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Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüştü! Gündem Terörsüz Türkiye'de yeni aşama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı arasındaki Cumhur Zirvesi, Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleştirildi. Bahçeli'nin geçirdiği kalp operasyonu sonrası ilk kez yüz yüze gelen liderlerin ana gündeminin "Terörsüz Türkiye" başlığı olduğu bildirildi. Bahçeli, yaklaşık olarak yarım saat Başkan Erdoğan'ı elinde tespihiyle konutunun önünde ve ayakta bekledi. Başkan Erdoğan'ın konuta gelişi sonrası başlayan görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 15:10 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 18:59
Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüştü! Gündem Terörsüz Türkiye’de yeni aşama

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti. (AA)Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti. (AA)

BAHÇELİ'NİN AMELİYATI SONRASI BİR İLK
İkili, Bahçeli'nin geçirdiği kalp operasyonu sonrası ilk kez yüz yüze görüşmüş oldu.

Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüştü! Erdoğan konuta giriş yaptı


Kritik zamanda yapılan Cumhur Zirvesi, Bahçeli'nin Ankara Türkmenbeyi Caddesi'ndeki konutunda gerçekleştirildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli elinde tespihiyle Başkan Erdoğan'ı bekledi. (Ekran görüntüsü)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli elinde tespihiyle Başkan Erdoğan'ı bekledi. (Ekran görüntüsü)

Ziyaret öncesi Bahçeli Ankara'daki konutuna geldi. MHP lideri, konutuna girmeden önce basın mensuplarına selam verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli elinde tespihiyle Başkan Erdoğan'ı bekledi. (Ekran görüntüsü)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli elinde tespihiyle Başkan Erdoğan'ı bekledi. (Ekran görüntüsü)

BASINLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Kısa bir süre sonra konutundan dışarıya çıkan MHP Genel Başkanı, elinde tespihiyle Başkan Erdoğan'ı beklerken basın mensuplarıyla fotoğraf çektirdi.

Görüntü vermiyor denilen Bahçeli yarım saattir ayakta bekliyor!



YAKLAŞIK YARIM SAATTİR BEKLİYOR
Bahçeli, yaklaşık olarak yarım saat Başkan Erdoğan'ı konutunun önünde ve ayakta bekledi.

Başkan Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. (Sosyal medya)Başkan Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. (Sosyal medya)


KAPIDA KARŞILADI
Bahçeli, evinde gerçekleştirilen görüşme öncesi, Başkan Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

Başkan Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. (Sosyal medya)Başkan Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. (Sosyal medya)

YARIM SAATLİK GÖRÜŞME
Başkan Erdoğan ve Bahçeli, tokalaşarak gazetecilere poz verdikten sonra görüşmeye geçti.

Erdoğan - Bahçeli görüşmesi sona erdi!

Yaklaşık yarım saat süren görüşme sona erdi.

Başkan Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. (AA)Başkan Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. (AA)


TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE YENİ AŞAMA
Ana gündem maddesi Terörsüz Türkiye çalışmalarında gelinen son nokta oldu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Terörsüz Türkiyede yeni aşama mesajı! Yakın zamanı işaret ettiAK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Terörsüz Türkiyede yeni aşama mesajı! Yakın zamanı işaret etti

Geride bıraktığımız gün AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye'de önümüzdeki günlerde yeni bir aşamaya geçileceğini duyurmuştu.

Çelik, PKK'nın tüm şubeleri ve illegal unsurlarıyla beraber silah bırakmasının dönüm noktası olacağını söyledi.

Başkan Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. (AA)Başkan Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. (AA)

"ARTIK TERÖR ÖRGÜTÜ ÇIKMAZ YOLA GİRDİ"

İtalya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Artık terör örgütü çıkmaz yola girdiğini anlamalı ve kendilerine yapılan çağrının gereğini yerine getirmelidir. Bu süreçteki en büyük motivasyonumuz evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir ülke bırakmak" demişti.

BAHÇELİ "FESİH TAMAMLANSIN" DEDİ

MHP lideri Devlet Bahçeli de "Yakın vadede silahlar gömülüp kucaklayıcı ve demokratik siyasetin perdesi hiç kapanmamak üzere açılacaktır. Bu aşamada PKK'nın kongresini toplayıp 27 Şubat İmralı çağrısına binaen örgütsel fesih işlemini tamamlaması, silahları da Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmesi akla ve adalete en uygun seçenektir" çıkışında bulunmuştu.

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