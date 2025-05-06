Başkan Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. (AA)



"ARTIK TERÖR ÖRGÜTÜ ÇIKMAZ YOLA GİRDİ"



İtalya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Artık terör örgütü çıkmaz yola girdiğini anlamalı ve kendilerine yapılan çağrının gereğini yerine getirmelidir. Bu süreçteki en büyük motivasyonumuz evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir ülke bırakmak" demişti.



BAHÇELİ "FESİH TAMAMLANSIN" DEDİ



MHP lideri Devlet Bahçeli de "Yakın vadede silahlar gömülüp kucaklayıcı ve demokratik siyasetin perdesi hiç kapanmamak üzere açılacaktır. Bu aşamada PKK'nın kongresini toplayıp 27 Şubat İmralı çağrısına binaen örgütsel fesih işlemini tamamlaması, silahları da Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmesi akla ve adalete en uygun seçenektir" çıkışında bulunmuştu.

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