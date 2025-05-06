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Almanya'da Friedrich Merz ikinci tur oylamada başbakan seçildi

Almanya'da Hristiyan Demokrat Parti Genel Başkanı Friedrich Merz, parlamentoda yapılan ikinci tur oylamada başbakan seçildi. Merz'in Almanya'nın 10. şansölyesi olma yarışı, parlamentodaki ilk tur oylamada 6 oyla reddedilmişti. Alman Bild, ilk turdaki seçim sonucunu Merz için "tarihi bir yenilgi" olarak nitelendirdi. Almanya tarihinde ilk kez bir başbakan adayı, genel seçimlerin ve başarılı geçen koalisyon müzakerelerinin ardından Federal Meclis'te yapılan oylamanın ilk turunda başbakan olarak seçilememiş oldu.

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 11:28 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 18:19
Almanya’da Friedrich Merz ikinci tur oylamada başbakan seçildi

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Almanya'da Hristiyan Demokrat Parti Genel Başkanı Friedrich Merz, parlamentoda yapılan ikinci tur oylamada başbakan seçildi.

Almanya yeni başbakanını seçti!

Almanya hükümeti, EPAAlmanya hükümeti, EPA

İLK TURDA KAZANAMADI
Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı ve milletvekili Friedrich Merz, Federal Meclis'te yapılan ilk tur oylamada yeterli oyu alamayarak başbakan seçilemedi.

YURT DIŞI GEZİLERİNİ BİLE PLANLAMIŞTI

Alman Bild, ilk turdaki seçim sonucunu Merz için "tarihi bir yenilgi" olarak nitelendirdi.

Merz'in Şansölye olarak göreve başladığı ilk günlerde planladığı tüm yurt dışı seyahatleri tehlike altında. Merz, çarşamba günü önce Paris'e, ardından Varşova'ya uçmak istiyordu.

Almanya'da seçim, Merz oy kullanıyor, EPAAlmanya'da seçim, Merz oy kullanıyor, EPA

Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner başkanlığında toplanan mecliste yapılan gizli oylamada, Merz, ilk turda oylamaya katılan 621 milletvekilinden 310'unun oyunu aldı.

Oylamada 307 "hayır" oyu kullanılırken, 3 milletvekili çekimser kaldı ve 1 oy ise geçersiz sayıldı. Başbakan seçilmek için gerekli olan 316 "evet" oyuna ulaşamayan Merz'in ilk turda seçilemediğinin açıklanmasının ardından, Meclis Başkanı Klöckner oturuma ara verdi.

ALMANYA'DA BİR İLK YAŞANDI
Almanya tarihinde ilk kez bir başbakan adayı, genel seçimlerin ve başarılı geçen koalisyon müzakerelerinin ardından Federal Meclis'te yapılan oylamanın ilk turunda başbakan olarak seçilememiş oldu.

Alman Anayasasında başbakanlık seçimini düzenleyen 63. madde, bir adayın seçilememesi halinde, Federal Meclisin, oylamadan sonraki 14 gün içinde üyelerinin yarısından bir fazlasıyla tekrar seçim yapabilmesini öngörüyor.

Friedrich Merz (EPA)Friedrich Merz (EPA)

"MERZ'İ TEKRAR ADAY GÖSTERECEĞİZ"
Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Federal Meclis Grubu Başkanı Jens Spahn, CDU/CSU ve Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Merz'i ikinci tur seçimler için tekrar aday göstereceğini söyledi.

İkinci tur seçimlerinin yapılmasına SPD ile birlikte karar verdiklerini belirten Spahn, ikinci tur seçimin yerel saat ile 15.15'te yapılacağını belirtti.

Friedrich Merz (DHA)Friedrich Merz (DHA)

"Tüm Avrupa, belki tüm dünya bu ikinci turu izliyor. CDU/CSU meclis grubu Friedrich Merz'in arkasında." ifadesini kullanan Spahn, herkese bu özel sorumluluğun bilincinde olunması çağrısında bulunduğunu kaydetti.

SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil de, Ukrayna'daki savaşa, ülkedeki ekonomik duruma ve toplumdaki kutuplaşmaya dikkati çekerek, Almanya'da istikrarlı bir hükümetin kurulmasının önemli olduğunu belirtti.

Bunun için Merz'i başbakan olarak aday gösterdiklerini, ancak ilk turda başarılı olunmadığını aktaran Klingbeil, CDU/CSU, SPD, Yeşiller ve Sol Parti ile bugün ikinci tur seçim yapılması için başvuruda bulunacaklarını söyledi.

Klingbeil, Merz'in ülkenin başbakanı olması için ikinci turda gerekli çoğunluğu alacağına inandığını kaydetti. 23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimden sonra hükümeti kurmak için anlaşan CDU/CSU partileri ve SPD'nin mecliste toplam 328 sandalyesi bulunuyor.

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