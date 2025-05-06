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Başkan Erdoğan "sokak röportajı" uyarısı: Terör estiriyorlar! | 28 Şubat'ı hatırlattı: Manşetlerle çarpışa çarpışa geldik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "10. Anadolu Medya Ödülleri Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu. 28 Şubat döneminde atılan kirli manşetleri hatırlatan Başkan Erdoğan, "Siyasi hayatımda defalarca medyanın itibar suikastlarına maruz kalmış bir kardeşiniz olarak dillendiriyorum. Manşetlerle çarpışa çarpışa geldik." ifadelerini kullandı. "Sokak röportajı" adı altında terör estirildiğine dikkat çeken Erdoğan, "Eline mikrofon ve kamera alanın kendini gazeteci ya da muhabir olarak gördüğü zamanları yaşıyoruz. Sorumlu yayıncılığın gereğini yapan medya mensuplarımız iki elin parmak sayısını geçmez. Sokak röportajı adı altında terör estiriyorlar. Basın özgürlüğü adı altında milletimize hakaret ediliyor." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 14:11 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 14:57
Başkan Erdoğan sokak röportajı uyarısı: Terör estiriyorlar! | 28 Şubat’ı hatırlattı: Manşetlerle çarpışa çarpışa geldik

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "10. Anadolu Medya Ödülleri Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan Anadolu Medya Ödülleri'nde konuştu!

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Anadolu Medya Ödülleri'nin onuncusunda sizlerle birlikte olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Türkiye Basın Federasyonu'na kalpten teşekkür ediyorum. Son törenimizin ardından bu yana Gazze başta olmak üzere birçok basın emekçisi hayatını kaybetti. Gazeteciler canice katledilmeye devam ediliyor. İsrail 212 gazeteciyi şehit etti.

Özgür, sorumlu ve milli basın, milli iradenin de en önemli destekçilerinden biridir. 81 vilayetimizi pek çok kez karış karış gezdim. Toplumun tüm kesintileriyle bir araya geldim. Sadece Ankara ve İstanbul'da değil ülkemizin dört bir yanında basın emekçisi arkadaşımız var. Anadolu medyasının varlığı ve ayakta kalması bizim çok çok önem verdiğimiz bir konu.

Programımızı vesilesiyle görüyoruz ki hakikatin peşinde koşanlar, sadece haber yapmaz. Bu şuurla hareket edenler tarihe not düşer, sessiz yığınların sesi olur. Özgür ve özgün duruş sergiler. Anadolu Yayıncılar Derneği, basın sektöründe önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Anadolu medyası varsa, milletin sesi vardır. Rabbimden her birinize üstün başarılar diliyorum.

"MANŞETLERLE ÇARPIŞA ÇARPIŞA GELDİK"
Bütün bunları meselelerin uzağında bir isim olarak söylemiyorum. Tam tersine siyasi hayatında defalarca medyanın gadrine uğramış, itibar suikastlarına maruz kalmış, vesayetçi ve tek sesli medya düzeninin sıkıntılarını iliklerine kadar hissetmiş bir kardeşiniz olarak dillendiriyorum. Manşetlerle çarpışa çarpışa geldik. Bunu söylerken hamaset olsun diye değil, gerçeğin ta kendisi olduğu için ifade ediyoruz. Bundan 25-30 yıl öncesinin manşetlerine şöyle bir göz attığınızda Türkiye'nin nereden nereye geldiğini sizler de gayet net göreceksiniz. 28 Şubat dönemindeki korkunç medya atmosferini hiçbirimiz hatırlamak dahi istemiyoruz. Manşetler vasıtasıyla doğrudan hükümete ayar verildiği, lise ve ortaokul çağındaki çocukların öcü gibi gösterildiği, İmam Hatip okullarının önünde sözde gazetecilerin nöbet tuttuğu, vesayetçiler adına siyasetçilerin her gün pervasızca örselendiği, köşe yazarlarının jurnalcilik yapmayı gururla anlattığı o karanlık, o utanç verici günleri artık geride bırakmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Eski imtiyazlı statülerini kaybedenler yine itiraz edecek. Ama kim ne derse desin Türkiye bugün 2002 öncesine göre daha özgür, daha zengin, hiç tartışmasız çok daha serbest bir medya ekosistemine sahiptir. Hatta açık söyleyeyim, bu özgürlük ortamı çoğu zaman sorumsuzluk, kuralsızlık seviyesine kadar gitmektedir. Özellikle milli güvenliğe dair konularda ülkemizdeki basın kuruluşları Batı'daki meslektaşlarına nazaran daha rahat kalem oynatmaktadır. MİT TIR'larının durdurulmasından Gezi Parkı'na kadar bunu yaşadık. Türkiye teröre destek veren bir ülke gibi lanse edildi.

"YENİ TÜRKİYE'DE ESKİYE RAĞBET KALMADI"
Eline bir mikrofon ve kamera alanın kendini gazeteci sandığı dönemi yaşıyoruz. Milleti provoke eden gazeteci olmaz. Olsa da ona gazeteci denmez.

'Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı'. Kimse kusura bakmasın. Yeni Türkiye'de artık eskiye rağbet kalmamıştır. Vesayetçilere manşetlerde selam çakılan günler bitti.

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