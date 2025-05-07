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Hindistan ve Pakistan'ın askeri gücü karşılaştırması 2025: Karada, denizde ve havada kim önde?

Hindistan ordusu, Pakistan ile Pakistan yönetimindeki Azad Keşmir bölgesinde bulunan "belirlenmiş hedeflere" yönelik bir askeri harekat başlattığını duyurdu. Artan askeri gerilimle birlikte, "Hindistan ordusu mu daha güçlü yoksa Pakistan mı?" soruları gündeme geliyor. Her iki ülke de savunma gücünü artırma yönünde adımlar atarken, bölgede stratejik dengeler yeniden kuruluyor. Peki karada, denizde ve havada kim önde? İşte Hindistan ve Pakistan'ın askeri gücü karşılaştırması!

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Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 10:33 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 10:33
Hindistan ve Pakistan’ın askeri gücü karşılaştırması 2025: Karada, denizde ve havada kim önde?

Hindistan ile Pakistan arasındaki uzun süredir devam eden kriz yeniden tırmandı. Pakistan Ordu Sözcüsü, Hindistan'ın gerçekleştirdiği füze saldırılarıyla belirli bölgeleri hedef aldığını duyurdu. Hindistan ve Pakistan arasındaki askeri güç dengesi, ordu kapasitesi ve savunma sistemleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Hindistan mı güçlü yoksa Pakistan mı? İşte Hindistan ordusu ve Pakistan askeri gücü karşılaştırması!

Hindistan ve Pakistan’ın askeri gücü karşılaştırması 2025: Karada, denizde ve havada kim önde?

Hindistan ordusu, Pakistan ve Azad Keşmir'deki hedeflere yönelik askeri operasyon başlattığını açıkladı.

Hindistan ve Pakistan’ın askeri gücü karşılaştırması 2025: Karada, denizde ve havada kim önde?

PAKİSTAN-TÜRKİYE SAVUNMA İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Pakistan, son yıllarda İHA teknolojileri ile deniz ve hava kuvvetleri alanında savunma iş birliğini önemli ölçüde güçlendirdi.

İHA Tedariği
◻EurAsian Times'ın haberine göre Pakistan, Türkiye'den Bayraktar TB2 ve Akıncı İHA'larını satın aldı. 2023'te ilk Akıncı grubunu teslim aldı ve bu İHA'ları hem iç güvenlikte hem de Afganistan gibi sınır ötesi operasyonlarda kullanıyor.

KAAN Savaş Uçağı
◻Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın Pakistan'a ihracı ve ortak üretimi gündemde.

F-16 Modernizasyonu
◻Türkiye, Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait 41 F-16 savaş uçağını modernize etti. Son teslimatlar 2014'te yapıldı.

Hindistan ve Pakistan’ın askeri gücü karşılaştırması 2025: Karada, denizde ve havada kim önde?

Akıllı Mühimmat ve Füze İşbirliği

◻Baykar'dan Kemankeş seyir füzeleri tedarik edildi (AI destekli, TB2 ve Akıncı'ya entegre edilebilir).

◻ROKETSAN'dan tanksavar füzeleri alındı; ortak ATGM üretimi görüşülüyor.

◻Hava-hava füzelerinde Gökdoğan ve FAZ-2 projeleri kapsamında teknoloji paylaşımı yapılıyor.

Donanma İşbirliği

◻Türkiye, Pakistan'a dört MILGEM sınıfı korvet sattı. Sonuncusu PNS Tariq, 2023'te teslim edildi.

◻Agosta 90B denizaltıları Türkiye tarafından modernize edildi (radar, sonar, komuta-kontrol sistemleri vb.).

◻Türk STM firması tarafından tasarlanan PNS Moawin filo tankeri, Pakistan'da inşa edilerek donanmaya katıldı.

Hindistan ve Pakistan’ın askeri gücü karşılaştırması 2025: Karada, denizde ve havada kim önde?

Hindistan, "Operasyon Sindoor" ile Keşmir'deki Terör Hedeflerine Saldırdı

Business Standard haberine göre, 7 Mayıs Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde Hindistan, "Operasyon Sindoor" adı verilen yüksek riskli bir askeri harekat başlattı. Pakistan, Pakistan kontrolündeki Keşmir (PoK) ve çeşitli bölgelerdeki terör ağlarına ait dokuz noktaya yönelik hassas saldırılar gerçekleştirildi.

Operasyonun hedefinde, Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed ve Hizbul Mujahideen gibi örgütlerin uzun süredir kullandığı kritik altyapılar ve yerleşik üsler bulunuyordu.

Hindistan ve Pakistan’ın askeri gücü karşılaştırması 2025: Karada, denizde ve havada kim önde?

PAKİSTAN ORDUSU MU DAHA GÜÇLÜ HİNDİSTAN ORDUSU MU DAHA GÜÇLÜ?

Pakistan ordusu, Hindistan'ın üç farklı bölgeden topraklarına füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Hindistan Silahlı Kuvvetleri ise saldırıların ardından "Sindoor Operasyonu" adıyla saldırılar başladı. Bu askeri tırmanış, Pakistan hükümetinin Hindistan'ın operasyon yapmayı planladığına dair "güvenilir istihbarat" aldığını açıklamasının hemen ardından geldi.

Hindistan ve Pakistan’ın askeri gücü karşılaştırması 2025: Karada, denizde ve havada kim önde?

22 Nisan'da Hindistan'ın Cemmu Keşmir bölgesindeki Pahalgam'da bir turistik mekana yapılan terör saldırısında 26 sivilin hayatını kaybetmesi, Hindistan-Pakistan arasındaki gerilimi daha da artırmıştı. Hindistan, saldırının arkasında Pakistan'ın olduğunu öne sürerken, Pakistan yönetimi bu iddiaları yalanlamıştı.

Hindistan ve Pakistan’ın askeri gücü karşılaştırması 2025: Karada, denizde ve havada kim önde?

PAKİSTAN - HİNDİSTAN ASKERİ GÜÇ KARŞILAŞTIRMASI

🔴Küresel Sıralama ve Personel Gücü

Business Standard'ın haberine göre, Hindistan, 2025 Küresel Ateş Gücü Endeksi'nde 4. sırada yer alırken Pakistan 12. sırada bulunuyor.

Hindistan'ın aktif askeri personel sayısı: 1,46 milyon, yedek personel: 1,15 milyon

Pakistan'ın aktif ordusu: 654.000, buna ek olarak 500.000 paramiliter destek gücü var.

Hindistan ve Pakistan’ın askeri gücü karşılaştırması 2025: Karada, denizde ve havada kim önde?

Savunma Bütçesi

Hindistan'ın 2025-26 mali yılı savunma bütçesi: yaklaşık 79 milyar dolar

Pakistan'ın aynı dönem savunma tahsisi: yaklaşık 7,6 milyar dolar

Tanklar ve Zırhlı Araçlar

Hindistan: 4.200+ tank (T-90 Bhishma, Arjun), 148.594 zırhlı araç

Pakistan: 2.627 tankı bulunuyor.

Hindistan ve Pakistan’ın askeri gücü karşılaştırması 2025: Karada, denizde ve havada kim önde?

Hava Kuvvetleri

Hindistan: 2.229 askeri uçak, bunların 513'ü savaş uçağı (Rafale, Su-30MKI, Tejas)

Pakistan: 1.399 uçak, 328 savaş uçağı (JF-17, F-16)

Hindistan ayrıca 899 helikopter ve 6 hava tankeri bulunuyor.

Pakistan ise 565 eğitim uçağı ve Hindistan'ın 351 eğitim uçağı vardır.

Hindistan ve Pakistan’ın askeri gücü karşılaştırması 2025: Karada, denizde ve havada kim önde?

Deniz Kuvvetleri

Hindistan Donanması: 293 gemi, 2 uçak gemisi (INS Vikrant, Vikramaditya), 13 muhrip, 18 denizaltı bulunuyor.

Pakistan Donanması: 121 gemi, 8 denizaltı bulunuyor.

Hindistan, açık deniz operasyonlarına uygun "mavi su donanması" iken Pakistan, kıyı savunmasına yönelik "yeşil su donanması" harekat kabiliyetine sahiptir.

Hindistan ve Pakistan’ın askeri gücü karşılaştırması 2025: Karada, denizde ve havada kim önde?

Nükleer Caydırıcılık

Hindistan: Agni-V (5.200+ km menzil), geliştirilmekte olan Agni-VI ile hem Çin hem Pakistan hedef alınabiliyor.

Pakistan: Shaheen serisi kısa ve orta menzilli füzeleriyle nükleer caydırıcılığını sürdürüyor.

Pakistan'ın en uzun menzilli balistik füzesi Shaheen-III, yaklaşık 2.750 km menzile sahiptir. Bazı raporlar, Çin ve Belarus'un teknik desteğiyle bu menzilin 3.000 km'nin üzerine çıkarılması yönünde çalışmalar yapıldığını öne sürüyor.

Hindistan ve Pakistan’ın askeri gücü karşılaştırması 2025: Karada, denizde ve havada kim önde?

Demografik yapı

Hindistan'da her yıl askerlik çağına ulaşan kişi sayısı yaklaşık 24 milyondur. Pakistan'da ise bu sayı yaklaşık 4,8 milyon civarındadır.

Hindistan'ın ayrıca 2,5 milyonluk paramiliter gücü bulunuyor. Bu güç, iç güvenlik ve sınır yönetimi görevlerinde kullanılıyor.

Hindistan ve Pakistan’ın askeri gücü karşılaştırması 2025: Karada, denizde ve havada kim önde?

Hindistan ve Pakistan'ı savunma tedarik stratejileri

Hindistan, savunma teçhizatı konusunda başlıca Rusya, Fransa, İsrail ve ABD'ye bağımlıdır. Diğer taraftan, Pakistan, askeri tedarik konusunda Çin'e büyük ölçüde güvenmekte ve ardından Türkiye, Fransa ve Rusya'dan da malzeme temin ediyor.

Hindistan ve Pakistan’ın askeri gücü karşılaştırması 2025: Karada, denizde ve havada kim önde?

↪Uluslararası toplum, özellikle Birleşmiş Milletler ve Batılı ülkeler, her iki tarafı da tek taraflı adımlardan kaçınmaya ve diyaloğu sürdürmeye çağırıyor.

Hindistan ve Pakistan’ın askeri gücü karşılaştırması 2025: Karada, denizde ve havada kim önde?

(Kaynak: AA, Business Standard, EurAsian Times)