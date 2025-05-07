İBB’deki yolsuzluk soruşturmaları kapsamında bir müteahhit daha itirafçı oldu: Parayı verirsen iskânı alırsın

Adem Kameroğlu - Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)

Daha önce inşaat ruhsatı ve iskânı karşılığında İmamoğlu ve ekibine rüşvet olarak villa, daire ve para verdiğini itiraf eden müteahhitler Adem Kameroğlu, Muzaffer Beyaz, Fuat Keleş ve Dursun Keleş'in ardından Cemal Üneş de bir rüşvet olayını anlattı.