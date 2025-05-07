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İBB'deki yolsuzluk soruşturmaları kapsamında bir müteahhit daha itirafçı oldu: Parayı verirsen iskânı alırsın

İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Beylikdüzü’nde ruhsat ve iskânlar karşılığında rüşvet aldığına yönelik bir müteahhit daha itirafçı olarak ifade verdi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025
İBB’deki yolsuzluk soruşturmaları kapsamında bir müteahhit daha itirafçı oldu: Parayı verirsen iskânı alırsın

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İBB'deki yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü'nde başkanlığı sırasında yaptığı iddia edilen usulsüzlükler de mercek altına alındı.

Adem Kameroğlu - Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Adem Kameroğlu - Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)

Daha önce inşaat ruhsatı ve iskânı karşılığında İmamoğlu ve ekibine rüşvet olarak villa, daire ve para verdiğini itiraf eden müteahhitler Adem Kameroğlu, Muzaffer Beyaz, Fuat Keleş ve Dursun Keleş'in ardından Cemal Üneş de bir rüşvet olayını anlattı.

Adem Kameroğlu - Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Adem Kameroğlu - Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)



2018'de tamamladığı inşaatının iskânı için bizzat Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden rüşvet istediğini savcılık ifadesinde itiraf eden müteahhit Üneş, "Beni yanına çağırdı. Önünde inşaatın iskân dosyasının beklediğini, 500 bin TL vermem gerektiğini söyledi. Mecbur kalarak parayı o dönemin imardan sorumlu başkan yardımcısına makamında elden teslim ettim. Sonra da iskân çıktı" ifadesini kullandı.

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ARTIK LİSE MEZUNU

İstanbul Üniversitesi, yatay geçişte usulsüz olduğu gerekçesiyle Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti. Veri tabanından sildi. İmamoğlu, EDevlet
sorgusunda artık lise mezunu görünüyor.

Artık tescilli lise mezunu! İstanbul Üniversitesi İmamoğlunun diplomasını veri tabanından sildiArtık tescilli lise mezunu! İstanbul Üniversitesi İmamoğlunun diplomasını veri tabanından sildi
Artık tescilli lise mezunu! İstanbul Üniversitesi İmamoğlu'nun diplomasını veri tabanından sildi

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