi, 2 uçak gemisi (INS Vikrant, Vikramaditya), 13 muhrip, 18 denizaltı bulunuyor.
Pakistan Donanması: 121 gemi, 8 denizaltı bulunuyor.
Hindistan, açık deniz operasyonlarına uygun "mavi su donanması" iken Pakistan, kıyı savunmasına yönelik "yeşil su donanması" harekat kabiliyetine sahiptir.
Nükleer Caydırıcılık
Hindistan: Agni-V (5.200+ km menzil), geliştirilmekte olan Agni-VI ile hem Çin hem Pakistan hedef alınabiliyor.
Pakistan: Shaheen serisi kısa ve orta menzilli füzeleriyle nükleer caydırıcılığını sürdürüyor.
Pakistan'ın en uzun menzilli balistik füzesi Shaheen-III, yaklaşık 2.750 km menzile sahiptir. Bazı raporlar, Çin ve Belarus'un teknik desteğiyle bu menzilin 3.000 km'nin üzerine çıkarılması yönünde çalışmalar yapıldığını öne sürüyor.
Demografik yapı
Hindistan'da her yıl askerlik çağına ulaşan kişi sayısı yaklaşık 24 milyondur. Pakistan'da ise bu sayı yaklaşık 4,8 milyon civarındadır.
Hindistan'ın ayrıca 2,5 milyonluk paramiliter gücü bulunuyor. Bu güç, iç güvenlik ve sınır yönetimi görevlerinde kullanılıyor.
Hindistan ve Pakistan'ı savunma tedarik stratejileri
↪Hindistan, savunma teçhizatı konusunda başlıca Rusya, Fransa, İsrail ve ABD'ye bağımlıdır. Diğer taraftan, Pakistan, askeri tedarik konusunda Çin'e büyük ölçüde güvenmekte ve ardından Türkiye, Fransa ve Rusya'dan da malzeme temin ediyor.