İBB’deki yolsuzluk soruşturmaları kapsamında bir müteahhit daha itirafçı oldu: Parayı verirsen iskânı alırsın

İBB'deki yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü'nde başkanlığı sırasında yaptığı iddia edilen usulsüzlükler de mercek altına alındı.
İBB'deki yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü'nde başkanlığı sırasında yaptığı iddia edilen usulsüzlükler de mercek altına alındı.
Daha önce inşaat ruhsatı ve iskânı karşılığında İmamoğlu ve ekibine rüşvet olarak villa, daire ve para verdiğini itiraf eden müteahhitler Adem Kameroğlu, Muzaffer Beyaz, Fuat Keleş ve Dursun Keleş'in ardından Cemal Üneş de bir rüşvet olayını anlattı.
2018'de tamamladığı inşaatının iskânı için bizzat Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden rüşvet istediğini savcılık ifadesinde itiraf eden müteahhit Üneş, "Beni yanına çağırdı. Önünde inşaatın iskân dosyasının beklediğini, 500 bin TL vermem gerektiğini söyledi. Mecbur kalarak parayı o dönemin imardan sorumlu başkan yardımcısına makamında elden teslim ettim. Sonra da iskân çıktı" ifadesini kullandı.
ARTIK LİSE MEZUNU
İstanbul Üniversitesi, yatay geçişte usulsüz olduğu gerekçesiyle Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti. Veri tabanından sildi. İmamoğlu, EDevlet
sorgusunda artık lise mezunu görünüyor.