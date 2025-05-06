Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
BAHÇELİ'NİN AMELİYATI SONRASI BİR İLK
İkili, Bahçeli'nin geçirdiği kalp operasyonu sonrası ilk kez yüz yüze görüşmüş oldu.
Kritik zamanda yapılan Cumhur Zirvesi, Bahçeli'nin Ankara Türkmenbeyi Caddesi'ndeki konutunda gerçekleştirildi.
Ziyaret öncesi Bahçeli Ankara'daki konutuna geldi. MHP lideri, konutuna girmeden önce basın mensuplarına selam verdi.
BASINLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Kısa bir süre sonra konutundan dışarıya çıkan MHP Genel Başkanı, elinde tespihiyle Başkan Erdoğan'ı beklerken basın mensuplarıyla fotoğraf çektirdi.
YAKLAŞIK YARIM SAATTİR BEKLİYOR
Bahçeli, yaklaşık olarak yarım saat Başkan Erdoğan'ı konutunun önünde ve ayakta bekledi.
KAPIDA KARŞILADI
Bahçeli, evinde gerçekleştirilen görüşme öncesi, Başkan Erdoğan'ı kapıda karşıladı.
YARIM SAATLİK GÖRÜŞME
Başkan Erdoğan ve Bahçeli, tokalaşarak gazetecilere poz verdikten sonra görüşmeye geçti.
Yaklaşık yarım saat süren görüşme sona erdi.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE YENİ AŞAMA
Ana gündem maddesi Terörsüz Türkiye çalışmalarında gelinen son nokta oldu.
Geride bıraktığımız gün AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye'de önümüzdeki günlerde yeni bir aşamaya geçileceğini duyurmuştu.
Çelik, PKK'nın tüm şubeleri ve illegal unsurlarıyla beraber silah bırakmasının dönüm noktası olacağını söyledi.
"ARTIK TERÖR ÖRGÜTÜ ÇIKMAZ YOLA GİRDİ"
İtalya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Artık terör örgütü çıkmaz yola girdiğini anlamalı ve kendilerine yapılan çağrının gereğini yerine getirmelidir. Bu süreçteki en büyük motivasyonumuz evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir ülke bırakmak" demişti.
BAHÇELİ "FESİH TAMAMLANSIN" DEDİ
MHP lideri Devlet Bahçeli de "Yakın vadede silahlar gömülüp kucaklayıcı ve demokratik siyasetin perdesi hiç kapanmamak üzere açılacaktır. Bu aşamada PKK'nın kongresini toplayıp 27 Şubat İmralı çağrısına binaen örgütsel fesih işlemini tamamlaması, silahları da Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmesi akla ve adalete en uygun seçenektir" çıkışında bulunmuştu.