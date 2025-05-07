Joe Biden’dan aylar sonra ilk röportaj! Trump’a verdi veriştirdi: “Hangi başkan böyle konuşur”

ABD eski Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra ilk kez röportaj verdi. BBC News'e konuşan Biden, Trump'ı Ukrayna konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeler nedeniyle "modern zamanların yatıştırıcısı" olmakla suçladı.

Trump ve Putin, Takvim Fotoğraf Arşivi

BIDEN'DAN TRUMP'A "APTAL" GÖNDERMESİ

BBC News'e konuşan Biden, Putin'in Ukrayna konusunda söylediklerini dinlemek istediğini ve Rus liderin "Sovyetler Birliği'nin dağıldığı gerçeğine dayanamadığını" söyledi, "Ve onun duracağını düşünen herkes aptaldır" dedi.

ZELENSKİY İLE OVAL OFİS KAVGASI

Demokrat Biden ayrıca Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki Oval Ofis çatışmasının "Amerika'nın altında" olduğunu söyledi.

Trump, Zelenskiy, AFP

"HANGİ BAŞKAN BÖYLE KONUŞUR"

Trump'ın Panama ve Grönland'ı alması, Meksika Körfezi'nin adının Amerika Körfezi olarak değiştirilmesi ve Kanada'nın 51'inci eyalet olması yönündeki açıklamalarına dikkat çeken Biden "Burada neler oluyor? Hangi başkan böyle konuşur? Biz öyle değiliz. Biz özgürlük, demokrasi, fırsattan yanayız, müsadereden yana değiliz." dedi.

ABD eski Başkanı Joe Biden, Reuters

Trump'ın anayasal olarak sınırlandırılmış bir başkandan ziyade bir monarşi lideri gibi davrandığını düşünüp düşünmediği sorulduğunda Biden, Trump'ın " Cumhuriyetçi bir başkan gibi davranmadığını " söyledi.

"Her nesil demokrasiyi korumak için mücadele etmeli, her biri" diyen Biden Trump'ın ne demek istediğinin farkına vardığını söyledi ve ABD demokrasisinin geleceği konusunda eskisi kadar endişeli olmadığını belirtti.

"TRUMP MODERN TARİHİ DEĞİŞTİRECEK" UYARISI

Biden ayrıca Avrupa'nın "Amerika'nın kesinliğinden ve liderliğinden" şüphe etmeye başlayabileceğinden endişe duyduğunu belirterek, olası bir Trump başkanlığı altında ABD-Avrupa ilişkilerinde yaşanacak bir çöküşün "dünyanın modern tarihini değiştireceği" uyarısında bulundu.

Biden, Avrupa liderlerinin "Şimdi ne yapacağım? Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenebilir miyim? Onlar orada olacak mı?" diye merak ediyor olabileceğini de belirtirken "Dünya çapındaki müttefiklerimizin, son 80 yıldır olduğumuz yerde kalıp kalmayacağımızdan şüphe etmeye başlayacaklarından korkuyorum" şeklinde konuştu.