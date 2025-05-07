Sivas’ta kan donduran olay! İki kardeşin cesedi korkunç halde bulundu

Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 05:22

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sivas 'ta Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairede kan donduran bir olay yaşandı.

Sivas'ta iki kardeş evlerinde ölü bulundu. (AA)

ELLERİ KELEPÇE İLE BAĞLANMIŞ

Polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, elleri plastik kelepçe ile arkadan bağlanmış iki kardeşin boğazlarına aldıkları bıçak darbesiyle hayatlarını kaybettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kardeşlerin cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

MASKELİ KİŞİ GÖRÜNTÜLENDİ

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, yüzü maskeli, güneş gözlüklü ve şapkalı şekilde apartmana giren 1 şüphelinin bir müddet sonra binadan ayrıldığını tespit etti.

Polis ekipleri, cinayetin şüphelisi olduğu değerlendirilen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.